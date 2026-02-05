edición general
La carta de la exedil de Móstoles a Ayuso en la que denunciaba acoso sexual y laboral: “Comuniqué la grave situación que he padecido y el partido no me amparó”

Cuando, ante la falta de respuesta que ella considerara adecuada decidió darse de baja en el PP, el 3 de octubre de 2024, escribió la siguiente carta, dirigida a Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Partido Popular de Madrid, en la que consta de forma explícita que ella estaba denunciando una situación de acoso y que se sintió desamparada en su denuncia. Alfonso Serrano, mano derecha de la presidenta, afirma que la concejala negó el acoso, algo que choca con la documentación y las pruebas del expediente del caso

Comentarios destacados:    
#12 Suleiman
#3 Consejos vendo y para mí no tengo.
0 K 13
#2 Almirantecaraculo
Pero como la derecha no defiende el feminismo, nada que reprochar. Jaque mate putos rojos.
3 K 34
Cabre13 #6 Cabre13
#2 Pues más o menos viene a ser eso.
Que unos son hipócritas por no ser seres de luz y los otros no son más que unos cínicos a los que les da igual todo.
0 K 11
#11 Almirantecaraculo
#6 lamentablemente la mejor postura es la tibieza, la equidistancia.
Si uno promete pero no cumple, está mal y se le reprocha. Si el otro además de decir lo contrario, te escupe en la cara, se le aplaude.
Todos son iguales...
0 K 8
#8 DenisseJoel
#2 El acoso sexual y laboral es un delito. No importa que sean feministas o no, deben cumplir las leyes. (O si no lo hacen, asumir que puede haber consecuencias.)
0 K 11
Supercinexin #5 Supercinexin
Son todos iguales: los partidos que expulsan a sus afiliados cuando son acosadores y el PP que les ordena a las acosadas que se callen la boca.

Toooooooodos iguales. La izquierda debe hacer autocrítica.
1 K 29
#10 DenisseJoel
#5 Algunos incluso les expulsan sin ser acosadores, solo con que alguien diga que lo son. Y luego financian la acusación.
0 K 11
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Confórmate con que no te han mandado a fregar, con la mentalidad que tienen
1 K 19
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Parece Ayuso
1 K 19
#15 capitan.meneito
#9 venía a decir que le han puesto unas tetazas con el photoshop en la miniatura. Es que son clavadas.
0 K 10
pitercio #7 pitercio
Harán control de daños echando al alcalde guarro, que claramente no cumple los estándares del partido. Lo suyo era cobrar sobornos para pagarse las putas, pero está demostrando no estar preparado.
0 K 14
#1 DeDerechasYOle
El PP se ha marcado un Podemos
0 K 6
miliki28 #13 miliki28 *
#1 Podemos actúa tarde, el PP encubre
2 K 25
oceanon3d #14 oceanon3d *
#13 Mejor al ignore con los trolls multireencarnados.... de los responsables de Meneame no se puede esperar nada de control de plagas.
0 K 8

