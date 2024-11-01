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Perder una guerra sin perder una batalla: qué dice el manual de defensa de Irán y cómo ha atrapado a EEUU en su propio fuego
Por qué la escalada favorece a Irán y en qué consiste la doctrina militar de Teherán
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#7
Priorat
Un artículo excelente.
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#1
azathothruna
Tienen que sabotear el plan sanson de los zionistas
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#3
Enésimo_strike
Para ganar una guerra hay que lograr éxitos políticos, las acciones militares solo son una herramienta para conseguirlos. EEUU está logrando éxitos militares que no se traducen en éxitos políticos, por contra Irán está logrando exitos militares más modestos que sí implican éxitos políticos. Los agresores no están cerca de alcanzar uno solo de los objetivos estratégicos declarados, por mucho que bombardeen con éxito no van a ganar. Es una lección que eeuu debería haber aprendido hace ya demasiado tiempo.
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#5
chocoleches
Mucho hablar de Estados Unidos, pero Israel se va a quedar con parte del Líbano, y nadie dice nada.
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#2
Spirito
¿Se puede opinar libremente aquí y ahora sobre ese tema? (Es para un amigo)
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#4
DayOfTheTentacle
#2
si claro
Los strikes son col·laterals
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#6
Barriales
#4
lo sabes de sobra amego!!!!
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