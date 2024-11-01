Archivos Epstein: testigo del Cártel de Sinaloa vincula a Trump con fiestas sexuales en su campo de golf

En los documentos difundidos por la dependencia estadounidense y consultados por Latinus, el denunciante declaró tener videos de fiestas sexuales, tratos con cárteles y haber presenciado cómo Robin Leach, identificado como presentador de televisión de Gran Bretaña, mató a una joven estrangulándola. El informante, cuya identidad se mantiene bajo reserva, narró que trabajó con Epstein y Ghislaine Maxwell, tras dejar el Cártel de Sinaloa.