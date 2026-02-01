edición general
El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: "Nos sentimos avergonzados"

Recriminan a Sanz Montes por su 'falta de misericordia' y por promover el miedo y el extremismo, hablando injustificadamente de 'una invasión musulmana planificada', y critican su deslealtad a 'sus iguales en el ministerio' por su discrepancia con la Conferencia Episcopal y el propio Papa.

powernergia #5 powernergia
Católicos de mentira como el 90% de los que se dicen católicos, que solo lo son para representar, figurar y censurar, pero que son unos completos ignorantes de lo que significa.
#1 ClaraBernardo
Le critican por promover el miedo y la radicalización sugiriendo injustificadamente “una invasión musulmana planificada” y por insinuar que muchos de los extranjeros que llegan a España “traen carne de terrorista”. Lo censuran por “sembrar sospechas y reticencias” y sumarse al “bombardeo tendencioso, usando argumentos extremistas que ofenden a la inteligencia, faltan a la misericordia...
Pertinax #2 Pertinax
A ver qué sería de la Iglesia católica española sin vocaciones extranjeras. :troll:
tul #4 tul
que no le voten mas para obispo :troll:
#7 eugeniodl
Con obispos como este en poco tiempo la Iglesia Católica estará en peligro de extinción, lo que es una suerte.
#3 Emotivo
Parece que fue ayer cuando se expulsaron a los judíos y a los árabes de España.
#6 laruladelnorte *
en lugar de apuntarse al “bombardeo” tendencioso, usando argumentos extremistas que ofenden a la inteligencia, faltan a la misericordia e insultan a las personas extranjeras, en su inmensa mayoría gente honrada y trabajadora, que están entre nosotros buscando una vida mejor.
¿Ha visto el Arzobispo a los grupos de trabajadores senegaleses recogiendo las manzanas en las pumaraes de Asturias este pasado otoño? Pues ahí han estado, ganándose apenas la manutención del día. Con su humildísimo

