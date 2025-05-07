David Martín, un ganadero contra la demagogia en el debate del lobo

Con una explotación en Valdés de caballos, cabras y ovejas, considera que la polarización impide un abordaje serio del conflicto. Según David, en esta zona tan castigada por los ataques, los ganaderos no tienen ningún problema con los lobos. “Nunca sale una queja de nadie de los que estamos en la sierra. En el fondo es que mejoramos porque llevábamos teniendo daños de lobos toda la vida. ¿Y qué pasó cuando se empezó a regular? Que ahora cobras. Empezaron este año a pagar bien; hasta el año pasado igual tardábamos un año y medio en cobrar”