Hallan el cadáver del empresario Jesús Tavira sepultado bajo hormigón en un piso de Alicante

La búsqueda del empresario Jesús Tavira, testigo clave en el crimen de la viuda de la CAM, ha desembocado en un hallazgo estremecedor. La Policía Nacional ha localizado este martes un cadáver sepultado bajo hormigón en un piso del Bacarot al que los investigadores acudieron siguiendo la pista de Tavira, desaparecido desde el pasado 18 de marzo