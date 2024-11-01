El niño más rico del Renacimiento murió de una enfermedad de pobres

Felipe de Médici tenía cuatro añitos cuando se fue al otro barrio, allá por el 29 de marzo de 1582. En la autopsia le abrieron el cráneo y, según las crónicas de la época, le sacaron “un vaso entero” de líquido de la cabeza. Cuatrocientos veintidós años después un grupo de investigadores levantó una losa de mármol en la Basílica de San Lorenzo en Florencia y dio con sus huesos. Tenía las piernas arqueadas como las de un vaquero. Las mismas piernas que tendrían los niños obreros que dejaban los pulmones y la vida en las fábricas de Mánchester...