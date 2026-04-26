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El supremo impide que la inspección de trabajo pueda entrar libremente en las empresas

El supremo impide que la inspección de trabajo pueda entrar libremente en las empresas

La sentencia exige que exista una orden judicial para entrar en centros de trabajo cuando coincida con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente en pymes, un veredicto que ha levantado en contra a los sindicatos de la Inspección

| etiquetas: supremo , inspección , trabajo
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Marisadoro *
La inviolavilidad del domicilio de las personas ¡JURÍDICAS!

Para llorar


www.meneame.net/story/supremo-rechaza-inspeccion-trabajo-pueda-entrar-
10 K 124
EldelaPepi #3 EldelaPepi
#1
Qué pervertible es la ley, che.
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#8 Marisadoro
#3 Así es.... “No se está interpretando un precepto que ofrezca dudas jurídicas, sino más bien se está 'legislando' por el Tribunal... "
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oscarius #10 oscarius
#1 Hostias, como la monarquía... Es decir, tienen sus privilegios también?
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Vodker #2 Vodker
Pa mear y no echar gota.
6 K 65
Connect #9 Connect *
Esto viene porque se daban casos de inspectores que la tenían tomada con algunas empresas. Pasó con una cadena de perfumerías al que un inspector entraba e investigaba continuamente pese a que no se encontraba nada, y entonces se inventaba propuestas de sanción.

Aquí explican el caso. La cadena no era pequeña precisamente
www.elconfidencial.com/empresas/2026-04-26/suma-y-sigue-justicia-ha-an

Al final Justicia ha podido anular…   » ver todo el comentario
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obmultimedia #4 obmultimedia *
No vaya a ser que un inspector descubra que tienen a toda la plantilla en B y sin papeles.
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
El Supremo siempre del lado contrario a quienes les pagan el sueldo.
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Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
Se cortan pocas cabezas.
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Andreham #6 Andreham
Es que claro, si van a hacer una inspección de trabajo sorpresa, a lo mejor pillan a alguien, y eso no es bueno.
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menéame