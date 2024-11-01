300 días sin informe de la UCO sobre el novio de Ayuso en la semana en la que sus agentes declaran en el caso Koldo

300 días. 10 meses. Casi un año ha transcurrido ya sin que se publique el informe ordenado por la juez de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación en curso en torno a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dilación del caso es notoria esta semana, además, al tener en cuenta que la plana mayor de este equipo va a declarar en el marco del ‘caso Mascarillas’ .