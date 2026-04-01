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"El que pueda hacer que haga"

"El que pueda hacer que haga"  

La viñeta de pedripol para ctxt

| etiquetas: kitchen , morocho , aldama
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9 comentarios
76 87 0 K 431 Viñetas
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Los juecezuelos del PP es que ya ni se cortan en defender a los delincuentes.
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#3 candonga1 *
#1 Hasta vamos a echar de menos los tiempos en que solo había fiscal-defensor... ahora, con la incorporación de la figura del juez-defensor ya no hay ni color.
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Asimismov #7 Asimismov
#3 ya superaron al juez archivador y al juez sobreseídor y los errores judiciales que anulan procesos. Ahora como novedad aparece el juez de pparte.
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DonNadieSoy #8 DonNadieSoy
#2 de todas las cosas infames que han salido de ese tribunal de mamporreros esta es la mas dañina con diferencia.
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cocolisto #4 cocolisto
Mafia Mafia Mafia Mafia de la peor calaña,con toga.
1 K 40
GaiusLupus #6 GaiusLupus *
Nos va a dar igual. Esto es lo que nos queda, el recurso del pataleo. Se va todo a tomar por culo y ya se encargarán de que sea irreversible.
Y todos los partidos de la izquierda independentista que no se quieren mojar en un frente común porque en su casa lo tienen fácilmente ganado en solitario, se van a comer una mierda como el sombrero un picaor cuando esta caterva entre en el poder y los ilegalicen a todos.

Id haciendo las maletas
3 K 34
#5 baronluigi
El fachapass.
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#9 KaBeKa
El problema del PP es simple. Tú puedes salvarte de algún marrón por tener gente afín en los distintos departamentos por donde pasa una causa. Pero puedes hacerlo con uno o dos casos importantes, cosas que valgan la pena.
Lo que no puedes es estar gastando balas como un mono con dos pistolas.
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menéame