El Financial Times alaba "la agenda proletaria española" en comparación con el fracaso de las políticas conservadoras de la derecha europea

El diario de referencia de la City londinense, el Financial Times (FT), ha dedicado hoy un extenso análisis a lo que denomina el «milagro persistente» de la economía española. En un contexto donde las grandes potencias europeas como Alemania o Francia muestran signos de agotamiento industrial y social, el rotativo británico destaca que España se ha convertido en un «laboratorio social» cuyos resultados desafían los dogmas liberales más asentados

A los votontos les van más los Montoros vendiendo leyes a medida, con amnistías fiscales, Cospedales con policías patrióticas, Ayusos con las desmantelaciones de los servicios públicos, etc. Tienen que estar muy desconcertados con un gobierno que no está única y exclusivamente a trincar y dejar morir al populacho.

Los votontos no están preparados para este sin dios. Tienen que estar nerviositos. A ver lo que tarda en aparecer alguno diciendo "pues en mi calle hay un bache así que antes estábamos mejor o igual".
Pero si me había dicho mi cuñado facha de barra de bar que España está hundida. xD
#1 Es que esos son insurgentes, no comprenden la labor de levantar la economía de un país por que son incompetentes y corruptos, su sustento se basa en jodernos a todos para ellos e quedar bien
Alabar la agenda proletaria del gobierno de España es una coña marinera. Luego ves que lo hace el financial times y ya cuadra.
Progresismo vale, pero agenda proletaria...
