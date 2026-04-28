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Greenpeace identifica los 4 bulos del apagón que están propagando las eléctricas y el PP

Greenpeace identifica los 4 bulos del apagón que están propagando las eléctricas y el PP

1. "Había demasiadas renovables" 2. "No podemos prescindir de las nucleares si no queremos más apagones" 3. "Sin gas, no podemos vivir" 4. "Solo con renovables no podemos funcionar" las grandes empresas del oligopolio nos han fallado a la hora de protegernos frente al apagón y aún así tanto Repsol como Iberdrola, Naturgy y Endesa siguen multiplicando sus beneficios con el funcionamiento en operación reforzada. Necesitamos un impuesto específico a estas empresas para que las rentas extraídas a base de exprimir las facturas de los hogares

| etiquetas: greenpeace , pp , eléctricas , apagón , transición energética , renovables
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4 comentarios
23 5 2 K 194 actualidad
#2 Marisadoro *
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores "a tres centrales nucleares (y a 16 centrales de gas) por no aportar servicios a la red para evitar el apagón".

Y dicen que los apagones se arreglan con más Nuclear, como los tiroteos en EEUU se arreglan con más armas.
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ombresaco #3 ombresaco
Yo creo que para estas cosas hay que diferenciar entre problemas esenciales y circunstanciales.

Las renovables usan la frecuencia de red existente, si hay problemas en la red, las renovables no mantienen la red. No es un problema mientras las renovables sean minoritarias, pero sí lo sería si fueran mayoritarias. En todo caso es circunstancial, y solucionable.

Por el contrario, la contaminación de quemar petroleo es esencial, no se puede reducir.

Y quienes dicen (o más bien decían) que para…   » ver todo el comentario
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Gry #1 Gry
Con la electricidad tan barata lo van a llenar todo de industria y centros de proceso de datos y no va a haber espacio para la agricultura. :ffu:
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menéame