“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo

No obstante, está claro para mí que ha llegado el momento de seguir adelante. Me encuentro constantemente reflexionando sobre nuestra situación. El mundo está en peligro.

etiquetas: anthropic , claude , seguridad
Torrezzno #1 Torrezzno *
Normal, ese puesto es pura patraña.

El problema no es tanto la IA. Son los chalados que hay detrás. Dario Amodei, Sam Altman, Demis Hassabis... Todos estos los locos que van por ahi esperando que llegue la AGI como si de una secta se tratara. Acólitos de Peter Thiel y Elon Musk están inviertiendo billones de dolares en revertir la muerte (para ellos claro), a la vez que se construyen bunkeres y compran islas como hace el Zuckerberg. Están destruyendo el medio ambiente en una escalada mortal a…   » ver todo el comentario
skaworld #3 skaworld
#1 Todo son risas y jajitas cuando ves que Zuckerberg se cicla y se pone rocoso y Musk se pone fino a Ketamina, pero luego lo piensas dos veces y esos tipos con taritas evidentes por un desajuste de la asignacion de recursos del sistema capitalista tienen mas poder que muchos estados... poder individual, sin restricciones, sin nada ni nadie que los frene.

Y son niñatos con carencias afectivas y de ego serias, presas de estafadores y vendemotos con una cultura de machotismo muy jodida que estan modelando la economia hacia el engorilamiento...

Y las risas pos ya como q no entran tanto
RamonMercader #4 RamonMercader
#1 "Todo con la esperanza de la singularidad aparezca por generación espontánea." Por generación espontanea no, están invirtiendo miles de millones
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 no es espontánea en el sentido de que surge de la nada sino que aparece del resultado acumulativo de millones/miles de millones de parámetros ajustados. Se llama "scaling hypothesis"

gwern.net/scaling-hypothesis
Gry #2 Gry
Creo que yo también dimitiría si fuera responsable de cosas como "reducir los riesgos de bioterrorismo asistido por IA"

Énfasis en reducir. :-S
