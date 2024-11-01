"Me la suda el derecho internacional": la violencia extrema de Israel con mayores y niños en su genocidio en Cisjordania

Israel se está cebando con Cisjordania. Del mismo modo que lo hizo, y sigue haciendo, con la Franja de Gaza. Del mismo modo en que lo hace con Líbano. Porque están cometiendo otro genocidio. Uno lento. Uno en el que han bloqueado todas las entradas y salidas de las ciudades palestinas y en el que están atacando y matando sin descanso ni control. Porque tienen la protección de su Ejército. Porque van armados, atemorizando a los civiles y asaltándoles en plena carretera por sorpresa lanzando cócteles molotov. "Si intentas salir del pueblo te tira