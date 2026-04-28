Greenpeace identifica los 4 bulos del apagón que están propagando las eléctricas y el PP

1. "Había demasiadas renovables" 2. "No podemos prescindir de las nucleares si no queremos más apagones" 3. "Sin gas, no podemos vivir" 4. "Solo con renovables no podemos funcionar" las grandes empresas del oligopolio nos han fallado a la hora de protegernos frente al apagón y aún así tanto Repsol como Iberdrola, Naturgy y Endesa siguen multiplicando sus beneficios con el funcionamiento en operación reforzada. Necesitamos un impuesto específico a estas empresas para que las rentas extraídas a base de exprimir las facturas de los hogares
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Y dicen que los apagones se arreglan con más Nuclear, como los tiroteos en EEUU se arreglan con más armas.
Las renovables usan la frecuencia de red existente, si hay problemas en la red, las renovables no mantienen la red. No es un problema mientras las renovables sean minoritarias, pero sí lo sería si fueran mayoritarias. En todo caso es circunstancial, y solucionable.
Por el contrario, la contaminación de quemar petroleo es esencial, no se puede reducir.
Y quienes dicen (o más bien decían) que para… » ver todo el comentario
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