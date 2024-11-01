Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico

Alerta meteorológica global: Los principales centros de predicción mundial han confirmado lo que los modelos numéricos venían insinuando desde hace días: el hemisferio norte está ante un evento inminente y significativo de Calentamiento Estratosférico Súbito. Este fenómeno, que implica un aumento drástico de las temperaturas en la estratosfera y el colapso del vórtice polar, tiene el potencial de alterar radicalmente los patrones meteorológicos en Europa, Norteamérica y Asia durante las próximas semanas.