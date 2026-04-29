·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7139
clics
Falacias de datos a evitar
9459
clics
La taberna
4806
clics
Mujeres orinando en Londres, 1995 [Eng]
4348
clics
Stephen King ridiculiza al periodista de ultraderecha Javier Negre
5324
clics
Mierda de ciudad, por Mauro Entrialgo
más votadas
432
La UCO de las dos velocidades de Antonio Balas: microscopio para unos, calendario lunar para otros
529
El Gobierno alemán anuncia un drástico recorte del estado del bienestar para reducir el déficit y pagar el rearme
813
El Parlamento Europeo suspende la inmunidad parlamentaria a Alvise y podrá ser procesado por el Supremo
273
El ‘youtuber’ Un Murciano Encabronao falta a su juicio por calumnias a una magistrada de Sevilla
314
Hallan el cadáver del empresario Jesús Tavira sepultado bajo hormigón en un piso de Alicante
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
33
meneos
199
clics
Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una agresión en una cafetería
El polemista abordó a la esposa de Pedro Sánchez en el interior del establecimiento, según fuentes de La Moncloa
|
etiquetas
:
vito
28
5
0
K
389
actualidad
41 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
28
5
0
K
389
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
DORO.C
*
El mundo al revés. Mañana tenemos a Begoña con un cabestrillo
8
K
86
#33
Spirito
#2
Otra cosa no sé si tienes, pero la lengua bien larga sí, eso sí.
1
K
21
#36
Deviance
#33
Y el cerebro atrofiado.
1
K
21
#7
chewy
Quiles será un gilipollas, pero la izquierda le está haciendo famoso a más no poder... si le hubieran ignorado simplemente esto no sería noticia, en cambio ya tenemos la imagen de una persona empujándole y agarrandole del cuello
7
K
58
#11
Macnulti_reencarnado
#7
dos charos.
9
K
-19
#18
mono
*
#1
#7
¿serán guardaespaldas contratadas, o simplemente amigas de Begoña Gomez?
El que iba con ella claramente era un guardaespaldas, y se ve en el video que Vito Quiles ni se le acerca. Pero estas 2 mujeres no tengo claro qué hacen
1
K
19
#32
Sinfonico
#18
Crees que la mujer del presidente sale de casa sin protección?...los guardaespaldas que se vieron y los que habría por los alrededores
0
K
15
#41
VFR
#18
Una es la guardaespaldas de vito sin duda, con ella subida a caballito no hay quien le clave un puñal por la espalda a Vito
0
K
13
#29
Sinfonico
*
#7
"
ya tenemos la imagen de una persona empujándole y agarrandole del cuello
" Es lo que suele pasar en cualquier pais normal cuando acosas a la mujer del presidente del gobierno, los guardaespaldas te ponen en tu sitio.
Espero que acabe en la cárcel
1
K
23
#34
Spirito
#7
Yo creo que es mejor idea que pague.
0
K
9
#10
Usuario22
#8
si no es por ti, casi le doy una visualización más a ese personaje.
Eternamente agradecido.
Haces muy bien en avisar.
Sigue así
3
K
45
#13
Macnulti_reencarnado
#10
bueeeeeno
0
K
8
#15
Usuario22
#13
️ eres el mejor
0
K
6
#17
Macnulti_reencarnado
#15
se hace lo que se puede.
2
K
15
#21
FunFrock
Fuyuuuu vuelaaaaaaaa
3
K
33
#1
Macnulti_reencarnado
x.com/vitoquiles/status/2049472078177280476
Aquí la agresión a Begoña. Aviso: imágenes sensibles.
8
K
33
#4
Usuario22
#1
gracias por avisar. Casi abro un vídeo del infraser de Vito y lo veo. Eso sí que es agresivo y traumático.
7
K
91
#8
Macnulti_reencarnado
#4
prefieres los del Guayomin, a qué si?
4
K
15
#14
Meneador_Compulsivo
#1
Mañana vídeo de Begoña en silla de ruedas con corsé y ortesis en las cuatro extremidades.
10
K
30
#23
lawerka
#1
La guardaespaldas de Begoña puede fichar para la portería del Huesca
1
K
21
#26
jonolulu
#1
Lo que te quiera enseñar. Hay que ser mononeuronal para comprarle la bazofia a este personaje que lo único que hace es grabarse a si mismo
0
K
16
#27
Macnulti_reencarnado
#26
sabía que no te gustaría.
1
K
21
#35
utópicotipico
#27
a ti si te gusta? Este es el periodismo q quieres ver? A ver, q no se espera nada de ti, pero q vengas a hablar con la boca llena de polla del tonto este, es demasiado hasta para un simio mononeuronal como tu
0
K
8
#37
Macnulti_reencarnado
#35
@admin
yo iría sacando la basura por aquí, que el olor es insoportable.
1
K
21
#39
guillersk
#35
¿ El periodismo no era hacer preguntas incómodas a los poderosos?
1
K
23
#40
VFR
#1
Multarán a esa señora que cruza una y otra vez el carril bici caminando?
0
K
13
#6
SeñorPresunciones
Pobre Vito, él solo quiere mostrar la berdadera berdá al mundo con sus buenas formas, su gran ética periodística y su buen hacer y lo silencian
2
K
32
#24
FunFrock
Ya van 2 denuncias falsas en menos de 2 meses. a este ritmo rompemos el famoso 0.0000000015%
3
K
31
#38
Maki_Hirasawa
Ya me parecía raro que no estaba esto en portada.... Y es que resulta que en el video se ve todo lo contrario.
2 tipas incluso agarrando a vito quiles por el cuello. Le das la vuelta a los roles y ya estarían detenidas.
2
K
26
#20
Quel
Brutal agresión. ¿ Se sabe si el SAMUR ha llegado tiempo para ponerle un cabestrillo, o dos ?
2
K
24
#9
Kantinero
No entiendo cómo está Tia no le dice a su marido “vámonos de este país”
1
K
24
#16
Deviance
#9
O como el asqueroso ese no ha hecho ya unas cuantas visitas al hospital.
2
K
23
#25
lawerka
#9
Se les está poniendo como una opción cada vez más apetecible
0
K
13
#19
Sigo_intentandolo
Garrapata que busca basura para alimentar a sus seguidores.
(me refiero a Quiles, por supuesto).
1
K
17
#22
Quel
#19
Es gracioso que tengas que matizarlo entre paréntesis. Como si supieras las luces que tienen los usuarios a los que va dirigido tu mensaje para pescar karma.
2
K
28
#28
oscarius
#22
Porque sabe que contestarías tú...
0
K
10
#31
Quel
#28
Si ... claaaro ...
0
K
7
#30
Macnulti_reencarnado
#22
pues aún habrá quien le ponga negativo.
0
K
8
#3
javibaz
¿Polemista? ¿Qué es eso?
0
K
12
#5
earthboy
*
0,00000000000000000000000001%
#3
Es una forma calmada de decir subnormal.
PD. Que Vito Quiles sea retrasado no quiere decir que el agredido no haya sido él.
Una lunática lo agarró del cuello (entre otras cosas).
Con esto Sarah Santaolalla se cogía 24 meses de baja.
5
K
65
#12
Format_C
Esto si parece EMT
0
K
7
Ver toda la conversación (
41
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El que iba con ella claramente era un guardaespaldas, y se ve en el video que Vito Quiles ni se le acerca. Pero estas 2 mujeres no tengo claro qué hacen
Espero que acabe en la cárcel
Eternamente agradecido.
Haces muy bien en avisar.
Sigue así
Aquí la agresión a Begoña. Aviso: imágenes sensibles.
2 tipas incluso agarrando a vito quiles por el cuello. Le das la vuelta a los roles y ya estarían detenidas.
(me refiero a Quiles, por supuesto).
#3 Es una forma calmada de decir subnormal.
PD. Que Vito Quiles sea retrasado no quiere decir que el agredido no haya sido él.
Una lunática lo agarró del cuello (entre otras cosas).
Con esto Sarah Santaolalla se cogía 24 meses de baja.