El supremo impide que la inspección de trabajo pueda entrar libremente en las empresas

La sentencia exige que exista una orden judicial para entrar en centros de trabajo cuando coincida con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente en pymes, un veredicto que ha levantado en contra a los sindicatos de la Inspección
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Para llorar
www.meneame.net/story/supremo-rechaza-inspeccion-trabajo-pueda-entrar-
Qué pervertible es la ley, che.
Aquí explican el caso. La cadena no era pequeña precisamente
www.elconfidencial.com/empresas/2026-04-26/suma-y-sigue-justicia-ha-an
Al final Justicia ha podido anular… » ver todo el comentario