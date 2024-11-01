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Hallan el cadáver del empresario Jesús Tavira sepultado bajo hormigón en un piso de Alicante

Hallan el cadáver del empresario Jesús Tavira sepultado bajo hormigón en un piso de Alicante

La búsqueda del empresario Jesús Tavira, testigo clave en el crimen de la viuda de la CAM, ha desembocado en un hallazgo estremecedor. La Policía Nacional ha localizado este martes un cadáver sepultado bajo hormigón en un piso del Bacarot al que los investigadores acudieron siguiendo la pista de Tavira, desaparecido desde el pasado 18 de marzo

| etiquetas: crimen , caja ahorros mediterráneo , viuda , empresarios , alicante
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13 comentarios
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Cehona #3 Cehona
No parece un accidente.
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Supercinexin #7 Supercinexin
#3 Quizá estaba echando el hormigón , sufrió un desvanecimiento por movidas con el azúcar, cayó dentro, y la hormigonera siguió haciendo su trabajo.

Posteriormente, el dueño de la empresa de alquiler de la hormigonera, al ver que Jesús no devolvía el aparato, fue a buscarlo a su casa para cagarse en su pu74 m4dr3, entró, no vio a nadie más que un suelo perfectamente hormigonado con su máquina al lado, y se la llevó.
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rafran #9 rafran
#3 Conspiranoico... típico accidente de obra :troll:
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rar #10 rar
#3 ¿Quién no ha tenido un resbalón al borde de un encofrado recién relleno de hormigón fresquito? Es que os gustan las conspiraciones, coño.
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obmultimedia #1 obmultimedia
Ni la mafia calabresa se atreve a tanto.
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#8 concentrado
#1 Bueno, la mafia calabresa precisamente actúa así. Aquí tenemos un círculo político-empresarial heredero de un régimen que sigue los mismos comportamientos.
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Moderdonia #12 Moderdonia
#1 tiene más pinta de ser la mafia japonesa a la que todo le sale mal: La Chapuza.
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lonnegan #2 lonnegan
Madre mia, la cosa nostra
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#6 grisgoblin *
Se habrá suicidado. Ya les ha pasado a otros testigos.
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Andreham #5 Andreham
Vivimos en un mundo donde las pelis de mafias y thrillers políticos con malos rimbombantes se quedan cortos ante la realidad.

Increíble.
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#4 Sacapuntas *
Mis dieses al sistema de protección de testigos español. Aunque no sé si estaba acogido voluntariamente, un poli siguiéndole día y noche... Aunque es la justicia del rey. No hay parné para tener a alguien vigilado día y noche tantos años.
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#13 Assoka
No descartemos el suicidio. Hay gente muy mañosa echándose mortero por encima:

youtube.com/shorts/-OoN4p4ajZU?si=TbWcQZFguS9X8taf
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#11 jaramero
Cuando los corruptos amasan tanto sus tentáculos llegan muy lejos.
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menéame