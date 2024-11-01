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El PP publica un vídeo por el Primero de Mayo pidiendo que "merezca la pena esforzarse" y el aluvión de críticas es brutal: "Es una burla a los trabajadores"

El PP publica un vídeo por el Primero de Mayo pidiendo que "merezca la pena esforzarse" y el aluvión de críticas es brutal: "Es una burla a los trabajadores"

El Partido Popular también se ha sumado al Día Internacional de los Trabajadores. "En España tiene que volver a merecer la pena trabajar y esforzarse", ha compartido la formación en X junto a un vídeo que muestra como una mujer se pregunta por qué "trabajando tanto cada vez cunde menos". Publicar esto un 1 de mayo es una burla a los trabajadores. A los trabajadores a cuya subida del salario mínimo os oponéis. A los trabajadores cuyo despido queréis abaratar. A los trabajadores cuya jornada laboral no quereis reducir.

| etiquetas: pp , vídeo , primero de mayo , esfuerzo
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10 comentarios
13 3 0 K 141 actualidad
#6 laruladelnorte
Y ellos son el ejemplo de hasta donde se puede llegar con esfuerzo...con el esfuerzo de otros. >:-(
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nereira #4 nereira *
El 1 de mayo el PP mandando a la clase obrera a trabajar más por menos.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Con lo fácil que es decir algo que no cree polémica, pero es su naturaleza y es superior a sus fuerzas buscar la manera de seguir jodiendo a los trabajadores..
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fofito #2 fofito
No se a quien tienen a cargo de la comunicación y la imagen en el PP ,pero yo iría buscando candidatos.
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makinavaja #3 makinavaja
Los del PP todavía no han interiorizado que es mejor callar y parecer imbécil, que abrir la boca y demostrarlo ampliamente.... :troll: :troll:
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Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
Se mofan de sus votantes más tontos, sin más.
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Kantinero #10 Kantinero
De ejemplo de trabajo y esfuerzo han puesto a Mazon
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#1 BoosterFelix *
No seáis tan duros con ellos. Hay algunos trabajadores a los que sí les cunde realizar el duro esfuerzo de existir, y que ellos defienden a capa y espada, como los Borbones, o los Amancios Ortegas, o los curas. Recordad que merece la pena que os esforcéis para hacerles ricos a ellos.
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#8 okeil *
Creen que millones de trabajadores son gilipollas y no dejarán de votarles por mucho que les humillen y se rían de ellos.
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#7 bengava
Ver al PP hablando de esfuerzo es tan irónico como ver a los sindicatos subvencionados hablando de derechos laborales. Al final, unos y otros viven de lo mismo: de parasitar al que produce. Si de verdad quieren que el esfuerzo rinda, que cierren el grifo de las subvenciones, bajen los impuestos al mínimo y dejen de regular hasta el aire que respiramos.
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menéame