edición general
El mensaje de Jorge Ponce a los adultos que se oponen a la prohibición de las redes sociales a menores

Jorge Ponce tiene la particular habilidad de tratar temas serios a través del humor. En este caso, el colaborador de La Revuelta ha abordado la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años. En concreto, ha bromeado sobre los adultos que se oponen con tanta vehemencia a que los menores no tengan acceso a las redes sociales hasta los 16 años, como pretende el Gobierno.

#8 Este hombre como muchos otros no sabe nada sobre privacidad ni quiere saberlo. No se entera o es naif cuando piensa que esto va de proteger a nadie. Esto va de vigilar y controlar, solamente hay que ver la hemeroteca:

- ChatControl va por la 3 reválida
- Telegram a punto de ser prohibido por decisión judicial
- Los bloqueos a CloudFlare todos los dias de liga
- Pajaporte
- ID digital
- El leak de Marlaska donde hablaba de obtener todas las comunicaciones de los ciudadanos.

Esto solo señala la desesperación que tiene la UE. Como no puede competir se dedica a legislar. Saben que las redes sociales estan creando una generación de tecno nihilistas que nunca van a votar a los partidos tradicionales. Sienten que estan perdiendo el control entre el bloque tecnofedualista y China. Lo único que pueden hacer es legislar y vigilar.

Y si no como se entiende esto: www.meneame.net/story/odi-profanum-vulgus

Gente seria como TutaMail ya han explicado por activa y por pasiva porque la verificación de edad no funciona: tuta.com/es/blog/age-verification-kills-anonymity

Pero es que es imposible. La gente se posiciona a un lado u otro sin tener ni idea de lo que estan arriesgando
#28 usuarioeliminado
#8 Si quieren espiar no es necesario que aprueben prohibiciones de manera pública. Si quieren espiar, espiarán. ¿Sabes cómo se evita esto? Enseñando a tener herramientas para defenderse. Tampoco es necesario aprender a usar coreboot para desactivar el coprocesador de Intel ME. El problema es que no se enseña justamente a defendernos a nivel técnico y mental.
Torrezzno #43 Torrezzno *
#28 imagínate lo siguiente. A ti te gusta entrar en páginas de porno gay. Cada vez que entras en la web te tienes que identificar para demostrar que eres mayor de edad. ¿Donde se almacenan esos metadatos? Direcciones ip, timestamps, url con los query parameters. Este es el verdadero problema de la verificación de edad.

Ya hemos visto data leaks de empresas que usaban fotos para verificar y han acabado en internet.

Cuando el estado tiene esa información tiene el poder. Me gustaría ver como piensan implantarlo y si sus servidores son cero logging o no. Entiendo que los dejaran auditar por alguna empresa externa.

Esto es una cuña, se empieza por aquí y van metiéndola cada vez más adentro.
#53 parladoiro
#43 la información sobre el aborto pasa a ser para mayores de edad y la interrupción voluntaria del embarazo es delito. Esto ya lo tienes en países europeos. Suma más facilidades de identificación en las redes.
Incluso lo «malo» de internet debe ser de alguna manera accesible a menores, la epidemia es que esto sea lo habitual por visibilidad y consecuentemente el negocio.
magnifiqus #106 magnifiqus *
#43 Se podría utilizar una especie de certificado digital que instalas en tu dispositivo. Cuando una web necesita verificar tu edad, tu certificado verifica ese dato, y la web te permite el acceso. La web solo necesita ese dato, no puede acceder a más datos de tu identidad. Solo va a saber que detrás de la petición hay un certificado válido que corresponde a una persona mayor de edad. Y si no obtiene esa confirmación, pues no puedes acceder a sus servicios. No hay comunicación alguna con ningún…   » ver todo el comentario
Capitan_Centollo #100 Capitan_Centollo
#28 Lo que #8 te está diciendo es que el esfuerzo de los estados debería estar en prohibir y bloquear cualquier forma de espionaje, directo o indirecto, y cualquier actividad que suponga una lesión a la intimidad y la privacidad de cada ciudadano. Y cuando hayan logrado este objetivo, entonces, nos sentamos todos a debatir acerca de medidas eficaces de tutelaje y educación de menores en el uso de redes sociales, tanto desde el punto de vista de las instituciones públicas como en el ámbito…   » ver todo el comentario
aiounsoufa #103 aiounsoufa
#21, #28 y los psicólogos, y los profesores, también estan a favor de que los niños/adolescentes no deben tener redes sociales.
Pero que sabran ellos de los problemas de los niños y adolescentes, no?
eldet #48 eldet
#8 Tranquilo entonces, que esta ley no ayuda a que te espien mas.
#62 cnr
#8 A la gente le da igual lo que arriesga. Defienden, en ambos sentidos, lo que les dicen que tienen que defender.
chemari #87 chemari *
#8 Reconozco que me la suda bastante porque yo ya he abandonado las redes sociales.

Pero vamos, lo de que los EEUU ya nos espían a traves de todas sus apps es algo que nadie duda. Acuerdate de la que se lió por aquella broma de la bomba en el avion en una conversación privada de snapchat. Que también nos van a espiar la UE? bueno, al menos ellos nos están avisando :-D

Para mi la libertad es mandar a tomar por culos todas esas apps, a Siri, Alexa y demas, porque al final alguien siempre te va a espiar. Hay mucho dinero en juego.
Itrio #116 Itrio
#8 (...) la verificación de edad no funciona (...). Depende de cómo se haga. Si es como hasta ahora, como están implementando en otros países, mandando copia de documentos o con fotos y vídeos de verificación, evidentemente es una mierda y acaba con el anonimato y encima esos servicios de verificación están en manos de empresas privadas.

A mí me parece que la cartera digital es el camino. Bien implementada y auditada. Se tiene que diseñar de forma que ni el emisor del…   » ver todo el comentario
freeclimb #1 freeclimb *
Por alguna razón, hay una serie de adultos muy ofendidos con la medida del Gobierno y defienden con total vehemencia que los menores de 16 años sigan expuestos a un mundo de adultos, donde apenas hay control, en todas sus vertientes y con todo lo que ello conlleva.
angeloso #22 angeloso
#1 Se les jode la cantera de ultra derecha. Cuanto más jóvenes, más manipulables.
10 K 84
cloudstrife7777 #49 cloudstrife7777
#22 tapaos un poquito por favor.

Podemos propone rebajar a 16 años la edad para votar
8 K 96
#60 wonsterboy
#49 Pues mal hecho.

Lo ves? No es tan dificil tener ideas propias.
4 K 41
#88 Gurripander
#49 Conceder derecho a voto no es manipular, sino más bien lo contrario, dar opción a voto, y sin reeducar, antes.

Manipulación es imponer la religión en escuelas, subvencionar la educación taurina, o exponer a bulos y barbaridades, a tierna edad...
Tom__Bombadil #104 Tom__Bombadil
#49 ¿En qué sentido permitir el voto es manipular?
angeloso #115 angeloso
#49 ¿y?
#118 Fuñigao
#49 Nadie quiere prohibir las redes a los 16 años.
#26 parladoiro *
#1 un niño puede ir en un coche, no puede conducirlo. No identificas el conductor cada vez que se enciende el coche.

Una SIM o un aparato con acceso WIFI libre es como un coche, un menor no puede comprar una SIM ni acceso a una linea, sí puede comprar un coche.

No es exposición de menores, no es querer que un menor ande el solo por internet como por una carretera, es no poner la opción de control sobre la navegación.
No haces ese control en coches, de hecho por siniestralidad no es un problema, la gente sin carnet que tiene accidentes la inmensa mayoría son adultos al que le quitaron el carnet, y que un adulto debe un coche a un menor desde hace años es una aberración social.
#58 derivada
#26 yo creo que una IA no lo podría haber explicado peor. Si lo que estás intentando criticar es que haya que identificarse, no te creas que queda nada claro, has de saber que lo que se va a exigir es la verificación de la edad y no la identificación personal. Igual que cuando enseñas el carnet cuando te lo piden al comprar alcohol solo pueden usar tu edad, y cometerían un delito si usaran cualquier otro dato del DNI. Con la diferencia de que en este caso no enseñas el DNI, sino solo la edad, con lo cual ni el gobierno ni la red social sabe quién eres ni qué tramas.

O no se a lo mejor eres de los adultos que dice Jorge Ponce, es difícil de decir.
#73 parladoiro
#58 ya tienes la identificación de edad con la SIM de facto, solo necesitas crear la legislación de una SIM para menores que es lo que algunos padres tienen por decisión propia en vez de una SIM normal.

Pon una antena corporativa en el instituto y solo pueden salir tantas SIM normales como adultos tenga el instituto. Que Android e IOs no puedan usar la wifi en España salvo SIM de adulto y el reset de fábrica con contraseña o SIM normal es una actualización que tarda dos días.
#77 parladoiro *
#59 no falla en eso. Sencillamente no es algo de nuestra sociedad, otras sociedades donde un control de tráfico es arriesgarse a un disparo tiene muchos más menores conduciendo.

El sistema de control de edad está en #73
#112 Aitr
#72 Él ni idea, yo sí y estoy totalmente de acuerdo con su comentario. Esta norma no se ha pensado para proteger a nadie y, aunque así fuera, no lo va a conseguir. Van a acabar en otras redes sociales que harán lo que les sale de los huevos.
#73 lo plantea de forma mucho más lógica. Pero de esa forma no meterían la puntita al control que llega.
#59 mariommoreno
#26 Tu ejemplo falla pq justamente en las carreteras hay controles de tráfico donde te piden la identificación. Sabiendo eso, muchos chavales deja la idea para no exponerse a una multaza y la ostia que les pegaría su padre.
Ya existe el efecto disuasorio por identificación en carretera pero no existe en redes.

A mi es un tema que en el que no tengo aun postura por el asunto de la privacidad, pero entiendo la prohibición por lo mismo q existe con otros ámbitos que ya se ven normales.
sonix #114 sonix
#26 Tu ejemplo no tiene ni pies ni cabeza
Joice #29 Joice
#1 Yo estoy encantado con la medida, pero el video de Ponce es pura demagogia, las cosas como son.
#68 jorgegv
#29 Bueno, demagogia... Humor, diría yo. Con mucho sarcasmo, pero humor.
#32 Eukherio
#1 Pero es que en estos temas es ya clásico lo de encontrarte con veletas. Antes de que se anunciase la prohibición lo que más se veía era a adultos comentando en noticias de suicidios y palizas entre niños y adolescentes, e insistiendo en que había que hacer algo y restringirles el acceso a redes. Ahora ves exactamente lo contrario, gente repitiendo que es un abuso y que no solucionará nada. Si tuviese que apostar diría que no son grupos completamente opuestos, y que la mayoría son simples especialistas en intentar llevar la contraria.

A mí la medida no me parece que vaya a conseguir mucho, y tiene el riesgo añadido de acelerar todo lo del control de redes, pero sin testarla es difícil predecir si ayudará o perjudicará.
#36 Dav3n
#1 Pero qué narices fumáis? Los menores no deberían ni tener conexión a internet, pero eso es problema de sus respectivos padres...

Lo que no es normal es que estéis aplaudiendo con las orejas una medida de control que va a servir de poco para proteger al menor (principalmente si éste sigue teniendo acceso a internet y un dispositivo bajo su control) cuando evidentemente se trata de una medida para el control total de la red, el primer paso de muchos que vendrán detrás para la implantación del…   » ver todo el comentario
3 K 35
mrboo #72 mrboo
#36 ¿hijos tienes?
Niltsiar #82 Niltsiar
#72 Y aunque tenga ¿le importan algo?
magnifiqus #90 magnifiqus
#72 Es obvio que no. Estas propuestas solo se les ocurren a los que hablan desde el otro lado de la barrera :-D
#40 chochis
#1 eso digo yo, lo mismo que no se quieren doblegar al control de contenidos ahora lloran por no querer exponer a esa mierda a los menores
MCN #41 MCN *
#1 Que son los mismos que van de conservadores diciendo, en otros casos, que hay que proteger a los niños. No charlas sobre educación sexual, identidad, etc en el colegio, que eso es manipular. Pero que tengan acceso libre a la mayor bazofia adoctrinante que puede haber en las redes sociales, más acoso, bullying y demás mierdas. Pero claro, lo hacen libremente (la libertad del algoritmo).
#45 miraqueereslinda *
#1 hay que ser muy hipócrita , una de las características básicas de la ideología progre, para autoproclamarse adalid de la libertad y a la vez apoyar una iniciativa pensada para mermar libertades.

No es sólo que sean los mismos que dicen que los menores tienen el derecho a cambiar de sexo, abortar o consentir relaciones sexuales a su criterio los que ahora dicen ahora que no tienen la madurez suficiente como para interactuar con otros usuarios en redes (una paradoja similar a pretender…   » ver todo el comentario
ACEC #70 ACEC *
#45 Yo si te apoyo hermano. Basta ya de prohibiciones. No deberia prohibirse que los menores entraran en casas de apuestas o en clubs de carretera, ni vetarles la venta de alcohol o tabaco. ¡Ya basta de quitar libertades a nuestros hijos! ¿Y que es eso de que yo no pueda publicar fotos de mi hija en la playa en bolas en redes sociales? ¡Es de mi propiedad y estan limitando mi libertad de expresión artística!

Malditos progres totalitarios...
tantancansado #101 tantancansado
#45 Tenéis un lío con la palabra libertad impresionante, os creéis que las leyes no existen y no regulan , puedes conducir sin tener carnet de conducir?

Las redes sociales son un peligro demostrado científicamente, pero como por lo que sea la derecha es tan zoquete que todo lo que se ciencia les ofende, pues así nos luce el pelo.
Ehorus #52 Ehorus
#1 A ver, recuerdo que ya la RGPD, aborda el tema esta en que el menor tiene que tener autorización del padre o la madre para su acceso a las redes... pero no, ahora se habla de prohibir las redes a gente que puede decidir sobre si puede o no cambiar de sexo. ¿nadie ve una incongruencia?
Lenari #111 Lenari
#52 El tema del cambio de sexo no es un "capricho". Es una solución médica para un tema neurológico como es la disforia de sexo. Y el desarrollo neurológico que genera la disforia es algo que se desarrolla durante el embarazo y es permanente. Para esos crios, esa "decisión" es una solución médica de la que depende su calidad de vida en el futuro.
tdgwho #63 tdgwho
#1 A ver, te lo explico a ver si lo entiendes.

Como van a saber si el que se conecta a una red social es menor de 16 años? Con el DNI.
Esto implica que tu, mayor de edad, tendrás que dar tu DNI para demostrar que eres mayor de edad.

Y que significa esto? pues o que el estado sabe que has entrado como fulanito fernandez y DNI 234324234S a la cuenta freeclimb de x, o de facebook, o de meneame. O que lo sabe facebook, x, o meneame (si se delega el control sobre las propias redes)

Y esto que…   » ver todo el comentario
magnifiqus #92 magnifiqus
#63 No, todo eso es ilegal. Si lo quisieran hacer no necesitan ampararse en una ley para proteger a la infancia.
tdgwho #95 tdgwho
#92 Es ilegal, si vale. Los leaks de información de webs, empresas de telefonía, son ilegales, pero la información se ha filtrado.

Te fías tu de que el estado cifre lo que les des? Yo no
magnifiqus #109 magnifiqus *
#95 Cuando se habla de este tema, yo pienso en algo como lo que he descrito en #106. No soy gran conocedor de qué soluciones técnicas se podrían aplicar, ni de sus ventajas e inconvenientes, pero me da que algo así podría ser factible. En algo así confiaría.
Abdo_Collo #81 Abdo_Collo
#1 Lo más curioso es que son los mismos del "pin parental"...
#94 Anais33
#1 pues que ofrezcan a sus hijos en sacrificios a los dioses digitales. O son menores quejándose
freeclimb #2 freeclimb
Ponce ha señalado que es normal que los menores afectados se disgusten, no así los adultos. Con todo, les ha emplazado a unirse a "una asociación de adultos a los que le gustan muchísimo los niños en las redes sociales" o "club de fans de la infancia, en inglés Only Infants".
samuelCan #23 samuelCan *
#2 #12 entra en Roblox con un perfil infantil una temporada y me cuentas
#46 alhambre
#23 Hay muchos lugares físicos o virtuales peligrosos para los niños, pero se controlan con medidas mucho menos invasivas para la privacidad.
#65 wonsterboy
#46 Si: ponga aqui usted su edad de nacimiento.
Itrio #108 Itrio
#46 ¿Qué tiene de invasivo para la privacidad mostrar tu edad? ¿Cuando vas por la calle te disfrazas de niño para que no sepan que eres un adulto? ¿Si en un parque hay unas crías de 16 años bailando, te parece normal que un tío de 50 tacos se les acerque a decirles lo bien que lo hacen?
Autarca #83 Autarca
#2 #3 vamos a jugar un juego

Pensad por un momento que esto lo ha propuesto el PP (que alguna medida parecida ha propuesto)

A ver si así entendéis por qué está terriblemente mal
#9 DonBoton *
Yo no estoy particularmente a favor de que los menores entren a las redes sociales. Más bien lo contrario.

De lo que sí deberíamos estar todos en contra es de que se nos pida una especie de "pasaporte digital" con la excusa de controlar el acceso a pornografía o a redes sociales, y a través de la cual el gobierno tenga un registro detallado de toda nuestra actividad en internet. De hecho eso supondrá de facto la muerte de las redes sociales y de cualquier página que requiera una…   » ver todo el comentario
#11 eipoc *
#9 es que justo ahí está la trampa.

Los niños les importan una mierda. Desahucian familias con niños y les importa un cojón, como les importa un cojón que no tengan ni para desayunar o estudien en barracones pasando frío, o como les importan un cojón las condiciones de salud de sus abuelos y no acabo ...
Lo que pretenden es controlar a los adultos, pero no te lo van a decir a las claras, tendrán que vender que te hacen un favor.
#19 Dav3n
#11 Y por supuesto, cualquiera que dude es el enemigo.

La secuencia siempre es la misma en estos casos: o estás con ellos o eres un facha.
tdgwho #66 tdgwho
#9 que un menor haga según que cosas, es labor educativa de los padres.
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
No puedo por menos que:  media
vicvic #13 vicvic
Es un buen estómago agradecido, digno colaborador de la Revuelta. Le parece bien porque lo propone su gobierno, nada más, si lo hiciera el PP todo serían ataques. Pero bueno, ya sabemos de que pie calza Público, donde todo lo que diga lad izquierdas le parece maravilloso. Estaran escocidos por las últimas elecciones :troll:
LordComandante #31 LordComandante *
Pura demagogia.
Lo que se critica es la forma de implementar la medida que ataca a la privacidad.
Pero lo que hace el bocachanclas este no es humor, es demagogia, ya sea por mala fé o por tonto.

¿Y cuando dice lo información de calidad? Qué calidad? La que deciden los medios subvencionados por el gobierno? Esa es información de calidad?
Tanta calidad como su humor.
Glidingdemon #7 Glidingdemon
Los mismos que piden el pin parental, la carroña que apesta cuando anda. Aquí ya a comentado uno.
hazardum #10 hazardum
Personalmente las redes sociales me parecen un jodido cáncer para los jóvenes, hipervigilancia de su vida, cuando deberían estar disfrutando de esa época sin jodidas presiones de las redes y su postureo de mierda.

Ahora, lo de prohibir, es algo que se sabe que no funciona bien y que al final se lo podran saltar, por ejemplo los de discord ahora en marzo van a poner por defecto cuenta de "adolescente" a todos, y solo los que manden el dni o escaneo facil, se les pondrá de adulto, por lo que realmente lo que hacen es mapear a los adultos.
#16 thekeeper *
Si yo tampoco estoy de acuerdo, los menores no deberian acceder a las redes sociales pero esto tiene implicaciones muy chungas sobre el control de acceso a internet (ya lo lleva intentando como con el pajaporte)

Si esto lo hubiera propuesto el Pp, las redes arderian por el control que querrian hacer sobre las redes… ay meneame… en lo que has quedado
#12 alhambre
El humor si da en el clavo es un martillo que hace risa y otras, como ésta, va tan desubicado que no sé ni criticarlo. Me da que Ponce, padre, ha sido aturdido por la burda maniobra de "protejamos a los niños".
#21 JGG *
Como no, La Revuelta saliendo en defensa de su mecenas. Por supuesto, como siempre, intentando simplificarlo todo para poder llegar al nivel de su público objetivo.
Expat_Guinea_Ecuatorial #24 Expat_Guinea_Ecuatorial
El plan es que los jovenes solo tengan acceso a los medios subvencionados por el gobierno y a lo que los profesores progres les cuenten en clase
#86 espartino
#24 Yo ya tengo prohibido a mi hijo que vea a Javier Ruiz o a Santaolalla igual que borre la sexta en su momento y no he necesitado al gobierno para nada,
#42 Dav3n
#33 Pues vete preparando porque cuando esas ideas molesten no dudarán en ampliar la regulación para incluir foros de opinión en el pack.

Esto es el precedente legal que va a quedar para los que gobiernen detrás y nadie te garantiza que en unos años no gobierne VOX, por poner un ejemplo válido de la que pueden liar con este precedente ya instaurado.
frankiegth #50 frankiegth *
#42. Acabo de apuntar lo mismo en #44. Legislar sobre las redes sociales es un arma de doble filo, deben hacerlo con verdadero criterio de la mano de verdaderos expertos y con una ley flexible que permita correcciones sobre la misma en tiempo record. Y deberian blindar esa ley de algún modo para que la extrema derecha tenga serias dificultades sacándole tajada en base a sus propios intereses.
BenitoCameIa #75 BenitoCameIa
#42 sí, precisamente el temor es lo que pudiera hacer vox con una ley así aprobada.

No me preocupa nada en absoluto el que la ideó y aprobó, no. Seguro que ellos, los ideólogos, son de fiar y no van a hacer nada malo con ello ni traman nada. El preocupante es el que viene después, claro, el que ni era idea suya.
frankiegth #44 frankiegth *
#37. Lo que creo es que deben legislar las redes sociales con buen criterio y acertando en la forma, en las redes y en las medidas, para empezar porque nada garantiza que el "progresismo" vaya a seguir gobernando otros cuatro años u otros ocho años. Eliminar por completo el anonimato en redes sociales demostradamente positivas y con tendencia progresista como Menéame le acabaría haciendo un tremendo favor a la misma extrema derecha que pretenden combatir.
#56 alhambre
#44 También creo que se debe legislar sobre ello pero teniendo cuidado con acrecentar el poder del big data, los cambridge analytica, el palantir y otros actores más chapuceros pero igualmente peligrosos como un ministerio del interior y su UCO o policía nacional.

¿Qué bien se pretende proteger? ¿El libre desarrollo de un niño? ¿El funcionamiento sin injerencias extranjeras de una "democracia"? (Perdón por las comillas, si no, no me sale). Han mezclado varios temas convenientemente y como resultado perderemos la libertad de interactuar en la red. O lo haremos, pero luego nos olvidamos de llegar ni a concejal.
BenitoCameIa #71 BenitoCameIa
#44 jajajjajaja "Demostradamente positiva" en base a qué? A un estudio de la universidad de Misco Jones Moore Nos?

Pero si esto es una pocilga de extrema izquierda. Aquí el más tibio aboliria la propiedad privada y agrandaría el estado hasta el 90% de la economía, y regularía o prohibiría todo aspecto de la vida humana. No habría opción de equivocarse, todo lo que no estuviese prohibido, sería obligatorio. La mayoría de la gente aquí firmaba esto aunque fuese con sangre.
frankiegth #76 frankiegth *
#71. Menéame es una red social demostradamente positiva. Confundes los delirios de una "extrema derecha" española muy real, y peligrosa hasta para si misma, con una "extrema izquierda" imaginaria que en España no existe. La izquierda española es una izquierda de mínimos y sigue ofreciendo unos mínimos de razonables "políticas sociales" que las derechas españolas siempre arrebatan a la clase obrera.
BenitoCameIa #78 BenitoCameIa
#76 repito, demostrada de qué manera? Cómo demuestras semejante cosa?
frankiegth #79 frankiegth *
#78. Que sigamos aquí agradablemente conversando forma parte de la demostración.
BenitoCameIa #84 BenitoCameIa
#79 aham. Entonces cualquier sitio en el que se converse agradablemente se puede calificar como de "influencia positiva"?

Pues mira, estoy de acuerdo. El diálogo siempre es positivo.

Pero lo estaría aunque se conversase de otras cosas, pero sospecho que tú no. Crees que forocoches también tiene un demostrado impacto positivo? O burbuja? O foroparalelo?
frankiegth #89 frankiegth *
#84. He escuchado muchas veces hablar de "forocoches" pero no lo he usado nunca. Y nunca es nunca. Tiene como mala fama y ni me he molestado en visitarla. Menéame es un "debate" infinito, no veo el daño que puede hacerle a nadie un "debate" moderado y continuo sobre la actualidad nacional e internacional.
#25 jaramero
Los menores no deben entrar en redes sociales.

En los entornos físicos siempre hay un adulto de confianza controlando. Por qué en el mundo digital se les deja expuestos?

Grande Ponce. Otro que tiene el poder de hacer espumar de rabia a la derechusma.
kumo #67 kumo
#25 Por qué en el mundo digital se les deja expuestos?

Preguntaselo a los padres que hagan eso (que ni siquiera son todos). Muchos sí dan ese acompañamiento que es el mismo que se debía dar con la TV en su momento (Que de eso ya no nos acordamos). Pero desde luego el gobierno no es nadie para prohibir nada de eso, menos tratando de colar un control a todos con la excusa de los niños. Simplemente no quieren oir críticas y quieren controlar el relato.

Y Ponce que no ha tenido gracia en su puta vida, no se entera o se entera y se la pela porque el paga, paga.

Si tú crees que esto va a ir de derechas o izquierdas, esperate que cambie el gobierno y nos echamos unas risas. No te enteras.
Itrio #119 Itrio
#67 Lo de cargar el muerto a los padres, es de traca. Ningún niño ha hecho nunca nada que sus padres le tienen prohibido, verdad? ¿Qué es eso de prohibir la venta de alcohol a menores? Que sus padres los eduquen bien!!
tantancansado #105 tantancansado
#25 justo esto que dices es lo que la gente no entiende, no son capaces de ver que es lo mismo que dejarlos expuestos en la vida real, pero como es internet todo vale, se sabe de sobra el daño que hacen las redes sociales.

Es muy gracioso que siempre los que son pro familia y defender a los niños etc, justo siempre legislan con lo contrario, y obviamente no se dan cuenta porque tienen una disonancia cognitiva que no se creen ni ellos
#17 Usuario22
El mayor problema de las redes sociales no son los niños. Son los adultos
BM75 #54 BM75
#17 Por eso hay que proteger a los niños de los adultos.
#61 Febrero2027
#54 Sus padres
BM75 #102 BM75
#61 Eso es una utopía. La desproporción de fuerzas es enorme.
Empresaurio_Pantano #64 Empresaurio_Pantano
No creo que haya tanta gente que esté "en contra" de prohibir el acceso a menores de 16, ya está prohibido a menores de 13 y no pasa nada

Hay varios temas:
- el cómo. Ya se quiso luchar contra violadores y acabaron miles en la calle ya se quiso facilitar a los trans su reconocimiento y acabaron por dejar que hombres heteros se cuelen en baños de mujeres. Se quiso ser super verde y ecosostenible y acabaron apagando España durante un día
- se está usando para regular la libertad de…   » ver todo el comentario
Lenari #85 Lenari
#64 Una solución sería hacer una red social exclusiva para crios. Y esa sí, controlada, con identificación obligatoria del chaval y padre/tutor. Que esa estuviera muy vigilada, incluso podría estar suministrada por el propio gobierno, y que ahí pudieran compartir cosas de chavales, y luego dejas el internet libre a los adultos.

Y ahí ya que fuera responsabilidad de los padres asegurarse de que conectaran con los amigos a través de esa red social segura, y que decidieran a que edad les dejan acceder a la normal.

Pero claro, al gobierno no le interesa controlar una red social de chavales subiendo un video de esculturas de plastilina que han hecho en el cole. Al gobierno lo que le interesa es controlar el debate político.
Empresaurio_Pantano #113 Empresaurio_Pantano
#85 Lo de la red para crios no va a funcionar, y menos si es gestionada por el estado. Los críos quieren redes sociales precisamente porque son de adulto, tienen esa pulsión, como la teníamos todos a su edad los que peinamos canas.

Además en mi caso, tuve internet cuando tenía 15 años y entonces "todo era campo" y mis padres no sabían diferenciar entre un PC y un microondas. Si me llegan a decir que me "prohiben" algo en internet si os i hubiera encontrado la manera de…   » ver todo el comentario
BenitoCameIa #51 BenitoCameIa
No sé si alguien lo habrá comentado ya, pero este tema no tiene nada que ver con niños ni redes sociales.

El gran elefante rosa en medio de la habitación es

¿Y cómo va a comprobar que la gente que se conecta a internet es mayor de X años?

Dándole a un botón como en las webs porno? O habrá que poner el DNI? Y si no tienes DNI? Y si quieres preservar tu anonimato?

Pero supongo que es más fácil seguir con las anteojeras puestas y rasgarse las vestiduras: "Y los niños??? Es que nadie va a pensar en los niños???"
eldet #97 eldet *
#51 depende de la implementacion. Se puede hacer facilmente sin exponer nada al gobierno o la web. Luego si se lo dan a Indra, ya veremos lo que hacen...
BenitoCameIa #107 BenitoCameIa
#97 ¿Cómo? Tengo curiosidad. Y partamos de la base de que no me sirven promesas. Por ejemplo, yo sé que mi voto es secreto porque el sobre que meto va cerrado y se mezcla con muchos otros. El sistema es fiable en ese sentido no porque yo me fie de la gente que está en la mesa electoral, eso no importa, el sistema es robusto per-se, aunque no confiemos el uno en el otro. Para el caso de comprobar si soy mayor de edad, cómo sería la implementación? Hay que resolver un captcha con una ecuación diferencial? Eso dejaría fuera al 99% de españa.
capitan__nemo #99 capitan__nemo *
Como Trump no podia manipular en China a tiktok

www.meneame.net/search?q=Trump+amenaza+china+tiktok

www.meneame.net/search?q=Trump+tiktok

Trump amenaza con cerrar tiktok si no se lo venden si no lo ponen en sus manos y asi ha ocurrido.

Si las redes sociales de los tecnooligarcas no se atienen a la legislacion de aqui para proteger a los niños y a los adultos, fuera.
Doisneau #27 Doisneau
Esto es un poco el efecto Rufian, que cada vez que decia algo de sentido comun toda la derecha se revolvia. Llevan ya diez años que la unica politica que saben hacer es criticar y echar mierda a paladas, esta oportunidad no la iban a dejar pasar para hablar de comunismo y esas cosas.
Arkhan #38 Arkhan
Lo único que no deja claro el vídeo es si realmente está habiendo algún colectivo contrario a la prohibición de acceso a redes sociales por menores o si está pretendiendo confundir estar en contra del procedimiento con esa medida. ?(
FueraSionistasdeMeneame #55 FueraSionistasdeMeneame
¿A esos menores al comprar el GTA de turno en Amazon les pedirán el DNI también?

Dejemos la hipocresía, esto no tiene NADA QUE VER con luchar contra los pederastas, esto es control de la red. Me parece alucinante que por aquí había mucho defensor de la libertad de no aceptar cookies y ahora estén a favor que tenga que dar mi DNI para colgar las fotos de tortillas que cocino en instagram.
Justiciero_Solitario #57 Justiciero_Solitario *
El día que sea Santiago Abascal quien, con esta ley, controle el acceso a las redes la izquierda se llevara las manos a la cabeza...
Lenari #74 Lenari
El problema de esto es que con la excusa de "proteger a los niños de las redes sociales", se quiere controlar todo lo que se publique en las redes sociales, incluyendo la identificación de todas las cuentas y por supuesto, leyes que dicen lo que es "correcto" opinar, que (curiosidades de la vida) suele coincidir con la ideología y la posición del partido gobernante.

Y no deja de ser curioso que todos estos "defensores de los niños" han tenido interés cero…   » ver todo el comentario
kreepie #80 kreepie
Las redes sociales en general son una grandísima puta mierda.
Fue una alegría como se dejó de consumir telebasura tal y como se consumía hasta hace 10 o 15 años. En buena parte gracias a internet dándonos alternativas de entretenimiento e información. Pero a día de hoy el sustituto de aquella telebasura son la basura de las redes sociales.
Una hora de Tiktok e Instagram debe ser como equivalente a 5 horas de las Mamachicho. Te fríe la cabeza y encima te anula el autoestima y la percepción de…   » ver todo el comentario
MrAmeba #30 MrAmeba
Para mi el problema no es la prohibición, es que como no puedes dar carnets de prohibido lo que haces es regular el acceso, adios a la anonimidad en internet. Eso es lo que no me gusta
chemari #93 chemari *
#37 Pero es que eso ya pueden hacerlo. Prueba a anunciar un atentado en internet, y verás lo que tardan en llegar unos señores con subfusiles a tu casa. En ese caso que comentas esa policía patriotica no puede saltarse la figura del juez. Y para investigar a los diputados de podemos hoy en día tampoco necesitaron esa nueva ley. Vamos, que no cambia mucho la cosa.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
la cosa es como la van a hacer...un baner como las webs calentitas..o...
Joice #34 Joice
Estoy convencido de que esta medida no tiene mucho que ver con la protección de los menores, pero me la pela. Yo quemaría las RRSS.
karaskos #69 karaskos
Unos adultos por motivos de manipulación y alienación juvenil y otros adultos porque probablemente tengan menos cabeza que esos menores.
Natxelas_V #98 Natxelas_V
37 millones de presupuesto público para que está gente convenza a chavales de que es bueno ser controlado y así obliguen a los padres a ser controlados también. Porque ..como vas a comprobar que el usuario es menor si no estamos TODOS identificados?
#35 MaesK *
Me encanta la Revuelta y la coña es buena, pero la realidad es la que es: deberían regular a las empresas grandes para que "el algoritmo" o la forma de entrenarlo y personalizarlo sea algo público, revisable, y seguro para todos. Y que vuelvan a tener moderación humana.

Mientras eso no ocurra, ésta medida es un parche + propaganda del PSOE para hacer ver que está haciendo algo (no por la Revuelta, que no tiene un guión político forzado, hacen la coña de turno y simplemente escoran a…   » ver todo el comentario
TheShrike #47 TheShrike
Gente cuya ideología proviene y es financiada por los que aparecen en los archivos del caso Epstein, no puede dar lecciones de nada a nadie.
Kmisetas #4 Kmisetas
Menudo Panfleto publico.es
#5 BurraPeideira_ *
Genial exposición.
#4 Los niños no deberíais poder comentar en menéame tampoco.
#14 alhambre *
#5 No te preocupes, con el tiempo pedirán el DNI para entrar. Aquí y en cualquier página que acepte comentarios. Después de dar el DNI, opinas sobre el gobierno o la policía.
#15 espartino *
#14 si hombre, después de dar el dni me voy a meter a x a convocar una revuelta contra la ultima ocupación de israel o una manifestación contra el siguiente gobierno nazi de "que empiece la fiesta", ya pondré por aquí un crowdfunding para que me pagueis la multa y la fianza por antisemitismo o terrorismo.
frankiegth #33 frankiegth *
#14 #15 #20. Menéame tiene mucho más de servicio público que de "red social". En menéame se comparte basicamente "TEXTO" con ideas, opiniones y reflexiones por norma tan válidas o lamentables como su peso en karma indica.
es.wikipedia.org/wiki/Texto
#37 alhambre
#33 ¿Crees que se quedará fuera? En Dubái 2026 no, pero en Davos 2025 Pedro mencionó el concepto de "pseudonimato", es decir, pseudónimos de cara al público pero asociados a una identidad real accesible en caso de delito o investigaciones. Como pedirle ahora la IP al juez por un comentario delictivo pero consiguiendo directamente el DNI. Mascado para cuando la policía patriótica necesite consultar datos sucios de 50 y pico diputados de Podemos en sus bases de datos.
chemari #20 chemari
#14 La dictadura del perro va a llegaararrrrrrrrr!!
trivi #91 trivi
#5 podrían simplificar más el problema. Ya han metido pederastia y les falta un toque de terrorismo para que todos traguemos con la pérdida de privacidad que pretenden imponer.

Lo cierto es que técnicamente se podría hacer bien para que los menores no puedan acceder y los adultos conservemos nuestros derechos. Si no lo hacen o son inútiles o el objetivo es otro.
#96 LaMinaEnMiPuerta
#4 Menudo Kmisetas.
