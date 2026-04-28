Greenpeace identifica los 4 bulos del apagón que están propagando las eléctricas y el PP

1. "Había demasiadas renovables" 2. "No podemos prescindir de las nucleares si no queremos más apagones" 3. "Sin gas, no podemos vivir" 4. "Solo con renovables no podemos funcionar" las grandes empresas del oligopolio nos han fallado a la hora de protegernos frente al apagón y aún así tanto Repsol como Iberdrola, Naturgy y Endesa siguen multiplicando sus beneficios con el funcionamiento en operación reforzada. Necesitamos un impuesto específico a estas empresas para que las rentas extraídas a base de exprimir las facturas de los hogares