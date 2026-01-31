Retan a ChatGPT y DeepSeek a jugar a 'Dragones y Mazmorras' y lo que pasa dice mucho del futuro que nos espera

Un experimento científico presentado en la conferencia NeurIPS y publicado en OpenReview ha puesto a prueba a ChatGPT, DeepSeek y otros modelos de lenguaje en un escenario poco habitual: partidas de Dragones y Mazmorras. Lo ocurrido durante el juego ofrece claves relevantes sobre el futuro de la inteligencia artificial y su capacidad para mantener coherencia y estrategia a largo plazo.