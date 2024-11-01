El Financial Times alaba "la agenda proletaria española" en comparación con el fracaso de las políticas conservadoras de la derecha europea

El diario de referencia de la City londinense, el Financial Times (FT), ha dedicado hoy un extenso análisis a lo que denomina el «milagro persistente» de la economía española. En un contexto donde las grandes potencias europeas como Alemania o Francia muestran signos de agotamiento industrial y social, el rotativo británico destaca que España se ha convertido en un «laboratorio social» cuyos resultados desafían los dogmas liberales más asentados