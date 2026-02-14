China suspenderá todos sus aranceles a más de medio centenar de países de África a partir del 1 de mayo

El presidente de China, Xi Jinping, ha anunciado este sábado que su país suspenderá todos sus aranceles a las importaciones de los 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas a partir del próximo 1 de mayo(..) China", ha remachado el presidente Xi, "está dispuesta a trabajar con África para impulsar la amistad histórica, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa, fortalecer el entendimiento y la afinidad mutuos, y escribir juntos un nuevo capítulo en la comunidad de destino China-África
Incentivo economico
Incentivo geopolitico
Sin rencillas en el pasado
Pro gamer move
Ahora se supone que toda la izquierda debería estar en contra, pues están expresamente en contra de la libertad de mercado, el estado debe compensar mediante aranceles y regulaciones las desigualdades.
Pero por otro lado es China, y aún creen que es comunista, aunque tome medidas como esta, que son rabiosamente capitalistas (qué hay más capitalista que la libertad de mercado sin intervención del estado).
Meneantes echando humo por la cabeza dudando si aplaudir o indignarse.
#4 El Trump anticapitalista también avanza.