China no parece real: robots e ingeniería futurista  

Megaestructuras futuristas chinas que parecen adelantadas a su tiempo.

ur_quan_master
Pataleos otanistas encima de esta linea
aauivozcrx
pues yo estoy flipando con el vídeo, gracias por compartirlo.

Y flipo con los comentarios soltando hate sin haber visto ni 5 segundos del vídeo. Pedirles saber leer y entender ya sabemos que es demasiado pero mirar imágenes en movimiento lo sabe hacer hasta un bebé xD
platypu
Que siii que ya sabemos que te mola mucho rusia y china, pero no seas pesado todos los dias subiendo lo mismo
sotillo
#1 Lo de China pica, lo mismo es por que su avance es inverso a la ruina yanki
Asimismov
Titular erróneo:

Megaestructuras futuristas chinas que parecen adelantadas a nuestro tiempo.
drstrangelove
Mientras aquí seguimos discutiendo que si galgos o podencos, a los chinos les va de maravilla con su Economía Planificada de Moneda Fiduciaria.
ElenaCoures1
Megaestructuras futuristas en dictadura de mierda
azathothruna
#2 "el pueblo llano cuando reza, pide lluvias, hijos sanos y un verano que no acabe jamas
No les importa quien se siente en el trono de hierro mientras los dejen en paz"
ElenaCoures1
#4 O que se gasee al vecino, que no es de los suyos
Vivan las cadenas gritaban al unísono
sotillo
Portaaviones de muerte megacaros en supuestas democracias donde si no tienes dinero no hay médico
beltraneja
Y aquí haciendo rotondas
sotillo
#9 Ya hacemos más que los yankis y el peor de nuestros trenes o aeropuertos es mejor que los suyos
