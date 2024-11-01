·
main action
10
meneos
125
clics
Alfredo Arrién, abogado de Mouliaá: "Elisa ha saboteado el procedimiento desde el minuto uno"
El abogado cuenta a ElPlural.com que explicó a la actriz que "tenía que ser congruente y constante con sus acciones", pero decidió hacer caso omiso
|
etiquetas
:
elisa mouliaa
,
iñigo errejón
,
acusación
,
alfredo arrién
#5
elGude
#2
¿Gorda? Siempre me fascina la gente que va llamando gorda a la gente.
6
K
102
#4
MacMagic
Vamos, confirma algo que todos sabíamos.
Pero supongo que los que en su momento la apoyaron y dijeron que Errejón era poco menos que un monstruo pasarán por aquí a reconocer que se mearon fuera de tiesto.
De todas maneras, el abogado tampoco es que sea muy normal.
5
K
63
#8
EISev
#4
entiendo que lo dices por el cuadro del fondo
1
K
23
#9
madeagle
#4
En esta historia, por no salvarse no se salva ni el juez
0
K
10
#1
Supercinexin
Está como las maracas de Machín, jajajaja
Melafo ante notario.
4
K
56
#2
Lyovin81
#1
no jodas, si está gorda como tejón. Ande vas con eso, macho.
5
K
-47
#6
Supercinexin
#2
Está jamona y bien buena, de gorda nada.
1
K
32
#11
pitercio
#6
neumática. Es propensa. La ansiedad no ayuda.
0
K
14
#12
haprendiz
#2
#6
¿Esta mujer está gorda? Anda ya.
Tira pal oculista.
2
K
42
#10
robustiano
#2
Los gordos están en forma, "redonda" es una forma...
1
K
17
#15
intotheflow
#1
Despreciable este hilo desde su mismo inicio.
Ni esta ni ninguna otra mujer están ahí para que las clasifiquen en grupos de melafo o no melafo. Es deshumanizante y sintomático de una cultura tóxica.
0
K
7
#3
Javi_Pina
El tema aquí es si ha habido delito de falsa denuncia porque hay indicios (declaraciones de su amiga)
4
K
51
#7
strike5000
*
Al menos no se ha puesto a cantar cuando le preguntan los periodistas. Es que este hombre las escoge...
www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/surrealista-respuesta-becaria-d
2
K
36
#14
Nastar
Vamos, lo que se intuye del abogado es que el hizo lo posible por sacar adelante el negocio pero como le toco una "mas loka del coño de lo normal" le ha chafado el chiringuito.
Cuantos casos habra de este estilo, abogados sin escrupulos mas pendientes del caso de exito y su propio ego que de la verdad.
En fin....suerte ha tenido el milhouse que le tocase una tarada
2
K
20
#16
amusgada
*
me lo leído aunque me importa tres cagaos y me resulta alucinante que un abogado pueda ir contando el expediente médico de su ex-cliente ("ansiedad" y "ansiosa" se repiten unas cuantas veces, incluso el consejo que le da su psicólogo de alejarse de todo), así, alegremente. Flaco favor me hizo mi cliente, mira que yo le expliqué las consecuencias... Paternalismo con patatas en El Plural. Nada que no esperase, claro.
la ostia, es un despropósito de artículo, que algún familiar diga que retira la denuncia por salud mental es una cosa, que tu anterior defensa directamente revele datos médicos confidenciales es otra...
1
K
12
#17
DenisseJoel
El plural atacando a las mujeres, ¿qué será lo siguiente? El cambio de ciclo viene movidito.
0
K
11
#18
DenisseJoel
A ver cuánto tardan en retirar el artículo por presiones.
0
K
11
#13
Borgiano
¿Qué ha hecho ahora el monstruo de Lavapiés?
0
K
8
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
