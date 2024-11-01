Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico

Alerta meteorológica global: Los principales centros de predicción mundial han confirmado lo que los modelos numéricos venían insinuando desde hace días: el hemisferio norte está ante un evento inminente y significativo de Calentamiento Estratosférico Súbito. Este fenómeno, que implica un aumento drástico de las temperaturas en la estratosfera y el colapso del vórtice polar, tiene el potencial de alterar radicalmente los patrones meteorológicos en Europa, Norteamérica y Asia durante las próximas semanas.
| etiquetas: vórtice polar , colapso. confirmado , calentamiento súbito
Recordemos que el consumo de petroleo sigue escalando a pesar las advertencias de los científicos el último medio siglo
Aqui sigo viendo que tampoco pasa nada... todos a ir todos los dias a trabajar al edificio acristalado del centro de la ciudad delante de un ordenador en vez de dar teletrabajo... que total, no pasa nada, no hay contaminacion y lo mejor es que todos se muevan haciendo unos cuantos kilometros evitables cada dia... alguno hasta propone que te vayas a vivir a >100km y te cojas el AVE para ir todos los dias a la oficina...
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115944376084632033
Yo he optado por una estrategia diferente, a quien me dice que el cambio climatico es una estafa para sustancias a la gente y bla, bla, bla simplemente le digo que si, que en USA viven tranquilamente con sus temporadas de tornados, en Centroamérica y suramerica, con la temporada de huracanes, en Asia con el monzon y la temporada de tirones, y aqui vamos a vivir tranquilos con la temporada de ciclones, danas y olas de calor...