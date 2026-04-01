·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5445
clics
Fotos con filtros casi impiden localizar a joven que llevaba varios días desaparecida: irreconocible
5108
clics
Prioridad Nacional
5977
clics
Probablemente estés tomando el analgésico equivocado [Eng]
5524
clics
La corriente que calienta Europa se debilitará un 51% antes de que acabe el siglo. Y España, según los expertos, ya empieza a notarlo
4338
clics
El descenso a los infiernos de Verónica Forqué, contado por su hija
más votadas
456
Interior pagó 30.000 euros al mes en metálico a Juan Carlos I de los fondos reservados (Hemeroteca)
438
El padre de Alvise Pérez: “Mi hijo debería estar en la cárcel”
381
El ejército israelí derriba un monasterio cristiano y una escuela de monjas en el sur del Líbano (EN)
369
Abascal traspasa todos los límites contra Sánchez en el arranque de campaña: "Chuloputas"
238
Javier Ruiz desmonta en TVE todo el dinero que paga el PP a Vito Quiles y no deja títere con cabeza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
163
meneos
1806
clics
"El que pueda hacer que haga"
La viñeta de pedripol para ctxt
|
etiquetas
:
kitchen
,
morocho
,
aldama
76
87
0
K
431
Viñetas
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
76
87
0
K
431
Viñetas
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
XtrMnIO
Los juecezuelos del PP es que ya ni se cortan en defender a los delincuentes.
7
K
97
#3
candonga1
*
#1
Hasta vamos a echar de menos los tiempos en que solo había fiscal-defensor... ahora, con la incorporación de la figura del juez-defensor ya no hay ni color.
4
K
61
#7
Asimismov
#3
ya superaron al juez archivador y al juez sobreseídor y los errores judiciales que anulan procesos. Ahora como novedad aparece el juez de pparte.
0
K
13
#2
Marisadoro
Para muestra, otro botón
www.meneame.net/story/supremo-impide-inspeccion-trabajo-pueda-entrar-l
3
K
43
#8
DonNadieSoy
#2
de todas las cosas infames que han salido de ese tribunal de mamporreros esta es la mas dañina con diferencia.
0
K
10
#4
cocolisto
Mafia Mafia Mafia Mafia de la peor calaña,con toga.
1
K
40
#6
GaiusLupus
*
Nos va a dar igual. Esto es lo que nos queda, el recurso del pataleo. Se va todo a tomar por culo y ya se encargarán de que sea irreversible.
Y todos los partidos de la izquierda independentista que no se quieren mojar en un frente común porque en su casa lo tienen fácilmente ganado en solitario, se van a comer una mierda como el sombrero un picaor cuando esta caterva entre en el poder y los ilegalicen a todos.
Id haciendo las maletas
3
K
34
#5
baronluigi
El fachapass.
0
K
10
#9
KaBeKa
El problema del PP es simple. Tú puedes salvarte de algún marrón por tener gente afín en los distintos departamentos por donde pasa una causa. Pero puedes hacerlo con uno o dos casos importantes, cosas que valgan la pena.
Lo que no puedes es estar gastando balas como un mono con dos pistolas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/supremo-impide-inspeccion-trabajo-pueda-entrar-l
Y todos los partidos de la izquierda independentista que no se quieren mojar en un frente común porque en su casa lo tienen fácilmente ganado en solitario, se van a comer una mierda como el sombrero un picaor cuando esta caterva entre en el poder y los ilegalicen a todos.
Id haciendo las maletas
Lo que no puedes es estar gastando balas como un mono con dos pistolas.