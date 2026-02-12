Compromís alquila un piso turístico "supuestamente clausurado" y el Ayuntamiento defiende que es legal

La alcaldesa de Valencia dice que cierra 1.000 apartamentos turísticos, y compromis para demostrar que es mentira alquila uno de ellos y da una rueda de prensa dentro. Papi Robles comparece desde un piso en Malva-rosa que figura en el listado del Ayuntamiento como inmuebles cerrados."Estamos en uno de los apartamentos que Catalá dice que ha cerrado. Ni son 1.000, ni están cerrados. Es una operación de propaganda que no resiste la prueba de los hechos", afirmó la portavoz de Compromís.