China suspenderá todos sus aranceles a más de medio centenar de países de África a partir del 1 de mayo

El presidente de China, Xi Jinping, ha anunciado este sábado que su país suspenderá todos sus aranceles a las importaciones de los 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas a partir del próximo 1 de mayo(..) China", ha remachado el presidente Xi, "está dispuesta a trabajar con África para impulsar la amistad histórica, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa, fortalecer el entendimiento y la afinidad mutuos, y escribir juntos un nuevo capítulo en la comunidad de destino China-África

#1 capitan.meneito
Fuking master move.
#6 Soma86
#1 si señor, acaban de meter a la partida al jugador que nadie pensaba que está allí pero encaja perfectamente con sus exportaciones e importaciones, bestial
Pertinax #8 Pertinax *
#7 #1 Tampoco os pongáis divinos, porque lo que China importa de África es, fundamentalmente materia prima que le falta, y esa está generalmente exenta de aranceles por Europa e incluso EEUU. Es de tontos gravar esos productos si no te sobran. Lo sorprendente es que China siguiese haciéndolo.
Juanjolo #10 Juanjolo
#8 osea, que va a hacer una cosa que ya hacen Europa y EEUU?
Pertinax #11 Pertinax *
#10 Básicamente sí, salvo excepciones en algunos productos. Contando con que, además, la balanza comercial favorece ampliamente a China, les vende mucho más de lo que les compra. No es bondad, solo negocios.
Veelicus #2 Veelicus
Putos chinos!!!, lo que hay que hacer es apretar a los africanos, poderles bien, que es eso de que puedan comerciar con uno y que eso les ayude a desarrollarse....
1 K 28
Asimismov #7 Asimismov
Está es una de las noticias que a mí me gusta leer, el mundo parece ser algo mejor de lo que ahora es.
azathothruna #3 azathothruna
Sin racismo
Incentivo economico
Incentivo geopolitico
Sin rencillas en el pasado
Pro gamer move
JRambo #4 JRambo
La libertad de mercado avanza!

Ahora se supone que toda la izquierda debería estar en contra, pues están expresamente en contra de la libertad de mercado, el estado debe compensar mediante aranceles y regulaciones las desigualdades.

Pero por otro lado es China, y aún creen que es comunista, aunque tome medidas como esta, que son rabiosamente capitalistas (qué hay más capitalista que la libertad de mercado sin intervención del estado).

Meneantes echando humo por la cabeza dudando si aplaudir o indignarse.
JackNorte #5 JackNorte
#4 cuando hablas de alguien de izquierda y o de toda la izquierda sobre lo que deberia o no hacer, es tu percepcion de alguien de izquierda hipotetico que vive en tu cabeza o de alguien real?
powernergia #9 powernergia *
Lo sorprendente es que China impusiera aranceles a países africanos.


#4 El Trump anticapitalista también avanza.
#13 fernando_sierra
#9 Ya te digo, esos aranceles serían para proteger la poco competitiva industria china fabricante de djembes
txillo #12 txillo
#4 Hola, hablo en nombre de todos los meneantes de izquierdas. Tienes razón, China nos ha dejado sin argumentos con este inexplicable movimiento anarcocapitalista.
