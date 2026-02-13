edición general
27 meneos
32 clics
Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro del que se desconoce el "beneficiario último"

Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro del que se desconoce el "beneficiario último"

La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga el caso Montoro, un informe de Hacienda sobre las cuentas bancarias de los implicados en la investigación que apunta a la existencia de "cajas de seguridad, de inversiones financieras en la que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen o beneficiario último se desconoce", según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Esta situación "restringe notoriamente el

| etiquetas: hacienda , montoro , desconoce , beneficiario , último , cajas , seguridad
22 5 0 K 127 actualidad
5 comentarios
22 5 0 K 127 actualidad
#1 Celsar
¿Otro M. Rajoy? Lo mismo este si son capaces de identificarlo... ¿Verdad?
4 K 52
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Y esto es lo que pasa cuando una investigación no la hace la Guardia Incivil, que las cosas van avanzando sin filtraciones ni manipulaciones.
2 K 28
camvalf #3 camvalf
#1 No esto no es otro M. Rajoy donde aprovecharon para exculparle indicando que era una anotación falsa para enredar el tema. Esto es un un claro ataque a los cimientos de la democracia y la utilización del ministerio de hacienda para dictar leyes a a medida de las empresa que pagaban al Monotoro y sin pruebas pero sin dudas al PP
1 K 22
#5 Leon_Bocanegra
La UCO está tardando en investigar si el beneficiario último de todo eso no es Begoña Gómez.
Se le habrá pasado a Peinado dar la orden.
1 K 19
loborojo #4 loborojo
Sí nadie lo reclama bueno, si alguien lo reclama y explica de dónde lo ha sacado y porque lo esconde mejor.
Se debería hacer en más despachos fiscales.
0 K 9

menéame