Archivos Epstein: testigo del Cártel de Sinaloa vincula a Trump con fiestas sexuales en su campo de golf

En los documentos difundidos por la dependencia estadounidense y consultados por Latinus, el denunciante declaró tener videos de fiestas sexuales, tratos con cárteles y haber presenciado cómo Robin Leach, identificado como presentador de televisión de Gran Bretaña, mató a una joven estrangulándola. El informante, cuya identidad se mantiene bajo reserva, narró que trabajó con Epstein y Ghislaine Maxwell, tras dejar el Cártel de Sinaloa.
| etiquetas: cartel de sinaloa , trump , epstein , fiestas sexuales
edit: a ver, ahora veo el vídeo completo y parece que dice más incoherencias que otra cosa , mea culpa. pero que hablase de élites haciendo fiestas canibales en méxico para luego desaparecer sin dejar rastro a mí me da repelús
