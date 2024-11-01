·
16
meneos
17
clics
La exedil de Móstoles denunciará al alcalde por presunto acoso sexual y a la Comunidad por filtración de correos
El letrado sostiene que no denunció antes por encontrarse supuestamente "coaccionada" y que habría recibido presiones.
politica
#1
concentrado
Nadie en el PP puede molestarse por ello, ayer Feijóo dijo que si una mujer se sentía acosada adonde debía acudir es a los tribunales.
3
K
60
#2
riazor97
Que vomitivo y repugnante es encontrarte a los panfletos que empapelaban los casos de acoso del PSOE y ahora con lo que le esta cayendo a Ayuso y los suyos, o a Trump y amigotes no te los encuentras en sus periodicos....
Buscad Ayuso o Trump en la web de la razon.es y luego decidme quien paga a V.Vallés y P. Marhuenda....
0
K
7
