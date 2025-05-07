edición general
20 meneos
58 clics
David Martín, un ganadero contra la demagogia en el debate del lobo

David Martín, un ganadero contra la demagogia en el debate del lobo

Con una explotación en Valdés de caballos, cabras y ovejas, considera que la polarización impide un abordaje serio del conflicto. Según David, en esta zona tan castigada por los ataques, los ganaderos no tienen ningún problema con los lobos. “Nunca sale una queja de nadie de los que estamos en la sierra. En el fondo es que mejoramos porque llevábamos teniendo daños de lobos toda la vida. ¿Y qué pasó cuando se empezó a regular? Que ahora cobras. Empezaron este año a pagar bien; hasta el año pasado igual tardábamos un año y medio en cobrar”

| etiquetas: ganadero , lobo , demagogia , ataques , animal , asturias
16 4 0 K 292 actualidad
4 comentarios
16 4 0 K 292 actualidad
josde #3 josde
Hay muchos interese creados en cazar lobos con la excusa de algún ganadero que también le interesa que eso suceda.
0 K 18
Aguarrás #2 Aguarrás
Cojonudo envío.
Este ganadero es un ejemplo de lo que tanto escasea... :hug:
0 K 13
Kamillerix #4 Kamillerix
Un ganadero con ideas claras, no un energúmeno ignorante y aprovechado... :roll:
0 K 10
#1 Equidislate *
Que buena la entrevista, muy profunda. No se puede decir mas claro. Con tanto ruido a todas horas es muy difícil escuchar a la gente que realmente se faja en sus problemas cotidianos. Problemas de los que muchos gritan enturbiando las aguas sin saber nada, o mucho peor aún, por intereses espureos.
0 K 8

menéame