"Me la suda el derecho internacional": la violencia extrema de Israel con mayores y niños en su genocidio en Cisjordania

Israel se está cebando con Cisjordania. Del mismo modo que lo hizo, y sigue haciendo, con la Franja de Gaza. Del mismo modo en que lo hace con Líbano. Porque están cometiendo otro genocidio. Uno lento. Uno en el que han bloqueado todas las entradas y salidas de las ciudades palestinas y en el que están atacando y matando sin descanso ni control. Porque tienen la protección de su Ejército. Porque van armados, atemorizando a los civiles y asaltándoles en plena carretera por sorpresa lanzando cócteles molotov. "Si intentas salir del pueblo te tira
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Ya les llegará el momento de pasar cuentas, ya les llegará.
Van a seguir meses/años masacrando a gusto para que luego dentro de unos años enjuicien a unas decenas de ellos.
Y los centenares de miles de inocentes muertos y la destrucción causada ahi queda.
Que sean exiliados de nuevo.
Se vuelven toxicos cuando estan cerca de Jerusalen
También EEUU especialmente, por su implicación.
Y no hay ya modo posible de que puedan evadir esa responsabilidad.
No, no es lo mismo Israel que quienes se defienden de sus agresiones, ni remotamente.
Es la triste realidad que no podemos entender,paises que se dicen democraticos y que actuen con tanta tibieza ante este genocidio.
¿Acaso tú lo eres?
La Unión Europea está cometiendo ese genocidio.
www.youtube.com/watch?v=UrC7MpIEmyM