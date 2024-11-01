edición general
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet

De parche para solucionar un problema puntual a una pequeña empresa de "solo" 43 personas con una de las 50 webs más visitadas del mundo

nemeame #2 nemeame
Pues mucho no ha buscado, hay software libre como LibreOffice o qpdf con el que se pueden editar documentos PDF de forma gratuita y privada
3 K 34
OdaAl #6 OdaAl
#2 pero con la web no tienes que instalar nada, eso si, cuidado con el PDF que subes, una cosa es que digan que no guardan nada y otra cosa que lo hagan, ¿a que sí comercializadoras de VPNs?
0 K 11
OdaAl #1 OdaAl
No conocía su servicio: www.ilovepdf.com/es

Habrá que probarlo.

Afirman que no guardan los documentos, solo 2 horas, que el servicio premium y el gratuito son prácticamente iguales, que el premium cuesta 5 euros y que sus clientes son empresas de todo el mundo.

Es una pyme y no están en venta.
1 K 31
calaña #3 calaña
#1 yo la uso cuando tengo que convertir algún documento. Y decir eso un botarate informático como yo, creo que deja claro que es fácil de usar.
1 K 23
Pointman #8 Pointman
#1 Yo la he usado ocasionalmente. No tenía ni idea de que fuera española.
0 K 11
Connect #5 Connect
Pues si han recibido propuestas de compra, harían bien en estudiarlas. Muchas de las cosas que hace ilovepdf ya las hace cualquier IA.
1 K 25
#4 fingulod
Acabo de ver y tienen herramienta offline. Lo mismo hay que probarla.
0 K 7
babuino #7 babuino
La he usado mucho. Es extremadamente fácil de usar. Muy útil. La he usado cuando:
1. El PC donde estaba no tenía instaladas herramientas para ello o era un PC Windows (ni idea si tiene utilidades PDF de serie)
2. Los documentos que he subido no tenían datos sensibles.
Normalmente, en mi PC tiro de LibreOffice Draw, PDFArranger, PDFtk.
Para todo lo demás,
0 K 6

