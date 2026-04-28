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Exjefe del Mossad compara la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania con el Holocausto

Exjefe del Mossad compara la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania con el Holocausto  

Tamir Pardo, exjefe del Mossad, en una gira para documentar el terror de los colonos judíos en Cisjordania: “Mi madre es superviviente del Holocausto, y lo que vi aquí me recordó los acontecimientos del siglo pasado contra los judíos”.

| etiquetas: israel , palestina , cisjordania , ocupación , violencia , colonos , mossad
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5 comentarios
28 6 0 K 399 actualidad
A.more #1 A.more
Solo falta que se den cuenta los nazis europeos
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JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
Este está preparando su carrera política cuando el pendulo en Israel tire al progresismo… como si en su época no hubiera trabajado para eliminar a los palestinos.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Algunos dirán que es antisemita por decir eso. Y en algunos países de el "mundo libre" te podrían despedir o denunciar por ello.
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suppiluliuma #3 suppiluliuma
Para sorpresa de nadie.

www.imdb.com/title/tt2309788/

Todo el documental está bien, pero recomiendo los últimos cinco minutos.
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neiviMuubs #5 neiviMuubs *
El que fue director del Mossad en los años 2011-2016 dice que esa nación practica el apartheid... y aún así Europa sigue comerciando con esta gente y metiéndolos en varios de sus eventos internacionales de todo tipo.

Pero nadie les puede toser a nivel de alta política. Con EEUU entre los países que les son sumisos.
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menéame