La carta de la exedil de Móstoles a Ayuso en la que denunciaba acoso sexual y laboral: “Comuniqué la grave situación que he padecido y el partido no me amparó”

Cuando, ante la falta de respuesta que ella considerara adecuada decidió darse de baja en el PP, el 3 de octubre de 2024, escribió la siguiente carta, dirigida a Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Partido Popular de Madrid, en la que consta de forma explícita que ella estaba denunciando una situación de acoso y que se sintió desamparada en su denuncia. Alfonso Serrano, mano derecha de la presidenta, afirma que la concejala negó el acoso, algo que choca con la documentación y las pruebas del expediente del caso