13
meneos
29
clics
Podemos tacha de criminal el pacto que excluye a pequeños caseros de la moratoria antidesahucios: "Asco absoluto"
Podemos arremete contra el pacto entre PSOE y PNV sobre el escudo social, al que acusa de agilizar desahucios y desproteger a inquilinos vulnerables.
pacto
escudo
social
podemos
13
0
2
K
112
actualidad
#1
Atusateelpelo
“PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que 'sólo' tienen una vivienda para alquilar”.
“Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto”
Mi madre, una jubilada con demencia ingresada en una residencia que va a tener alquilado su piso de toda la vida para pagarla, resulta que pertenecia al grupo mas rico de la sociedad y no lo sabia.
#4
arturios
#2
Yo, por mi parte, estoy meneando tu viaje a Somalia
#1
Y da "asco absoluto", es más, en el próximo comunicado de los posmodernos estos buscarán un epíteto aun mayor
(siento lo de tu madre, es una enfermedad bien jodida).
#3
Atusateelpelo
Esto es un agregador de noticias. Que llegue o deje de llegar a Portada no influye lo mas minimo en los meneos que subo.
Vaya, que sopresa que
#_2
me tenga en ignore...
#2
Lamantua
Si llega a portada me largo a Somalia.
