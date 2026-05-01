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China implementa histórica política de arancel cero para todas las naciones africanas con las que mantiene relaciones diplomáticas

China implementa histórica política de arancel cero para todas las naciones africanas con las que mantiene relaciones diplomáticas

China amplió su política de arancel cero para cubrir a los 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas, creando nuevas oportunidades para que África impulse sus exportaciones e industrialización en medio de los vientos en contra del proteccionismo a nivel global. China es el mayor socio comercial de África. El comercio China-África alcanzó un máximo histórico de 348.000 millones de dólares en 2025.

| etiquetas: china , aranceles , africa
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
tusitala #4 tusitala
China está poniendo fábricas en África, en unos años habrá países africanos industrializados. Igual tenemos que emigrar a África.
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#8 candonga1
#4 Herrera se te ha avanzado... ya está en Somalia.

:troll:
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Laro__ #10 Laro__
#4 Está claro. Si quieres vender en China, te saldrá mucho más rentable poner tu fábrica en cualquier sitio de África antes que en Minesota.
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josde #16 josde
#4 En España también las esta poniendo sobre todo de automoción y baterías.
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HartzBaltz #17 HartzBaltz
#4 Hace tiempo que dije que un dia no muy lejano nos llamara la atencion la bajada de emigrantes en europa. Y de ahi pasaremos rogarles que vuelvan.
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#7 laruladelnorte
El tratamiento de arancel cero constituye una medida "muy oportuna" para África, que soporta el peso de múltiples crisis globales y enfrenta el aislamiento y el proteccionismo en el mundo, declaró la semana pasada a los medios el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, tras la reunión inaugural de la Cumbre de Empresarios China-África celebrada en Adís Abeba, Etiopía.
"Quisiera expresar, en nombre de la Comisión de la Unión Africana, nuestro sincero agradecimiento por este gesto tan fraternal que todos los africanos aprecian", afirmó Youssouf.

En yanquilandia esto les suena a chino,ellos son más de esquilmar recursos.
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Coño!! Igualito que los gringos!!
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#13 Marisadoro *
#6 El comercio China-África alcanzó un máximo histórico de 348.000 millones de dólares en 2025. De ese total, las importaciones chinas desde África ascendieron a 123.000 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 5,4 por ciento.
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DonNadieSoy #11 DonNadieSoy
La malvada China ataca de nuevo... :roll:
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#3 Mutiko30 *
No creo que chiná importe demasiado de África y probablemente lo que importa no se crea/produce en China así que no afecta a su comercio interior. La balanza comercial me juego que es 10/90%
Pero oye, para alguna empresa africana quizás pueda ser un buen punto de arranque
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Laro__ #5 Laro__
#3 Te lo pone la entradilla: máximo histórico de 348.000 millones de dólares en 2025.
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#6 Mutiko30
#5 pero no indica quien a quien. Ese dato no tiene valor.
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Laro__ #14 Laro__ *
#6 65% a 35%:

En 2025, la balanza fue favorable a China, con exportaciones al continente africano que alcanzaron 225.000 millones de dólares, frente a los 123.000 millones de dólares de las importaciones africanas.

chinaglobalsouth.com/analysis/the-2025-china-africa-trade-rundown/
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Narmer #9 Narmer
#3 Puede que la estrategia de China sea quedarse ellos el know-how y los trabajos e industria altamente especializados y dejar a África que fabrique aquellos productos de menor valor añadido.
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#12 Mutiko30
#9 A mi me parece más un tema de imagen, para que nadie ponga el foco en la diferencia de la balanza comercial. Otra cosa es que a un africano que haga lo mismo que un norteamericano o europeo, ese producto le pueda costar vender algo menos en chiná.
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Narmer #15 Narmer
#12 Pero piensa en toda la brutal inversión que lleva haciendo China en África y Sudamérica. No dan puntada sin hilo.
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
La foto que ilustra el meneo es porque esta insinuando que le ponen los cuernos a alguien? :troll:
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menéame