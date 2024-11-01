Continuos retrasos judiciales benefician a los números dos y tres de Ayuso en el PP de Madrid y a su pareja

La vicesecretaria de Organización, Ana Millán, está imputada desde 2022 por cuatro delitos de corrupción; la declaración de Alfonso Serrano en un caso de revelación de secretos se ha suspendido tres veces; y el juicio por la primera de las dos causas contra Alberto González Amador puede retrasarse hasta 2027
Esos jueces no son jueces... son meapilas.
Yo en cambio, hablaba de los que juzgan los casos del PP... con inventarse atenuantes y exculpaciones (igual que los otros inventaron "entornos"), ya tendrían liquidado el juicio. Esos payasos son meapilas... el PP, pronto los pondrá en su sitio... al tiempo!!! (Cómo se atreven a juzgar a sus paisas?) Retrasar los juicios... es de pobres.
(Entiéndase mi sarcasmo, por favor... que por aquí, la gente, suele leer en literal)
Por ahora, se les ve que les falta... un pequeño estímulo aún.