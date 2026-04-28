Exjefe del Mossad compara la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania con el Holocausto  

Tamir Pardo, exjefe del Mossad, en una gira para documentar el terror de los colonos judíos en Cisjordania: “Mi madre es superviviente del Holocausto, y lo que vi aquí me recordó los acontecimientos del siglo pasado contra los judíos”.
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www.imdb.com/title/tt2309788/
Todo el documental está bien, pero recomiendo los últimos cinco minutos.
Pero nadie les puede toser a nivel de alta política. Con EEUU entre los países que les son sumisos.