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El vídeo animado que pone en duda el atentado contra Trump y arrasa en redes

El vídeo animado que pone en duda el atentado contra Trump y arrasa en redes  

El material, difundido por un medio iraní, insinúa que el ataque del fin de semana podría haber sido un montaje y se viraliza en redes en plena tensión política ...

| etiquetas: trump , atentado , eeuu , irán
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7 comentarios
17 4 0 K 308 actualidad
johel #3 johel *
Lees a gente mencionando que a JFK le mato un tirador desde un angulo imposible de un solo tiro (Si, si, fueron dos) a un vehiculo en movimiento roeado de seguridad, mientras que a un Trump artritico y estatico falto de seguridad han fallado ya 3 veces y piensas... normal que surja la conspiranoia.
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karakol #5 karakol
#3 Los de Trump no eran marines. :-D

youtube.com/watch?v=liusEeP1QcE
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#1 Pitchford
Dado que el autor se pasará el resto de su vida en la cárcel, si no se lo cepillan, tendría que haber sido presionado con amenazas tremendas a su entorno o haber recibido muchísimo dinero para su familia. Me parece más probable que sea un desequilibrado.
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YeahYa #2 YeahYa
#1 O te dan una doble identidad y a vivir a una de las islas de Epstein y CIA con todo pagado.

Podría parecer inverosímil si no fuesen todos unos hdp mafiosos.
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ochoceros #6 ochoceros
En esta ocasión le ha servido de excusa para poder terminar el Ballroom de la Casa Blanca sin que se lo pare el juez.

Pero como siga jugando con fuego, todavía alguno falla el tiro y le limpia el forro xD
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arturios #4 arturios
"ha generado una fuerte polémica entre quienes lo consideran desinformación"

Desinformación... un vídeo humorístico hecho con IA... y con personajes de Gru, mi villano favorito... desde Iran... ¡¡hombre, no jodas!! :palm:
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Dramaba #7 Dramaba
#4 Hombre, igual no difiere mucho de la "prensa seria" por esos lares. Y claro, se pueden llegar a confundir...
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menéame