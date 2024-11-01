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Rubén Sánchez pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias

Rubén Sánchez pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias

Reclama además que se le imponga una multa de 20.000 euros y una indemnización de 60.000 euros

| etiquetas: vito quiles , rubén sánchez , delitos de injurias y calumnias , bulos
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9 comentarios
29 6 0 K 287 actualidad
ipanies #1 ipanies
Y su deportación al terminar la pedirá Vox... Por inmigrante y delincuente, imagino :roll:
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Feindesland #2 Feindesland
Nueve años no te los ponen ni por asesinato...

xD
3 K 51
#3 burgerconqueso
#2 por pedir que no quede...
1 K 13
PV_5 #4 PV_5
#2 que se queden en 3 y un añito pa la trena
0 K 6
#5 Tensk
A golpe de google pone que el delito de calumnias va de 6 meses a 2 años.
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Feindesland #6 Feindesland
#5 Por eso... Nueve años... Venga ya...
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#7 Tensk
#6 Ya, si a mí sin saber el dato me parecía una burrada, porque lo que dices, un asesinato o una violación pueden estar por menos según vaya la cosa.

Pero en este país donde parece que las penas ya no se ajustan al delito (violaciones que son penadas más que el asesinato, por lo que a alguien le podría "compensar" asesinar y ocultar el cadáver en vez de sólo violar) pues...
1 K 30
Feindesland #8 Feindesland
#7 Acuérdate de la definición actual de violación:

Intrducir sin permiso, pene, dedo o lengua, en vagina, boca o culo.

Ponte con la combinatoria.

xD xD
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#9 Tensk
#8 ¿Entonces si es con un consolador, palo de escoba, mango de cepillo del pelo ya no es violación?
0 K 11

menéame