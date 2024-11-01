·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14872
clics
Es legal que me escriba Pável?
4770
clics
El modelo europeo eleva el riesgo: el río atmosférico del martes será de gran magnitud; predicción para España
4372
clics
Evolución mensual del volumen de nuevas preguntas en StackOverflow
4166
clics
La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA
5233
clics
Viene la borrasca Marta a España y la AEMET avisa: "precipitaciones muy abundantes" en estas zonas donde ya ha llovido mucho
más votadas
539
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez
495
Rosa Rodríguez, «encantada» de que el premio de ‘Pasapalabra’ revierta en la sociedad vía impuestos
260
76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante
419
El arrebato de Trump contra la UE se convierte en bendición: Europa mete el turbo a la inversión en tecnología
637
Documentos judiciales muestran que la "máxima prioridad" de las grandes tecnológicas ha sido conseguir la adicción adolescente [en]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
343
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
De parche para solucionar un problema puntual a una pequeña empresa de "solo" 43 personas con una de las 50 webs más visitadas del mundo
|
etiquetas
:
pdf
,
web
14
2
0
K
187
tecnología
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
187
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
nemeame
Pues mucho no ha buscado, hay software libre como LibreOffice o qpdf con el que se pueden editar documentos PDF de forma gratuita y privada
3
K
34
#6
OdaAl
#2
pero con la web no tienes que instalar nada, eso si, cuidado con el PDF que subes, una cosa es que digan que no guardan nada y otra cosa que lo hagan, ¿a que sí comercializadoras de VPNs?
0
K
11
#1
OdaAl
No conocía su servicio:
www.ilovepdf.com/es
Habrá que probarlo.
Afirman que no guardan los documentos, solo 2 horas, que el servicio premium y el gratuito son prácticamente iguales, que el premium cuesta 5 euros y que sus clientes son empresas de todo el mundo.
Es una pyme y no están en venta.
1
K
31
#3
calaña
#1
yo la uso cuando tengo que convertir algún documento. Y decir eso un botarate informático como yo, creo que deja claro que es fácil de usar.
1
K
23
#8
Pointman
#1
Yo la he usado ocasionalmente. No tenía ni idea de que fuera española.
0
K
11
#5
Connect
Pues si han recibido propuestas de compra, harían bien en estudiarlas. Muchas de las cosas que hace ilovepdf ya las hace cualquier IA.
1
K
25
#4
fingulod
Acabo de ver y tienen herramienta offline. Lo mismo hay que probarla.
0
K
7
#7
babuino
La he usado mucho. Es extremadamente fácil de usar. Muy útil. La he usado cuando:
1. El PC donde estaba no tenía instaladas herramientas para ello o era un PC Windows (ni idea si tiene utilidades PDF de serie)
2. Los documentos que he subido no tenían datos sensibles.
Normalmente, en mi PC tiro de LibreOffice Draw, PDFArranger, PDFtk.
Para todo lo demás,
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Habrá que probarlo.
Afirman que no guardan los documentos, solo 2 horas, que el servicio premium y el gratuito son prácticamente iguales, que el premium cuesta 5 euros y que sus clientes son empresas de todo el mundo.
Es una pyme y no están en venta.
1. El PC donde estaba no tenía instaladas herramientas para ello o era un PC Windows (ni idea si tiene utilidades PDF de serie)
2. Los documentos que he subido no tenían datos sensibles.
Normalmente, en mi PC tiro de LibreOffice Draw, PDFArranger, PDFtk.
Para todo lo demás,