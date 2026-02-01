El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: "Nos sentimos avergonzados"

Recriminan a Sanz Montes por su 'falta de misericordia' y por promover el miedo y el extremismo, hablando injustificadamente de 'una invasión musulmana planificada', y critican su deslealtad a 'sus iguales en el ministerio' por su discrepancia con la Conferencia Episcopal y el propio Papa.
¿Ha visto el Arzobispo a los grupos de trabajadores senegaleses recogiendo las manzanas en las pumaraes de Asturias este pasado otoño? Pues ahí han estado, ganándose apenas la manutención del día. Con su humildísimo
