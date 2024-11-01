edición general
27 meneos
26 clics
Los correos de la concejala de Móstoles desmienten al equipo de Ayuso y prueban que sí denunció acoso sexual

Los correos de la concejala de Móstoles desmienten al equipo de Ayuso y prueban que sí denunció acoso sexual

“Me pongo en contacto con ustedes como letrado defensor para tratar la situación de presunto acoso sexual y/o profesional padecido en Móstoles”, escribió el abogado de la entonces edil del PP. Otro mail cita una frase del secretario general del PP a la concejal en una reunión: “Te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?”. En declaraciones a la prensa, Serrano alega que nunca denunció acoso sexual porque él mismo la hubiese acompañado al juzgado

| etiquetas: correos , concejala mostoles , desmienten , equipo ayuso , prueban
22 5 0 K 211 actualidad
1 comentarios
22 5 0 K 211 actualidad
freeclimb #1 freeclimb *
Ayuso duda de la denuncia de acoso de su concejala en Móstoles y habla de un “caso fabricado contra el Partido Popular”

El número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, ha llegado a decir en una entrevista en el programa En Boca de Todos de Cuatro que él mismo “hubiera acompañado a su compañera de partido al juzgado”, de existir pruebas.

Fuentes conocedoras de la denuncia interna presentada por la edil aseguran a elDiario.es que dispone de material probatorio para sustentar sus acusaciones y desmentir las afirmaciones del PP y del regidor de Móstoles.
0 K 20

menéame