Cómo rastreamos el oro del gobierno estadounidense hasta un cártel de drogas

El New York Times ha destapado que la Casa de Moneda de los Estados Unidos, obligada por ley a usar solo oro nacional, lleva años procesando oro ilegal procedente de carteles del narcotráfico en Latinoamérica. El metal, manchado por violencia y explotación, termina acuñado como "oro americano" tras ser lavado en una cadena de suministro que el organismo ha sido incapaz —o se ha negado— de auditar, convirtiendo al oro en el nuevo activo predilecto para blanquear capitales.

| etiquetas: usa , narcos , cartel , oro , droga
crob #1 crob *
Es investigación original de NYT
Accesible en modo lectura para algunos o a través de archive.is/20260426091205/https://www.nytimes.com/2026/04/26/insider/g
Lo considero suficientemente importante para enviar una fuente porosa y original
javierchiclana #4 javierchiclana *
Es muro de pago.  media
crob #5 crob
@admin podéis cambiar el link orginal del envío a www.nytimes.com/video/world/americas/100000010806725/how-drug-cartel-g que no es de pago, y poner vídeo
Ya pongo el texto original en comentario
banense #2 banense
Echadle un vistazo al Señor de la Guerra . No creo que nadie se extrañe de esto.
Rixx #3 Rixx
Es el mercado, amigo :troll:
