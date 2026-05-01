China implementa histórica política de arancel cero para todas las naciones africanas con las que mantiene relaciones diplomáticas

China amplió su política de arancel cero para cubrir a los 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas, creando nuevas oportunidades para que África impulse sus exportaciones e industrialización en medio de los vientos en contra del proteccionismo a nivel global. China es el mayor socio comercial de África. El comercio China-África alcanzó un máximo histórico de 348.000 millones de dólares en 2025.
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"Quisiera expresar, en nombre de la Comisión de la Unión Africana, nuestro sincero agradecimiento por este gesto tan fraternal que todos los africanos aprecian", afirmó Youssouf.
En yanquilandia esto les suena a chino,ellos son más de esquilmar recursos.
Pero oye, para alguna empresa africana quizás pueda ser un buen punto de arranque
En 2025, la balanza fue favorable a China, con exportaciones al continente africano que alcanzaron 225.000 millones de dólares, frente a los 123.000 millones de dólares de las importaciones africanas.
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