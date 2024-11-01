Irán tiene la comunidad judía más numerosa de Oriente Medio fuera de Israel y Netanyahu la ha bombardeado

Un ataque a principios de abril destruyó por completo la sinagoga de Rafi’ Nia, en Teherán. "La comunidad judía de Irán no mantiene buenas relaciones con el Gobierno sionista israelí”, dice el presidente de la comunidad en el país, la más numerosa y antigua de toda la región
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En sus medios venderán que han sido integristas islámicos cuando son atques de falsa bandera que llevan haciendo contra distintas comunidades judías en distintos países.
Parece que éste no tiene muy clara la diferencia entre el antisemitismo y el antisionismo
Ah, no, eso solo vale si criticas a los sionistas pederastas y asesinos