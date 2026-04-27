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La autopsia confirma que Abderrahim, el hombre reducido en Torrejón por dos policías, murió por asfixia de “forma violenta”
Las forenses concluyen que en el fallecimiento influyeron las lesiones cardiacas y la inmovilización con “compresión torácica”
|
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policía
,
muerte
,
torrejón
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relacionadas
#1
hokkien
Reducido por dos policías racistas y/o xenófobos
17
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#10
Mesopotámico
#1
Y sindicalista
0
K
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#12
Cuñado
#1
Se escribe "reducido" pero se pronuncia "asesinado".
12
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#3
Mangione
*
Vamos, que le aplastaron el pecho por usar un puto cargador de móvil.
A ver cuántos años tarda en salir el juicio, cuánto les acaricia el lomo el juez/za y qué se acaba pidiendo de "pena" para esos asesinos con placa.
Puta vida tete.
17
K
132
#6
LunaTiko
#3
El del cargador es otro de esos "casos aislados". Este fue en Torrejón el año pasado. Pero vamos, más casos aislados. Debe ser una isla muy grande.
9
K
83
#8
Mangione
#6
Ah sí, este e el que se le montaron encima en medio de la calle. Ya hasta se mezclan los casos de
extrema profesionalidad
de las FFCCSE...
3
K
29
#7
makinavaja
#3
Ya sabes que el caso será sobreseído, y los dos policías se irán de rositas, como siempre....
5
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#15
troll_hdlgp
#7
De hecho la noticia será que los acusen (y condenen) de algo medianamente grave.
0
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10
#14
autonomator
*
La autopsia confirma que Abderrahim, el hombre reducido en Torrejón por dos policías,
murió
fue asesinado por asfixia
de “forma violenta”
5
K
65
#2
Hoypuedeserungrandia
Pero las cámaras corporales obligatorias para poder comprobar las actuaciones de los agentes ni pensar, aunque no servirá para nada porque siempre tienen a la judicatura de su parte.
7
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55
#5
Edwin.r
#2
llevan años pidiéndolo los maderos
elfarodemelilla.es/el-sup-quiere-camaras-corporales-para-los-policias/
6
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57
#24
El_Pobrecito_Hablador
#5
Y que las imágenes valgan como pruebas. Por supuesto, eso conllevaría la eliminación de la puñetera presunción de veracidad de la que abusan muchos.
0
K
6
#4
HangTheRich
hay que tener la cara de hormigon armado para decir que causas que influyeron en la muerte es que el tio era delgado y que tenia una lesion cardiaca.
4
K
38
#9
strike5000
#4
Es que si hubiese sido más corpulento y no tuviese lesiones cardíacas
quizás
no hubiera muerto. No es que esas fuesen
las
causas, fueron
unas de
las causas, junto con lo demás.
5
K
34
#21
HangTheRich
#9
si no hubiera estado vivo, no podría haber muerto. Condición preexistente: estaba vivo
1
K
20
#17
mr.wolf
#4
Y además, respiraba aire.
2
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34
#23
Mark_
*
Fue asesinado, queréis decir? Porque la policía sabe perfectamente dónde y como aplicar qué fuerzas para conseguir qué.
0
K
13
#25
Gsus71
#23
Ojalá fuera asi, pero no, la mayoria de veces son verdaderos inútiles exmalotes de barrio con placa y pistola
0
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6
#13
consuerte76
Ahora es cuando la Justicia mira para otro lado.
1
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12
#22
eipoc
*
#_9
claro, y si lo hacen con un niño y una mujer siempre pueden decir que una de las causas es que no median dos metros y pesaban 130kg de puro muscúsculo. No es que fuese la causa, pero sería una de las causas, junto con las demás.
Menuda idiotez.
0
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10
#11
Celuis
Policías desertores del arado que no quieren doblarla y tampoco conducir que es otra de las profesiones que ejercen estos paletos.
0
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8
#20
Tanenbaum
#11
Desertores del arado no, en la policía por desgracia ha entrado mucha gentuza, perfiles además buscados a propósito. Se de varios buscalios/problemáticos del instituto que han acabado ahí...
0
K
6
#16
Mo_1
Un ladrón violento muere al forcejear con las fuerzas del orden cuando intenta ser retenido.
6
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-39
#18
Ludovicio
#16
Que no encontrasen el supuesto objeto robado no parece importarte.
2
K
33
#19
chemari
*
#16
Primero fueron a por los moros, pero como yo comía jamón, no hice nada...
Cuando te toque a tí, por rojo, sindicalista, gay, indepe, por que te desalojan por no pagar el alquiler, o por aparecer en la manifestación equivocada, entonces ya veremos si te autodenominas como "un violento que forcejea"
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K
53
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comentarios)
menéame
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A ver cuántos años tarda en salir el juicio, cuánto les acaricia el lomo el juez/za y qué se acaba pidiendo de "pena" para esos asesinos con placa.
Puta vida tete.
muriófue asesinado por asfixia de “forma violenta”
elfarodemelilla.es/el-sup-quiere-camaras-corporales-para-los-policias/
Menuda idiotez.
Cuando te toque a tí, por rojo, sindicalista, gay, indepe, por que te desalojan por no pagar el alquiler, o por aparecer en la manifestación equivocada, entonces ya veremos si te autodenominas como "un violento que forcejea"