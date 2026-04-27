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Un vídeo viral pone el foco en las marcas de limpieza que apoyan a Israel: cuando toca lavar con sangre

Un vídeo viral pone el foco en las marcas de limpieza que apoyan a Israel: cuando toca lavar con sangre  

Las imágenes vinculan productos como Fairy, Cif o Domestos con el conflicto en Gaza y llama al boicot en redes sociales ...

| etiquetas: israel , genocidio , gaza , fairy , cillit bang , cif , domestos
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4 comentarios
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#1 pcmaster
En el vídeo se ven dos o tres marcas, pero tienen muchas más:

Desodorantes: Old Spice, Secret, MUM, Gillette Series.
Productos para bebé: Baby Fresh. Kid fresh, Luvs, Pampers, Wash a bye baby, Dodot.
Cuidado del cabello y Tintes: Wella, Pantene, Herbal Essences, Head & Shoulders (H&S), Vidal Sassoon, Miss Clairol, Koleston, Wellaton, Motif, Soft Color, Infusium23.
Afeitado: Gillette, Perma sharp, Astra.
Higiene femenina: Always, Tampax, Attends, Tess, Naturella, Ladysan, Evax,…   » ver todo el comentario
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YeahYa #4 YeahYa
#1 Gracias!!!
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#3 Cuchifrito
Mejor si dicen las que no lo apoyan, si no es impracticable vetar tantas...
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#2 fremen11
La mejor marca para quitar las manchas de sangre es "ecce homo" ya la anunciaba Carmen Maura hace mucho tiempo
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menéame