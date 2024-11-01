edición general
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico

Alerta meteorológica global: Los principales centros de predicción mundial han confirmado lo que los modelos numéricos venían insinuando desde hace días: el hemisferio norte está ante un evento inminente y significativo de Calentamiento Estratosférico Súbito. Este fenómeno, que implica un aumento drástico de las temperaturas en la estratosfera y el colapso del vórtice polar, tiene el potencial de alterar radicalmente los patrones meteorológicos en Europa, Norteamérica y Asia durante las próximas semanas.

vviccio #6 vviccio
Hay que aumentar el gasto en armamento.
WcPC #16 WcPC
#6 Y subir los tipos de interés.
Dakaira #17 Dakaira
#6 oooohhh y esto lo aprendí en las pelis, tirar una bomba nuclear...
silvano.jorge #5 silvano.jorge *
coincidirá con carnavales...
#13 pelagito
#5 ¿p´al domingo de ramos ya te has comprado el paragüitas?
Rogers77 #19 Rogers77
#5 ya sabes, disfrazado de Jhon Nieve xD
#7 omega7767
igual si golpea muy duro, especialmente a EEUU, se toman un poquito más en serio la lucha contra el cambio climático

Recordemos que el consumo de petroleo sigue escalando a pesar las advertencias de los científicos el último medio siglo
#9 MetalAgm
#7 ¿Solo en USA?
Aqui sigo viendo que tampoco pasa nada... todos a ir todos los dias a trabajar al edificio acristalado del centro de la ciudad delante de un ordenador en vez de dar teletrabajo... que total, no pasa nada, no hay contaminacion y lo mejor es que todos se muevan haciendo unos cuantos kilometros evitables cada dia... alguno hasta propone que te vayas a vivir a >100km y te cojas el AVE para ir todos los dias a la oficina...
obmultimedia #14 obmultimedia
#9 Como los huracanes traspasen hacia abajo del ecuador ya no habra vueltra atras hacia el fin del mundo
JohnnyQuest #10 JohnnyQuest
#7 Igual, si se la toman en serio sumen al resto del planeta en la esclavitud de la era de piedra. Porque lo que viene bajar el ritmo, ellos, como que no.
#12 Sigo_intentandolo
#7 estos son más de disparar a las tormentas :-D
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#7 Hace unos días dijo esto Trump sobre la ola de frío en EEUU: Se espera que una ola de frío sin precedentes afecte a 40 estados. Nunca antes se había visto algo así. ¿Podrían los insurrectos medioambientales explicar qué ha pasado con el calentamiento global?

truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115944376084632033
Raziel_2 #22 Raziel_2
#15 Esa me la sé: "Ya esta aquí".

Yo he optado por una estrategia diferente, a quien me dice que el cambio climatico es una estafa para sustancias a la gente y bla, bla, bla simplemente le digo que si, que en USA viven tranquilamente con sus temporadas de tornados, en Centroamérica y suramerica, con la temporada de huracanes, en Asia con el monzon y la temporada de tirones, y aqui vamos a vivir tranquilos con la temporada de ciclones, danas y olas de calor...
pitercio #3 pitercio
Joder.
#4 Borgiano
"Colapso" y "estratosférico" en la misma frase... ahora sí que vamos a morir
RGr8888 #1 RGr8888
yujuuu fiestaaa!!!
nemeame #18 nemeame
Vamos a morir todos?
#21 guixOS
#18 Sólo los que crean en el cambio climático antropogénico.
#11 Sigo_intentandolo
Artículo bien explicado.
#20 jaramero
Buen momento para invertir en Groenlandia :troll:
#2 bizcobollo
Ya lo decía mi abuelo
