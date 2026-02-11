·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15780
clics
Peter acabó con Podemos
10217
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
6012
clics
El mensaje de Jorge Ponce a los adultos que se oponen a la prohibición de las redes sociales a menores
6125
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
5249
clics
¿Sabes que un grupo de meneantes que seguimos aquí...
más votadas
293
La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes
334
Ayuso concederá la Medalla Internacional de la Comunidad a EEUU por ser "el principal faro del mundo libre"
643
El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
353
Rufián: "En Cataluña me llaman traidor, pero representar a alguien en Algeciras no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal"
620
El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
143
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
No obstante, está claro para mí que ha llegado el momento de seguir adelante. Me encuentro constantemente reflexionando sobre nuestra situación. El mundo está en peligro.
|
etiquetas
:
anthropic
,
claude
,
seguridad
11
2
0
K
247
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
247
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Torrezzno
*
Normal, ese puesto es pura patraña.
El problema no es tanto la IA. Son los chalados que hay detrás. Dario Amodei, Sam Altman, Demis Hassabis... Todos estos los locos que van por ahi esperando que llegue la AGI como si de una secta se tratara. Acólitos de Peter Thiel y Elon Musk están inviertiendo billones de dolares en revertir la muerte (para ellos claro), a la vez que se construyen bunkeres y compran islas como hace el Zuckerberg. Están destruyendo el medio ambiente en una escalada mortal a…
» ver todo el comentario
2
K
35
#3
skaworld
#1
Todo son risas y jajitas cuando ves que Zuckerberg se cicla y se pone rocoso y Musk se pone fino a Ketamina, pero luego lo piensas dos veces y esos tipos con taritas evidentes por un desajuste de la asignacion de recursos del sistema capitalista tienen mas poder que muchos estados... poder individual, sin restricciones, sin nada ni nadie que los frene.
Y son niñatos con carencias afectivas y de ego serias, presas de estafadores y vendemotos con una cultura de machotismo muy jodida que estan modelando la economia hacia el engorilamiento...
Y las risas pos ya como q no entran tanto
0
K
12
#4
RamonMercader
#1
"Todo con la esperanza de la singularidad aparezca por generación espontánea." Por generación espontanea no, están invirtiendo miles de millones
0
K
6
#5
Torrezzno
#4
no es espontánea en el sentido de que surge de la nada sino que aparece del resultado acumulativo de millones/miles de millones de parámetros ajustados. Se llama "scaling hypothesis"
gwern.net/scaling-hypothesis
0
K
17
#2
Gry
Creo que yo también dimitiría si fuera responsable de cosas como
"reducir los riesgos de bioterrorismo asistido por IA"
Énfasis en reducir.
1
K
28
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El problema no es tanto la IA. Son los chalados que hay detrás. Dario Amodei, Sam Altman, Demis Hassabis... Todos estos los locos que van por ahi esperando que llegue la AGI como si de una secta se tratara. Acólitos de Peter Thiel y Elon Musk están inviertiendo billones de dolares en revertir la muerte (para ellos claro), a la vez que se construyen bunkeres y compran islas como hace el Zuckerberg. Están destruyendo el medio ambiente en una escalada mortal a… » ver todo el comentario
Y son niñatos con carencias afectivas y de ego serias, presas de estafadores y vendemotos con una cultura de machotismo muy jodida que estan modelando la economia hacia el engorilamiento...
Y las risas pos ya como q no entran tanto
gwern.net/scaling-hypothesis
Énfasis en reducir.