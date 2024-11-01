edición general
6 meneos
380 clics
La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas

La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas

La pieza número 207 de la cuarta serie mostraba a un C-3PO que parecía tener una erección de caballo.

| etiquetas: picha , c-3po , starwars , george lucas
6 0 0 K 65 cultura
3 comentarios
6 0 0 K 65 cultura
Apotropeo #3 Apotropeo
Se manejaba en 6 millones de idiomas, incluido el idioma del amor.
0 K 9
Postmeteo #1 Postmeteo *
A ver, era un robot diplomático. Seria normal que estuviera equipado con todo tipo de herramientas para el soft power.
0 K 7
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
#1 A mi me parece que ese "power", esta bastante "hard" :troll:
0 K 12

menéame