El PP publica un vídeo por el Primero de Mayo pidiendo que "merezca la pena esforzarse" y el aluvión de críticas es brutal: "Es una burla a los trabajadores"

El Partido Popular también se ha sumado al Día Internacional de los Trabajadores. "En España tiene que volver a merecer la pena trabajar y esforzarse", ha compartido la formación en X junto a un vídeo que muestra como una mujer se pregunta por qué "trabajando tanto cada vez cunde menos". Publicar esto un 1 de mayo es una burla a los trabajadores. A los trabajadores a cuya subida del salario mínimo os oponéis. A los trabajadores cuyo despido queréis abaratar. A los trabajadores cuya jornada laboral no quereis reducir.