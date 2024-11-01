·
2024-11-01
13
meneos
203
clics
China no parece real: robots e ingeniería futurista
Megaestructuras futuristas chinas que parecen adelantadas a su tiempo.
etiquetas
china
ingeniería
futurismo
megaestructuras
robots
10
3
2
#3
ur_quan_master
Pataleos otanistas encima de esta linea
_____________________
8
K
103
#6
aauivozcrx
pues yo estoy flipando con el vídeo, gracias por compartirlo.
Y flipo con los comentarios soltando hate sin haber visto ni 5 segundos del vídeo. Pedirles saber leer y entender ya sabemos que es demasiado pero mirar imágenes en movimiento lo sabe hacer hasta un bebé
3
K
44
#1
platypu
Que siii que ya sabemos que te mola mucho rusia y china, pero no seas pesado todos los dias subiendo lo mismo
5
K
29
#10
sotillo
#1
Lo de China pica, lo mismo es por que su avance es inverso a la ruina yanki
1
K
13
#8
Asimismov
Titular erróneo:
Megaestructuras futuristas chinas que parecen adelantadas a nuestro tiempo.
1
K
28
#7
drstrangelove
Mientras aquí seguimos discutiendo que si galgos o podencos, a los chinos les va de maravilla con su Economía Planificada de Moneda Fiduciaria.
1
K
25
#2
ElenaCoures1
Megaestructuras futuristas en dictadura de mierda
2
K
23
#4
azathothruna
#2
"el pueblo llano cuando reza, pide lluvias, hijos sanos y un verano que no acabe jamas
No les importa quien se siente en el trono de hierro mientras los dejen en paz"
1
K
35
#5
ElenaCoures1
#4
O que se gasee al vecino, que no es de los suyos
Vivan las cadenas gritaban al unísono
1
K
20
#11
sotillo
Portaaviones de muerte megacaros en supuestas democracias donde si no tienes dinero no hay médico
0
K
10
#9
beltraneja
Y aquí haciendo rotondas
0
K
7
#12
sotillo
#9
Ya hacemos más que los yankis y el peor de nuestros trenes o aeropuertos es mejor que los suyos
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
