Cómo rastreamos el oro del gobierno estadounidense hasta un cártel de drogas

El New York Times ha destapado que la Casa de Moneda de los Estados Unidos, obligada por ley a usar solo oro nacional, lleva años procesando oro ilegal procedente de carteles del narcotráfico en Latinoamérica. El metal, manchado por violencia y explotación, termina acuñado como "oro americano" tras ser lavado en una cadena de suministro que el organismo ha sido incapaz —o se ha negado— de auditar, convirtiendo al oro en el nuevo activo predilecto para blanquear capitales.
