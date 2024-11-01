edición general
Podemos tacha de criminal el pacto que excluye a pequeños caseros de la moratoria antidesahucios: “Asco absoluto”

Podemos arremete contra el pacto entre PSOE y PNV sobre el escudo social, al que acusa de agilizar desahucios y desproteger a inquilinos vulnerables.

“PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que 'sólo' tienen una vivienda para alquilar”.
“Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto”

Mi madre, una jubilada con demencia ingresada en una residencia que va a tener alquilado su piso de toda la vida para pagarla, resulta que pertenecia al grupo mas rico de la sociedad y no lo sabia.
#2 Yo, por mi parte, estoy meneando tu viaje a Somalia xD xD xD

#1 Y da "asco absoluto", es más, en el próximo comunicado de los posmodernos estos buscarán un epíteto aun mayor :troll:

(siento lo de tu madre, es una enfermedad bien jodida).
Esto es un agregador de noticias.

Vaya, que sopresa que #_2 me tenga en ignore...
Si llega a portada me largo a Somalia.
