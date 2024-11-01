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El niño más rico del Renacimiento murió de una enfermedad de pobres

El niño más rico del Renacimiento murió de una enfermedad de pobres

Felipe de Médici tenía cuatro añitos cuando se fue al otro barrio, allá por el 29 de marzo de 1582. En la autopsia le abrieron el cráneo y, según las crónicas de la época, le sacaron “un vaso entero” de líquido de la cabeza. Cuatrocientos veintidós años después un grupo de investigadores levantó una losa de mármol en la Basílica de San Lorenzo en Florencia y dio con sus huesos. Tenía las piernas arqueadas como las de un vaquero. Las mismas piernas que tendrían los niños obreros que dejaban los pulmones y la vida en las fábricas de Mánchester...

| etiquetas: historia , medicina , salud , vitamina d , sol , solar
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8 comentarios
15 3 1 K 215 cultura
#4 tropezon
#0 ¿qué coño haces mirando una web de traumatología?

¿la puta edad? :troll:
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themarquesito #1 themarquesito
Y los palacios renacentistas eran auténticos búnkeres de piedra con muros de un metro y ventanitas minúsculas.

El palacio Pitti, residencia por entonces de los Medici, tenía unos ventanales realmente grandes y no era un caso aislado (véase el palacio Medici Riccardi, por ejemplo).  media
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#3 torrrquemada
#1 Pero como dice el artículo justo antes: "A los bebés los embutían en tres capas de seda y terciopelo oscuro donde solo asomaba la naricilla" Así que la vitamina D brillaba por su ausencia.
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Cuñado #7 Cuñado
#1 He estado en el palacio Pitti y la sensación general en el interior, como buen palacio renacentista, es de oscuridad.

Quizás menos que otros otros palacios renacentistas, aunque no diría que de manera significativa, pero desde luego muy alejado de la luz que dejan entrar los palacios barrocos como el de Versalles o el Real de Madrid.
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Cuñado #2 Cuñado
Leonor de Toledo, la abuela del niño del cuadro, parió once críos entre los 18 y los 32 años.

Hay vacas de cría que paren menos.
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#5 torrrquemada
#2 Era una colmena: La reina, las obreras que cuidaban de las crías y sus zánganos pululando a su alrededor :-D
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#8 HangTheRich
#2 la mortalidad infantil era altisima. Si no me equivoco de alrededor del 50% o mas. Asi que si querias 3 hijos, tenias que tener 6.
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#6 Sammy_Jankis
#0 Interesantísimo, gracias
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menéame