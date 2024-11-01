edición general
Continuos retrasos judiciales benefician a los números dos y tres de Ayuso en el PP de Madrid y a su pareja

La vicesecretaria de Organización, Ana Millán, está imputada desde 2022 por cuatro delitos de corrupción; la declaración de Alfonso Serrano en un caso de revelación de secretos se ha suspendido tres veces; y el juicio por la primera de las dos causas contra Alberto González Amador puede retrasarse hasta 2027

| etiquetas: ayuso , ana millán , gonzález amador , alfonso serrano , justicia
#1 Quillotro
Es que estaban ocupados siguiendo a la niñera del coletas y diciéndole la UCO que sigan rebuscando a ver si al final encuentran algo contra Begoña
Edheo #2 Edheo
Pues no entiendo para qué necesitan hacer tanto trabajo... al Fiscal General del Estado, buen paquete le cayó... sólo con sugerir que "su entorno" podría estar involucrado.

Esos jueces no son jueces... son meapilas.
#3 Toponotomalasuerte
#2 no son meapilas son corruptos y traidores a España.
Edheo #4 Edheo
#3 Ah, tu hablas de los que juzgaron al Fiscal general del estado...

Yo en cambio, hablaba de los que juzgan los casos del PP... con inventarse atenuantes y exculpaciones (igual que los otros inventaron "entornos"), ya tendrían liquidado el juicio. Esos payasos son meapilas... el PP, pronto los pondrá en su sitio... al tiempo!!! (Cómo se atreven a juzgar a sus paisas?) Retrasar los juicios... es de pobres.

(Entiéndase mi sarcasmo, por favor... que por aquí, la gente, suele leer en literal)
#5 Toponotomalasuerte
#4 que no, que son traidores que acabarán archivando las causas, al estilo pedraz, Castellón o Marchena.
Edheo #6 Edheo
#5 Me pillas el rollo... ya les agilizarán la gestión debidamente... para que esos casos, concluyan de ese modo.
Por ahora, se les ve que les falta... un pequeño estímulo aún.
