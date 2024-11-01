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El Supremo rechaza que la Inspección de Trabajo pueda entrar libremente en miles de empresas

El Supremo rechaza que la Inspección de Trabajo pueda entrar libremente en miles de empresas

La sentencia exige que exista una orden judicial para entrar en centros de trabajo cuando coincida con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente en pymes, un veredicto que ha levantado en contra a los sindicatos de la Inspección. Los dos principales sindicatos profesionales de la Inspección han rechazado la valoración del Supremo, que critican por su “calidad jurídica” y por extralimitarse en sus funciones, actuando como si fuera el “legislador”.

| etiquetas: supremo , inspección , empresas , juridisccion , derecho , inspectores
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8 comentarios
13 3 0 K 167 actualidad
#1 NoMeVeas *
El poder judicial al servicio de la clase que controla el estado: el empresario.
No es justicia, es inquisición.
6 K 86
#2 muerola
#1 pues a mí me parece lógico
0 K 11
Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
#2 ¿puedes argumentarlo? quizá me convenzas de porqué intentar sorprender a alguien que realiza una actividad ilícita se ha de preavisar
4 K 61
Battlestar #7 Battlestar
#3 Supongo que porque podría considerarse investigación prospectiva, lo que choca con los principios de nuestro estado de derecho.

Aunque eso solo debería aplicar a inspecciones "aleatorias" si hay una denuncia de un trabajador no veo el inconveniente en que se realice una inspección sorpresa para ver si la denuncia es fundada.
1 K 25
Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo *
#7 ahí sí lo veo
0 K 15
BastardWolf #4 BastardWolf
#2 poco se conseguira si las inspecciones se hacen con cita previa
2 K 29
#5 concentrado
La frase "juez y parte" tuvo que salir de España, seguro.
2 K 41
#6 jaramero
Oiga, le va bien que pase el mes que viene para ver si tiene todo en regla?
1 K 17

menéame