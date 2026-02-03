Llego la censura "buena" a MNM

Este mediodia subi un meneo que hacia referencia a las declaraciones de Belarra a cuento del pacto entre el PSOE y PNV
www.meneame.net/story/podemos-tacha-criminal-pacto-excluye-pequenos-ca
Titulo (el del articulo): "Podemos tacha de criminal el pacto que excluye a pequeños caseros de la moratoria antidesahucios: “Asco absoluto”"
Entradilla (no recuerdo cual de las 2 puse):
O "Podemos arremete contra el pacto entre PSOE y PNV sobre el escudo social, al que acusa de agilizar desahucios y desproteger a inquilinos vulnerables."
Se ha ido comentando y despues de un rato me he ido a hacer cosas.
A la vuelta, un par de horas despues, me he encontrado una cita de un usuario que rezaba tal que: "He restaurado el contenido original, que Harkon te lo había modificado."
¿Como lo ha modificado? No lo se. No me importa.
El hecho es que un meneo correctamente subido ha sido modificado a su gusto por otro usuario porque no le gustaba lo que ponia.
¿Que sera lo siguiente?
¿Que strikeen a algun usuario por subir meneos correctamente y hayan sido modificados sin su conocimiento como ha sido mi caso?
¿Modificar los meneos para que los tiren por votos negativos por spam o cualquier otra razon tirandole el karma de manera que le impida publicar y hasta comentar?
¿A partir de ahora tengo que controlar los meneos que suba para que ningun usuario con buen karma los modifique a su antojo?
Ahora uno va entendiendo ese afan por tener karma alto que te da opcion a modificar meneos a tu gusto (si, sabia de esa posibilidad, alguna vez he corregido algun error ortografico y avisado al usuario de tal hecho pero no se me pasaria por la cabeza hacer lo que han hecho hoy con mi meneo).
Subo este articulo para poner en conocimiento a @Eirene e @Imparsifal , asi como para poner sobreaviso a la Comunidad de MNM, por la gravedad que considero que tiene un asunto como este con las implicaciones que conlleva.