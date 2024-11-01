Los correos de la concejala de Móstoles desmienten al equipo de Ayuso y prueban que sí denunció acoso sexual

“Me pongo en contacto con ustedes como letrado defensor para tratar la situación de presunto acoso sexual y/o profesional padecido en Móstoles”, escribió el abogado de la entonces edil del PP. Otro mail cita una frase del secretario general del PP a la concejal en una reunión: “Te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?”. En declaraciones a la prensa, Serrano alega que nunca denunció acoso sexual porque él mismo la hubiese acompañado al juzgado
El número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, ha llegado a decir en una entrevista en el programa En Boca de Todos de Cuatro que él mismo “hubiera acompañado a su compañera de partido al juzgado”, de existir pruebas.
Fuentes conocedoras de la denuncia interna presentada por la edil aseguran a elDiario.es que dispone de material probatorio para sustentar sus acusaciones y desmentir las afirmaciones del PP y del regidor de Móstoles.