Trump fue retirado del escenario en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el Servicio Secreto después de que se efectuaran disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, el sábado. Trump, el vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete están a salvo, según fuentes familiarizadas con la situación. Un agente anunció por radio que un atacante estaba bajo custodia, indicó la prensa.

| etiquetas: trump , atentado , prensa , washington , corresponsales , tiroteo , cena
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
“Vaya noche en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El atacante ha sido detenido, y he recomendado que “DEJEMOS QUE EL ESPECTÁCULO CONTINÚE” pero, me guiaré por completo por las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente de lo planeado, y simplemente tendremos que hacerlo de nuevo”, dijo Trump en su publicación en Truth Social.



Yo sí te creo, bro.
Papirolin #5 Papirolin
Lo importante es que no fue herido ningún inocente. Tampoco Trump.
Findeton #3 Findeton
El terrorista ha sido apresado afortunadamente. Esperemos no haya heridos.
#1 ver98
Ls cena está cancelada, se celebrará en el próximo mes. Trump daraá una rueda de prensa en la Casa Blanca un unos minutos.
#6 ver98
He visto una imágen divertida de Kash Patel con los ojos fuera de sus órbitas, creo que fue después de los disparos.
