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Javier Ruiz desmonta en TVE todo el dinero que paga el PP a Vito Quiles y no deja títere con cabeza

Javier Ruiz desmonta en TVE todo el dinero que paga el PP a Vito Quiles y no deja títere con cabeza

"Esta es ahora mismo la línea que está regando de dinero a ultras como Vito Quiles, dinero del PP, dinero de arcas públicas gestionado por el PP. Y que puede explicar probablemente la reacción del PP, que dice que la violencia no la ejerce él sino que se ha ejercido contra él", sentenciaba Javier Ruiz.

| etiquetas: javier ruiz , desmonta , tve , dinero , vito quiles , pp
119 125 2 K 517 politica
38 comentarios
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Comentarios destacados:          
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv *
A la derecha española le gusta bucear en la mierda porque así puede engañar a muchísimos votantes. Y por tal exposición de argumentos la derecha quiere cancelar y censurar este programa y otros similares.
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capitansevilla #8 capitansevilla *
Lo malo es que habrá mucha gente que hasta le parezca bien que se gasten el dinero de sus impuestos en eso. Y así nos va
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troymclure #10 troymclure
#8 En esta noticia ya tienes a tres... y alguno mas que no se atreve a comentar
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berkut #1 berkut
Vito Quiles ganando más minutos en la tele... Que siga el espectáculo.
3 K 25
troymclure #3 troymclure
#1 Es una idea genial, no hablar de ello y que el mierdas ese siga llevandoselo calentito,
13 K 114
berkut #29 berkut
#3 Vito Quiles no existe
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#4 bol
Valiente!
1 K 20
#26 Leon_Bocanegra
#24 claro que sí colega. Y eso lo dices en la noticia del programa líder de audiencia en su franja horaria. Y con RTVE como segundo canal con más audiencia desde hace más de dos años.
1 K 18
Maki_Hirasawa #27 Maki_Hirasawa
#26 Si vamos a utilizar la audiencia como baremo de calidad podemos hablar de la buena audiencia que tenia Salvame Deluxe.
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#28 Leon_Bocanegra
#27 y ahí está Telecinco, en la mierda.
Pero el programa de Javier Ruiz no compite con salvame de luxe sino con programas del mismo estilo que el suyo.
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armadilloamarillo #30 armadilloamarillo *
Esto es un "secreto a voces", lo sabe todo el mundo, incluidos los que siguen a Vito Quiles y os voy a contar otro "secreto a voces": A NADIE le importa.

Sí, es cierto, si el PSOE o Podemos financiaran medios similares se montaría un pifostio impresionante, se iniciarían causas judiciales conjuntas por parte de PP, VOX y gente como Ana Rosa, Iker Jimenez y demás, se clamaría al cielo por intento de manipulación con violencia, se les acusaría de terroristas... pero eso solo…   » ver todo el comentario
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#37 Leon_Bocanegra
#30 ahora que has mencionado a Iker me he acordado de este tuit que puso el otro día. Periodismo de calidad.  media
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Asmode0 #33 Asmode0 *
Es hipnotizante observar cómo se sube una noticia de Javier Ruiz a portada y ver salir a los neandertales de sus cuevas haciendo sonidos guturales, gruñidos y tirando excrementos por todos lados, para luego acabar desparasitandose entre ellos y como colofón un circle jerking grupal de estos neandertales. xD

Es casi como ver un documental de La 2 sobre homínidos pero en digital.
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FunFrock #19 FunFrock
A Javier Ruiz porque le paga una productora para hacer un programa en RTVE, q tiene personal propio?
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Meritorio #31 Meritorio
#24 ¿no habías visto nunca un nivel tan bajo? Pues sería que escuchabas a Urdaci con cariño y devoción. En el juzgado también le escucharon y la TVE del PP tuvo el mérito de conseguir la única sentencia por manipulación de la historia del ente público.

Y por cierto, manipulaba en los informativos, no en programas de debate. Eso es de novatos.
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FunFrock #35 FunFrock
#31 Urdaci, al que se le criticaba muchísimo, solo tenía 30 min al día
Ahora mismo ella parrilla de la 1 es casi completamente dedicada al Infoentretenimiento, pagand a productoras externas por hacer programas en RTVE, q está plagada de trabajadores q pueden hacer lo mismos
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Linkgold #38 Linkgold
#31 Por supuesto que había visto un nivel mucho más bajo, pero como era de su cuerda ya le iba bien.
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chewy #12 chewy
Y cuantos nos cuesta a los españoles el programa de este tío? Y el sueldo de su novia? Porque Vito será lo que queríais pero este es un bulero a sueldo del psoe
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Meritorio #18 Meritorio
#12 creo que, ahora mismo, el programa de este tío es líder de audiencia de su franja horaria. No es de extrañar teniendo en cuenta que las cadenas privadas se dedican a hacer propaganda de la derecha y la extrema derecha.

Así que seguro que lo que nos cuesta este programa económicamente no es mucho, ya que ofrece un servicio público. Más caro sale pagar el precio moral de tener todas las cadenas privadas al servicio de la derecha, créeme.
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Maki_Hirasawa #20 Maki_Hirasawa
Hombre.......que lo diga este tipo, que tienen a la Sara y a practicamente cualquier palmero del Psoe chupando de RTVE.. o sea que me estas contando??

Y no es que el PP me simpatice precisamente, pero como el pp gobierne en algún momento y metan a Vito Quiles en RTVE no quiero leer NI un lloriqueo, porque esa ventana de obertón la ha abierto el Psoe precisamente. Y obvio que me parecería tan mal como la caverna que han metido en RTVE el gobierno actual.
4 K -4
#21 Leon_Bocanegra
#20 claro, esta ventana de overton la ha abierto el PSOE. Seguramente fueron los del PSOE los que contrataron a Urdaci y le dieron un programa a Carlos Herrera.

Hay que joderse.
4 K 51
Maki_Hirasawa #24 Maki_Hirasawa *
#21 Colega, RTVE esta a AÑOS LUZ de la epoca de Aznar, e incluso de la epoca de Zapatero. Jamás habia visto un nivel tan bajo en RTVE en toda mi puñetera vida, y he vivido 5 gobiernos diferentes de ambos signos políticos. Antes también había enchufes, pero el nivel que tenemos ahora mismo en el que hasta personajes como Sara con una agresion absolutamente falsa se les de coba en la televisión pública es de escandalo.

Que tenemos hasta enchufada a una cuyo único merito fue gritar "woooo pressi te queremos!! woooooo!! eres un icono!!!" despues de basícamente ERUCTAR en antena al microfono.

Que cojones vais a defender o comparar la RTVE actual con la de ningún presidente anterior sea el que sea.
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Linkgold #36 Linkgold
#24 Dios mío! Una persona a eructado EN DIRECTO en el micrófono, ¡a dónde vamos a llegar! ¡Esto con Fr... no pasaba!
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Linkgold #34 Linkgold
#20 Me parece muy gracioso la de tonterías que se pueden escribir por segundo ... ¿Acaso a dado algún dato que sea falso? o enfocado de otra manera ¿acaso Vito Quiles ha dado algun dato que sea verdadero?

Te puede caer mejor o peor un periodista, pero yo me conformo con que no suelten bulos, o si lo hacen de manera accidental, que lo desmientan a la mayor brevedad posible.
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Delrio #7 Delrio
Lo único que desmonta este impresentable es la poca inteligencia que tiene.
9 K -17
Sergio_ftv #14 Sergio_ftv
#7 El garrulismo nunca ha sido la mejor filosofía para guiar el día a día de una persona normal.
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Delrio #16 Delrio
#14 la verdad que no, díselo a Donald Trom
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Asmode0 #32 Asmode0
#7 cómo llevas tu vuelta a la vida? Después de 7 años en coma, has vuelto para postear como loco en Meneame. Supongo que tantos años en coma, y con falta de oxígeno en el cerebro, te han debido pasar factura. Ánimo!!! :hug:
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#2 woke
¿Qué va a decir la tele del régimen?
16 K -23
troymclure #5 troymclure *
#2 Que va a decir los fachapobres lamescrotos peperos???
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Nividhia #9 Nividhia
#2 Nadie te prohíbe demostrar que Javier Ruiz miente.
10 K 98
Delrio #13 Delrio
#2 muchos aquí piensan que tanto Javier como Sara Santaolalla son periodistas
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#15 woke
#13 estudió en una universidad privada.
2 K -1
Delrio #17 Delrio
#15 Estudio computación
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#25 Suleiman
#17 Sara Santaolalla no es periodista, y jamás ha dicho que lo seam Sobre Javier Ruiz "Javier Ruiz Pérez (Valencia, 18 de agosto de 1973) es un periodista y presentador español. Licenciado en periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera, de Moncada (Valencia), posee además máster en Economía Internacional y Periodismo por la Universidad de Columbia de Nueva York." . Ni la Wikipedia sabes mirar....
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desatranquesjaen #22 desatranquesjaen
#2 ¿No os cansais de demostrar que sois retrasados mentales?
3 K 22
#11 progreame
Hay que ver lo bien que se arrastra Javierito con el dinero de todos los españoles, incluso despues de todas las humillaciones que se ha llevado. youtu.be/5AsBHPECqEc?t=248
8 K -46

menéame