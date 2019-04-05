El mensaje de Jorge Ponce a los adultos que se oponen a la prohibición de las redes sociales a menores

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
Jorge Ponce tiene la particular habilidad de tratar temas serios a través del humor. En este caso, el colaborador de La Revuelta ha abordado la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años. En concreto, ha bromeado sobre los adultos que se oponen con tanta vehemencia a que los menores no tengan acceso a las redes sociales hasta los 16 años, como pretende el Gobierno.
- ChatControl va por la 3 reválida
- Telegram a punto de ser prohibido por decisión judicial
- Los bloqueos a CloudFlare todos los dias de liga
- Pajaporte
- ID digital
- El leak de Marlaska donde hablaba de obtener todas las comunicaciones de los ciudadanos.
Esto solo señala la desesperación que tiene la UE. Como no puede competir se dedica a legislar. Saben que las redes sociales estan creando una generación de tecno nihilistas que nunca van a votar a los partidos tradicionales. Sienten que estan perdiendo el control entre el bloque tecnofedualista y China. Lo único que pueden hacer es legislar y vigilar.
Y si no como se entiende esto: www.meneame.net/story/odi-profanum-vulgus
Gente seria como TutaMail ya han explicado por activa y por pasiva porque la verificación de edad no funciona: tuta.com/es/blog/age-verification-kills-anonymity
Pero es que es imposible. La gente se posiciona a un lado u otro sin tener ni idea de lo que estan arriesgando
Ya hemos visto data leaks de empresas que usaban fotos para verificar y han acabado en internet.
Cuando el estado tiene esa información tiene el poder. Me gustaría ver como piensan implantarlo y si sus servidores son cero logging o no. Entiendo que los dejaran auditar por alguna empresa externa.
Esto es una cuña, se empieza por aquí y van metiéndola cada vez más adentro.
Incluso lo «malo» de internet debe ser de alguna manera accesible a menores, la epidemia es que esto sea lo habitual por visibilidad y consecuentemente el negocio.
Pero que sabran ellos de los problemas de los niños y adolescentes, no?
Pero vamos, lo de que los EEUU ya nos espían a traves de todas sus apps es algo que nadie duda. Acuerdate de la que se lió por aquella broma de la bomba en el avion en una conversación privada de snapchat. Que también nos van a espiar la UE? bueno, al menos ellos nos están avisando
Para mi la libertad es mandar a tomar por culos todas esas apps, a Siri, Alexa y demas, porque al final alguien siempre te va a espiar. Hay mucho dinero en juego.
A mí me parece que la cartera digital es el camino. Bien implementada y auditada. Se tiene que diseñar de forma que ni el emisor del
Lo ves? No es tan dificil tener ideas propias.
Manipulación es imponer la religión en escuelas, subvencionar la educación taurina, o exponer a bulos y barbaridades, a tierna edad...
Una SIM o un aparato con acceso WIFI libre es como un coche, un menor no puede comprar una SIM ni acceso a una linea, sí puede comprar un coche.
No es exposición de menores, no es querer que un menor ande el solo por internet como por una carretera, es no poner la opción de control sobre la navegación.
No haces ese control en coches, de hecho por siniestralidad no es un problema, la gente sin carnet que tiene accidentes la inmensa mayoría son adultos al que le quitaron el carnet, y que un adulto debe un coche a un menor desde hace años es una aberración social.
O no se a lo mejor eres de los adultos que dice Jorge Ponce, es difícil de decir.
Pon una antena corporativa en el instituto y solo pueden salir tantas SIM normales como adultos tenga el instituto. Que Android e IOs no puedan usar la wifi en España salvo SIM de adulto y el reset de fábrica con contraseña o SIM normal es una actualización que tarda dos días.
El sistema de control de edad está en #73
#73 lo plantea de forma mucho más lógica. Pero de esa forma no meterían la puntita al control que llega.
Ya existe el efecto disuasorio por identificación en carretera pero no existe en redes.
A mi es un tema que en el que no tengo aun postura por el asunto de la privacidad, pero entiendo la prohibición por lo mismo q existe con otros ámbitos que ya se ven normales.
A mí la medida no me parece que vaya a conseguir mucho, y tiene el riesgo añadido de acelerar todo lo del control de redes, pero sin testarla es difícil predecir si ayudará o perjudicará.
Lo que no es normal es que estéis aplaudiendo con las orejas una medida de control que va a servir de poco para proteger al menor (principalmente si éste sigue teniendo acceso a internet y un dispositivo bajo su control) cuando evidentemente se trata de una medida para el control total de la red, el primer paso de muchos que vendrán detrás para la implantación del
No es sólo que sean los mismos que dicen que los menores tienen el derecho a cambiar de sexo, abortar o consentir relaciones sexuales a su criterio los que ahora dicen ahora que no tienen la madurez suficiente como para interactuar con otros usuarios en redes (una paradoja similar a pretender
Malditos progres totalitarios...
Las redes sociales son un peligro demostrado científicamente, pero como por lo que sea la derecha es tan zoquete que todo lo que se ciencia les ofende, pues así nos luce el pelo.
Como van a saber si el que se conecta a una red social es menor de 16 años? Con el DNI.
Esto implica que tu, mayor de edad, tendrás que dar tu DNI para demostrar que eres mayor de edad.
Y que significa esto? pues o que el estado sabe que has entrado como fulanito fernandez y DNI 234324234S a la cuenta freeclimb de x, o de facebook, o de meneame. O que lo sabe facebook, x, o meneame (si se delega el control sobre las propias redes)
Y esto que… » ver todo el comentario
Te fías tu de que el estado cifre lo que les des? Yo no
Pensad por un momento que esto lo ha propuesto el PP (que alguna medida parecida ha propuesto)
A ver si así entendéis por qué está terriblemente mal
De lo que sí deberíamos estar todos en contra es de que se nos pida una especie de "pasaporte digital" con la excusa de controlar el acceso a pornografía o a redes sociales, y a través de la cual el gobierno tenga un registro detallado de toda nuestra actividad en internet. De hecho eso supondrá de facto la muerte de las redes sociales y de cualquier página que requiera una
Los niños les importan una mierda. Desahucian familias con niños y les importa un cojón, como les importa un cojón que no tengan ni para desayunar o estudien en barracones pasando frío, o como les importan un cojón las condiciones de salud de sus abuelos y no acabo ...
Lo que pretenden es controlar a los adultos, pero no te lo van a decir a las claras, tendrán que vender que te hacen un favor.
La secuencia siempre es la misma en estos casos: o estás con ellos o eres un facha.
Lo que se critica es la forma de implementar la medida que ataca a la privacidad.
Pero lo que hace el bocachanclas este no es humor, es demagogia, ya sea por mala fé o por tonto.
¿Y cuando dice lo información de calidad? Qué calidad? La que deciden los medios subvencionados por el gobierno? Esa es información de calidad?
Tanta calidad como su humor.
Ahora, lo de prohibir, es algo que se sabe que no funciona bien y que al final se lo podran saltar, por ejemplo los de discord ahora en marzo van a poner por defecto cuenta de "adolescente" a todos, y solo los que manden el dni o escaneo facil, se les pondrá de adulto, por lo que realmente lo que hacen es mapear a los adultos.
Si esto lo hubiera propuesto el Pp, las redes arderian por el control que querrian hacer sobre las redes… ay meneame… en lo que has quedado
Esto es el precedente legal que va a quedar para los que gobiernen detrás y nadie te garantiza que en unos años no gobierne VOX, por poner un ejemplo válido de la que pueden liar con este precedente ya instaurado.
No me preocupa nada en absoluto el que la ideó y aprobó, no. Seguro que ellos, los ideólogos, son de fiar y no van a hacer nada malo con ello ni traman nada. El preocupante es el que viene después, claro, el que ni era idea suya.
¿Qué bien se pretende proteger? ¿El libre desarrollo de un niño? ¿El funcionamiento sin injerencias extranjeras de una "democracia"? (Perdón por las comillas, si no, no me sale). Han mezclado varios temas convenientemente y como resultado perderemos la libertad de interactuar en la red. O lo haremos, pero luego nos olvidamos de llegar ni a concejal.
Pero si esto es una pocilga de extrema izquierda. Aquí el más tibio aboliria la propiedad privada y agrandaría el estado hasta el 90% de la economía, y regularía o prohibiría todo aspecto de la vida humana. No habría opción de equivocarse, todo lo que no estuviese prohibido, sería obligatorio. La mayoría de la gente aquí firmaba esto aunque fuese con sangre.
Pues mira, estoy de acuerdo. El diálogo siempre es positivo.
Pero lo estaría aunque se conversase de otras cosas, pero sospecho que tú no. Crees que forocoches también tiene un demostrado impacto positivo? O burbuja? O foroparalelo?
En los entornos físicos siempre hay un adulto de confianza controlando. Por qué en el mundo digital se les deja expuestos?
Grande Ponce. Otro que tiene el poder de hacer espumar de rabia a la derechusma.
Preguntaselo a los padres que hagan eso (que ni siquiera son todos). Muchos sí dan ese acompañamiento que es el mismo que se debía dar con la TV en su momento (Que de eso ya no nos acordamos). Pero desde luego el gobierno no es nadie para prohibir nada de eso, menos tratando de colar un control a todos con la excusa de los niños. Simplemente no quieren oir críticas y quieren controlar el relato.
Y Ponce que no ha tenido gracia en su puta vida, no se entera o se entera y se la pela porque el paga, paga.
Si tú crees que esto va a ir de derechas o izquierdas, esperate que cambie el gobierno y nos echamos unas risas. No te enteras.
Es muy gracioso que siempre los que son pro familia y defender a los niños etc, justo siempre legislan con lo contrario, y obviamente no se dan cuenta porque tienen una disonancia cognitiva que no se creen ni ellos
Hay varios temas:
- el cómo. Ya se quiso luchar contra violadores y acabaron miles en la calle ya se quiso facilitar a los trans su reconocimiento y acabaron por dejar que hombres heteros se cuelen en baños de mujeres. Se quiso ser super verde y ecosostenible y acabaron apagando España durante un día

- se está usando para regular la libertad de
- se está usando para regular la libertad de… » ver todo el comentario
Y ahí ya que fuera responsabilidad de los padres asegurarse de que conectaran con los amigos a través de esa red social segura, y que decidieran a que edad les dejan acceder a la normal.
Pero claro, al gobierno no le interesa controlar una red social de chavales subiendo un video de esculturas de plastilina que han hecho en el cole. Al gobierno lo que le interesa es controlar el debate político.
Además en mi caso, tuve internet cuando tenía 15 años y entonces "todo era campo" y mis padres no sabían diferenciar entre un PC y un microondas. Si me llegan a decir que me "prohiben" algo en internet si os i hubiera encontrado la manera de
El gran elefante rosa en medio de la habitación es
¿Y cómo va a comprobar que la gente que se conecta a internet es mayor de X años?
Dándole a un botón como en las webs porno? O habrá que poner el DNI? Y si no tienes DNI? Y si quieres preservar tu anonimato?
Pero supongo que es más fácil seguir con las anteojeras puestas y rasgarse las vestiduras: "Y los niños??? Es que nadie va a pensar en los niños???"
Trump amenaza con cerrar tiktok si no se lo venden si no lo ponen en sus manos y asi ha ocurrido.
Si las redes sociales de los tecnooligarcas no se atienen a la legislacion de aqui para proteger a los niños y a los adultos, fuera.
Dejemos la hipocresía, esto no tiene NADA QUE VER con luchar contra los pederastas, esto es control de la red. Me parece alucinante que por aquí había mucho defensor de la libertad de no aceptar cookies y ahora estén a favor que tenga que dar mi DNI para colgar las fotos de tortillas que cocino en instagram.
Y no deja de ser curioso que todos estos "defensores de los niños" han tenido interés cero
Fue una alegría como se dejó de consumir telebasura tal y como se consumía hasta hace 10 o 15 años. En buena parte gracias a internet dándonos alternativas de entretenimiento e información. Pero a día de hoy el sustituto de aquella telebasura son la basura de las redes sociales.
Una hora de Tiktok e Instagram debe ser como equivalente a 5 horas de las Mamachicho. Te fríe la cabeza y encima te anula el autoestima y la percepción de
Mientras eso no ocurra, ésta medida es un parche + propaganda del PSOE para hacer ver que está haciendo algo (no por la Revuelta, que no tiene un guión político forzado, hacen la coña de turno y simplemente escoran a
#4 Los niños no deberíais poder comentar en menéame tampoco.
Lo cierto es que técnicamente se podría hacer bien para que los menores no puedan acceder y los adultos conservemos nuestros derechos. Si no lo hacen o son inútiles o el objetivo es otro.