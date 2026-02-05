La carta de la exedil de Móstoles a Ayuso en la que denunciaba acoso sexual y laboral: “Comuniqué la grave situación que he padecido y el partido no me amparó”

Cuando, ante la falta de respuesta que ella considerara adecuada decidió darse de baja en el PP, el 3 de octubre de 2024, escribió la siguiente carta, dirigida a Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Partido Popular de Madrid, en la que consta de forma explícita que ella estaba denunciando una situación de acoso y que se sintió desamparada en su denuncia. Alfonso Serrano, mano derecha de la presidenta, afirma que la concejala negó el acoso, algo que choca con la documentación y las pruebas del expediente del caso
| etiquetas: móstoles , acoso sexual , carta
www.pp.es/actualidad/articulos/tellado-sobre-las-acusaciones-a-errejon
Que unos son hipócritas por no ser seres de luz y los otros no son más que unos cínicos a los que les da igual todo.
Si uno promete pero no cumple, está mal y se le reprocha. Si el otro además de decir lo contrario, te escupe en la cara, se le aplaude.
Todos son iguales...
Toooooooodos iguales. La izquierda debe hacer autocrítica.