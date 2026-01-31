edición general
Retan a ChatGPT y DeepSeek a jugar a 'Dragones y Mazmorras' y lo que pasa dice mucho del futuro que nos espera

Retan a ChatGPT y DeepSeek a jugar a 'Dragones y Mazmorras' y lo que pasa dice mucho del futuro que nos espera

Un experimento científico presentado en la conferencia NeurIPS y publicado en OpenReview ha puesto a prueba a ChatGPT, DeepSeek y otros modelos de lenguaje en un escenario poco habitual: partidas de Dragones y Mazmorras. Lo ocurrido durante el juego ofrece claves relevantes sobre el futuro de la inteligencia artificial y su capacidad para mantener coherencia y estrategia a largo plazo.

Mimaus #1 Mimaus
Para el que no quiera entrar a la noticia, no aclara nada, parece redactado por una inteligencia artificial mientras juega a D&Ms.
9
antesdarle #2 antesdarle
#1 yo tengo mi teoría que la mayoría de envíos están redactados por una IA, incluso empiezo a sospechar de los usuarios, de hecho creo que tú y yo podríamos ser también una IA :troll:
1
Mimaus #4 Mimaus
#2 ahora que lo dices...
2
DORO.C #10 DORO.C
#4 El Internet Muerto.
0
#6 Eukherio
#1 No, sospecho que está redactado por una persona que no sabe de qué va eso de Dragones y Mazmorras. Por lo que veo las usaron para rolear y ver si se enteraban de las reglas, pero tampoco entra en demasiados detalles.

Hace un año un amigo me enseñó un supuesto prompt curradísimo para que ChatGPT hiciese de máster de una partida de rol. Hice un par de pruebas y aunque hacía el paripé bastante bien al principio después se perdía bastante, y si querías hacer trampa ni se enteraba, que llegué a inventarme objetos del inventario que no tenía y me dejaba usarlos igualmente.
1
Mimaus #7 Mimaus *
#6 digo de coña que parece, no que lo sea. El periodismo actual cada vez es de peor calidad, por lo que una IA tampoco tendría que esforzarse mucho...
0
zordon #9 zordon
#1 se resume en el contenido en negritas

todos muestran una degradación progresiva en escenarios prolongados.
0
Battlestar #3 Battlestar
Puff, como si las partidas de Dragones y Mazmorras fueran coherentes y estratégicas.
0
#8 Eukherio
#3 Es un buen experimento para ver limitaciones porque en el rol hay reglas fijas, pero también hay más libertad que en cualquier videojuego, con lo que al final una IA tiene que intentar adaptarse. Si solo fuese un relato valdría todo.
0
#5 endy *
Una IA nunca podrá jugar sino realizar acciones

Jugar: Entretenerse, divertirse tomando parte en uno de los juegos sometidos a reglas, medie o no en él interés
0

menéame