Archivos Epstein: testigo del Cártel de Sinaloa vincula a Trump con fiestas sexuales en su campo de golf

Archivos Epstein: testigo del Cártel de Sinaloa vincula a Trump con fiestas sexuales en su campo de golf

En los documentos difundidos por la dependencia estadounidense y consultados por Latinus, el denunciante declaró tener videos de fiestas sexuales, tratos con cárteles y haber presenciado cómo Robin Leach, identificado como presentador de televisión de Gran Bretaña, mató a una joven estrangulándola. El informante, cuya identidad se mantiene bajo reserva, narró que trabajó con Epstein y Ghislaine Maxwell, tras dejar el Cártel de Sinaloa.

Milmariposas #4 Milmariposas
Deberían empezar a hacer prospecciones de los terrenos de golf de Mar-a-Lago y muy especialmente de los terrenos de la isla de Epstein. Me temo que encontrarán muchas cosas desagradables.
3
#8 diablos_maiq
#4 ¿No hay caimanes por ahí? :roll:
0
#2 ldoes *
No quiero pecar de conspiranoico, pero el otro día di con la historia de Gabriela Rico Jiménez en este vídeo www.youtube.com/watch?v=rRlsl7ww1dE y los paralelismos con lo que va saliendo a mí me están dando qué pensar

edit: a ver, ahora veo el vídeo completo y parece que dice más incoherencias que otra cosa , mea culpa. pero que hablase de élites haciendo fiestas canibales en méxico para luego desaparecer sin dejar rastro a mí me da repelús
3
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#2 De hecho creo recordar q esta tuvo el mismo destino, despues de eso, q dice #1
0
makinavaja #1 makinavaja
Otro que se suicidará en breve... :troll: :troll:
1
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#10 No, no molestes tu, echate a un lado, y deja a los adultos tratar las cosas de adultos.
Por cierto tu avatar, da asco  media
1
platypu #12 platypu
#11 Otro nazi prorruso que jalea el asesinato de ucranianos. Os juntais en telegram o que?
2
alfre2 #13 alfre2
#12 vaya pardillo, incluso para un fachatroll, haciendo sopa para justificar unas burradas con otras
0
alfre2 #14 alfre2
#11 bazofias como esta no son denunciables? I wonder
0
platypu #16 platypu
#14 Denunciable el que? 9 lleva con esa bandera años y a la administracion se la suda
0
alfre2 #18 alfre2
#16 9 años haciendo el cafre? Has tenido tiempo de madurar
0
platypu #20 platypu
#18 Creo que la comprension lectora no es lo tuyo
0
alfre2 #21 alfre2
#20 ni las tildes lo tuyo. Para llevar aquí 9 años rebuznando, ya podrías haber heredado algo. A una persona normal le basta con leer lo suficiente para aprender a entenderse con ellas. A menos que seas un completo cafre, evidentemente
0
alfre2 #19 alfre2
#17 lo que tengo son ganas de abofetear a alguien
0
#7 Cincocuatrotres
Trump debe de ser muy chorralaire para publicar esos archivos, tendrá lo suyo pero es indignante la manipulación soltando insinuaciones o fotos falsas, acordémonos de la BBC y de como se va a ir a la mierda por inventar cosas.
0
platypu #3 platypu *
Mira que hay cosas en los archivos y este le da por subir una de una supuesta persona que tiene unos supuestos videos que nadie ha visto. Por lo que sea las mas de 1000 menciones y fotos de noam chomsky aqui no se sabe nada...
4
ostiayajoder #9 ostiayajoder *
#3 habla tu, pesao, y deja de desviar la atencion.

Tienes algun problema con q se sepa esto?

Si quieres mandas una puta noticia de lo que quieras y dejas de dar la tabarra.

Debes de ser un puto bot, sino no entiendo la subnormalada q acabas de poner.
2
platypu #10 platypu *
#9 Vaya, un nazi prorruso parece que esta molesto por algo. No molestes
4
alfre2 #15 alfre2
#3 existe algún tipo de convenio firmado con la dirección de Menéame mediante el cual tus padres te sueltan aquí para irse a beber mientras tú te dedicas a hacer el cafre? Es su forma de educarte?
0
platypu #17 platypu
#15 Te molesta algo? si necesitas ayuda solo tienes que pedirla. Un saludo
0

