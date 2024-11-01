Javier Ruiz desmonta en TVE todo el dinero que paga el PP a Vito Quiles y no deja títere con cabeza

"Esta es ahora mismo la línea que está regando de dinero a ultras como Vito Quiles, dinero del PP, dinero de arcas públicas gestionado por el PP. Y que puede explicar probablemente la reacción del PP, que dice que la violencia no la ejerce él sino que se ha ejercido contra él", sentenciaba Javier Ruiz.
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Pero el programa de Javier Ruiz no compite con salvame de luxe sino con programas del mismo estilo que el suyo.
Sí, es cierto, si el PSOE o Podemos financiaran medios similares se montaría un pifostio impresionante, se iniciarían causas judiciales conjuntas por parte de PP, VOX y gente como Ana Rosa, Iker Jimenez y demás, se clamaría al cielo por intento de manipulación con violencia, se les acusaría de terroristas... pero eso solo… » ver todo el comentario
Es casi como ver un documental de La 2 sobre homínidos pero en digital.
Y por cierto, manipulaba en los informativos, no en programas de debate. Eso es de novatos.
Ahora mismo ella parrilla de la 1 es casi completamente dedicada al Infoentretenimiento, pagand a productoras externas por hacer programas en RTVE, q está plagada de trabajadores q pueden hacer lo mismos
Así que seguro que lo que nos cuesta este programa económicamente no es mucho, ya que ofrece un servicio público. Más caro sale pagar el precio moral de tener todas las cadenas privadas al servicio de la derecha, créeme.
Y no es que el PP me simpatice precisamente, pero como el pp gobierne en algún momento y metan a Vito Quiles en RTVE no quiero leer NI un lloriqueo, porque esa ventana de obertón la ha abierto el Psoe precisamente. Y obvio que me parecería tan mal como la caverna que han metido en RTVE el gobierno actual.
Hay que joderse.
Que tenemos hasta enchufada a una cuyo único merito fue gritar "woooo pressi te queremos!! woooooo!! eres un icono!!!" despues de basícamente ERUCTAR en antena al microfono.
Que cojones vais a defender o comparar la RTVE actual con la de ningún presidente anterior sea el que sea.
Te puede caer mejor o peor un periodista, pero yo me conformo con que no suelten bulos, o si lo hacen de manera accidental, que lo desmientan a la mayor brevedad posible.