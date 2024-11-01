El Supremo rechaza que la Inspección de Trabajo pueda entrar libremente en miles de empresas

La sentencia exige que exista una orden judicial para entrar en centros de trabajo cuando coincida con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente en pymes, un veredicto que ha levantado en contra a los sindicatos de la Inspección. Los dos principales sindicatos profesionales de la Inspección han rechazado la valoración del Supremo, que critican por su “calidad jurídica” y por extralimitarse en sus funciones, actuando como si fuera el “legislador”.