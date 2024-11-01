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La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas
La pieza número 207 de la cuarta serie mostraba a un C-3PO que parecía tener una erección de caballo.
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#3
Apotropeo
Se manejaba en 6 millones de idiomas, incluido el idioma del amor.
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#1
Postmeteo
*
A ver, era un robot diplomático. Seria normal que estuviera equipado con todo tipo de herramientas para el soft power.
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#2
aPedirAlMetro
#1
A mi me parece que ese "power", esta bastante "hard"
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