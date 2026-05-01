China implementa histórica política de arancel cero para todas las naciones africanas con las que mantiene relaciones diplomáticas

China amplió su política de arancel cero para cubrir a los 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas, creando nuevas oportunidades para que África impulse sus exportaciones e industrialización en medio de los vientos en contra del proteccionismo a nivel global. China es el mayor socio comercial de África. El comercio China-África alcanzó un máximo histórico de 348.000 millones de dólares en 2025.