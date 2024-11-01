La Audiencia Nacional confirma que Jordi Pujol sufre deterioro cognitivo, pero no tanto como para devolver lo que robó

La Audiencia Nacional ha decidido esta mañana que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 años, no está en condiciones de ser juzgado, dado el deterioro cognitivo que padece. El informe forense aclara, eso sí, que Pujol no está tan mal como para ceder cuando se le pide que devuelva el dinero del que se apropió de forma ilegítima. «No está en condiciones de ser juzgado, pero le pides el dinero y de repente recupera toda la energía», acreditan los forenses judiciales.