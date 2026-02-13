Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro del que se desconoce el "beneficiario último"

La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga el caso Montoro, un informe de Hacienda sobre las cuentas bancarias de los implicados en la investigación que apunta a la existencia de "cajas de seguridad, de inversiones financieras en la que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen o beneficiario último se desconoce", según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Esta situación "restringe notoriamente el