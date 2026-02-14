China suspenderá todos sus aranceles a más de medio centenar de países de África a partir del 1 de mayo

El presidente de China, Xi Jinping, ha anunciado este sábado que su país suspenderá todos sus aranceles a las importaciones de los 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas a partir del próximo 1 de mayo(..) China", ha remachado el presidente Xi, "está dispuesta a trabajar con África para impulsar la amistad histórica, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa, fortalecer el entendimiento y la afinidad mutuos, y escribir juntos un nuevo capítulo en la comunidad de destino China-África