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Irán tiene la comunidad judía más numerosa de Oriente Medio fuera de Israel y Netanyahu la ha bombardeado

Irán tiene la comunidad judía más numerosa de Oriente Medio fuera de Israel y Netanyahu la ha bombardeado

Un ataque a principios de abril destruyó por completo la sinagoga de Rafi’ Nia, en Teherán. "La comunidad judía de Irán no mantiene buenas relaciones con el Gobierno sionista israelí”, dice el presidente de la comunidad en el país, la más numerosa y antigua de toda la región

| etiquetas: sionismo , judíos , irán , israel , guerra , bombardeo
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6 comentarios
26 2 0 K 256 actualidad
#1 soberao
Los ataca para dar la sensación de que el "unico sitio donde los judíos estan protegidos es en Israel" así recoge el rebaño en sus fronteras y alimenta el bulo de que solo están seguros en Israel cuando en Irán tienen un puesto fijo en el parlamento como minoría religiosa.
En sus medios venderán que han sido integristas islámicos cuando son atques de falsa bandera que llevan haciendo contra distintas comunidades judías en distintos países.
8 K 118
Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#1 hacían lo mismo en la Alemania nazi, los sionistas nazis, buscando que emigrasen a Palestina
2 K 38
Tkachenko #3 Tkachenko
Los dirigentes iraníes llevan mucho tiempo utilizando un lenguaje antisemita para expresar su hostilidad hacia Israel.
Parece que éste no tiene muy clara la diferencia entre el antisemitismo y el antisionismo ¬¬
3 K 56
tul #2 tul
los sionazis son antisemitas, lo han dejado bien claro realizando un genocidio contra un pueblo semita como es el palestino.
3 K 52
mmlv #5 mmlv
¡Antisemitismo!

Ah, no, eso solo vale si criticas a los sionistas pederastas y asesinos
0 K 19
Io76 #6 Io76
Debe ser una nueva aplicación de la Doctrina Anibal.
0 K 8

menéame