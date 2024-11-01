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"Me la suda el derecho internacional": la violencia extrema de Israel con mayores y niños en su genocidio en Cisjordania

"Me la suda el derecho internacional": la violencia extrema de Israel con mayores y niños en su genocidio en Cisjordania

Israel se está cebando con Cisjordania. Del mismo modo que lo hizo, y sigue haciendo, con la Franja de Gaza. Del mismo modo en que lo hace con Líbano. Porque están cometiendo otro genocidio. Uno lento. Uno en el que han bloqueado todas las entradas y salidas de las ciudades palestinas y en el que están atacando y matando sin descanso ni control. Porque tienen la protección de su Ejército. Porque van armados, atemorizando a los civiles y asaltándoles en plena carretera por sorpresa lanzando cócteles molotov. "Si intentas salir del pueblo te tira

| etiquetas: israel , violencia , extrema genocidio , cisjordania
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32 comentarios
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Comentarios destacados:        
Sandman #1 Sandman
Se la suda porque no existe. Pueden cometer todos los crímenes y atrocidades que se les pase por la cabeza sin sufrir la más mínima de las consecuencias.
10 K 124
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#1 "Se la suda porque no existe"
Ya les llegará el momento de pasar cuentas, ya les llegará.
2 K 24
#16 DonaldBlake
#5 Me gustaría, le verdad, pero no soy tan optimista. esta gente gobierna el mundo ahora mismo.
1 K 10
Miguel_Diaz_2 #18 Miguel_Diaz_2 *
#5 Pero es que aunque les termine llegando no compensará en absoluto.
Van a seguir meses/años masacrando a gusto para que luego dentro de unos años enjuicien a unas decenas de ellos.

Y los centenares de miles de inocentes muertos y la destrucción causada ahi queda.
0 K 7
azathothruna #32 azathothruna
#5 Ojala sea lo mas pronto posible
Que sean exiliados de nuevo.
Se vuelven toxicos cuando estan cerca de Jerusalen
0 K 12
Verdaderofalso #24 Verdaderofalso
#9 #11 #1 luego es cuando lees post en rrss donde israelís se quejan de que otros usan armas como bombas de racimo con ellos… cuando ellos hacen exactamente lo mismo desde hace años
2 K 39
Spirito #3 Spirito *
Lo que ya ha cometido Israel contra población civil son crímenes de Lesa Humanidad, genocidio... de lo cual quieran o no, se ponga EEUU no, tiene consecuencias y tendrán que rendir cuentas tarde o temprano.

También EEUU especialmente, por su implicación.

Y no hay ya modo posible de que puedan evadir esa responsabilidad.
9 K 96
thror #10 thror
#8 No se puede ser equidistante ante un genocidio, y curiosamente, siempre, SIEMPRE, sois los mismos quienes lo blanqueais y justificais.
No, no es lo mismo Israel que quienes se defienden de sus agresiones, ni remotamente.
8 K 83
#14 laruladelnorte
#10 Equiparando verdugos con victimas... :'(
1 K 20
#2 Pitchford
Parece alucinante que paises como Usa y Alemania permitan este genocidio. Pero teniendo en cuenta sus propias atrocidades con civiles desarmados en el siglo XX, es menos sorprendente.
2 K 43
#26 Jesusor
#2 Bueno. USA y Alemania son especialistas en genocidios.
1 K 28
Catavenenos #13 Catavenenos
No entendéis nada porque sois rehenes de la propaganda de Hollywood y de los regímenes democráticos (sic) que os han criado en que los judíos son unos pobrecitos empollones a los que el resto de naciones envidiosas han hecho bulling durante 2000 años, que el orbe anglo tiene la misión de llevar la razón, la democracia y la prosperidad a todo el mundo y que Europa es la garante de la concordia, la paz y los derechos para tutti fruti. Todo ello entonado con el We are the World, we are the children
2 K 31
#22 guillersk
#13 cuanto odio ¿ Te quitó la novia un judío? :troll:
0 K 10
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#12 Es vergonzoso, muchos de los abanderados de "el mundo libre" en cuanto pueden justifican que su "mundo modélico" se salte sus propias reglas "porque otros lo hacen", nunca exigen que sus propios países y sus aliados económicos y/o militares cumplan unas reglas que sólo exigen a países ajenos.
1 K 26
#9 laruladelnorte
Así es la violencia con la que actúan en Cisjordania. Una que es enfermiza, como lo es también la impunidad que les ha otorgado el mundo.

Es la triste realidad que no podemos entender,paises que se dicen democraticos y que actuen con tanta tibieza ante este genocidio.
1 K 26
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#9 Lo de "el mundo basado en reglas" que tanto cacareaban algunos es un engañabobos.
3 K 44
#12 laruladelnorte
#11 Visto lo visto...
1 K 26
vviccio #4 vviccio
Zionist {0x1f498} Nazi
1 K 21
Bolgo #20 Bolgo
#8 ponle vocales: sbnrml
1 K 19
Raziel_2 #25 Raziel_2
#8 Tu ni eres de izquierdas ni eres neutral. Eres solo otro defensor de genocidas, un colaboracionista mas que si mañana Israel cayese en el ostracismo internacional saldrías rápidamente a defender que eso se deberia haber hecho desde el principio.
0 K 11
#28 Jesusor
#25 ¿Y quien quiere ser neutral?.

¿Acaso tú lo eres?
0 K 10
gale #23 gale
El derecho internacional y también los derechos humanos básico, por lo que se ve.
0 K 10
#29 Jesusor
Y recordemos:

La Unión Europea está cometiendo ese genocidio.
0 K 10
#30 thekeeper
#29 no, no lo esta cometiendo, pero no esta haciendo nada, no es lo mismo pero es tambien malo, porque te hace complice
0 K 10
Razorworks #21 Razorworks
Pues igual que nos la va a sudar a nosotros cuando os hagan atentados terroristas en centros comerciales o incluso os tiren una bomba atómica. Psss...
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thror #7 thror
#6 Deja las drogas
1 K 21
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
#7 Me gustaría decirte que me recomiendas eso porque tu madre las tomó en tu gestación, peero me banearían. Así que te diré que apartes tus sucias manos putinistas de la izquierda.
12 K -52
#17 casicasi
#6 Ni nazis ni judíos, igualdad.

www.youtube.com/watch?v=UrC7MpIEmyM
2 K 24
#19 pushakk
#6 Y una mierda para ti.
0 K 7
#27 Jesusor
#6 Claro que sí. Vete a tomar por culo.
0 K 10
Delrio #31 Delrio
#6 no agites el avispero
0 K 6

menéame