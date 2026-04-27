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La autopsia confirma que Abderrahim, el hombre reducido en Torrejón por dos policías, murió por asfixia de “forma violenta”

Las forenses concluyen que en el fallecimiento influyeron las lesiones cardiacas y la inmovilización con “compresión torácica”

| etiquetas: policía , muerte , torrejón
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 hokkien
Reducido por dos policías racistas y/o xenófobos
17 K 146
Mesopotámico #10 Mesopotámico
#1 Y sindicalista
0 K 10
Cuñado #12 Cuñado
#1 Se escribe "reducido" pero se pronuncia "asesinado".
12 K 123
Mangione #3 Mangione *
Vamos, que le aplastaron el pecho por usar un puto cargador de móvil.

A ver cuántos años tarda en salir el juicio, cuánto les acaricia el lomo el juez/za y qué se acaba pidiendo de "pena" para esos asesinos con placa.

Puta vida tete.
17 K 132
#6 LunaTiko
#3 El del cargador es otro de esos "casos aislados". Este fue en Torrejón el año pasado. Pero vamos, más casos aislados. Debe ser una isla muy grande.
9 K 83
Mangione #8 Mangione
#6 Ah sí, este e el que se le montaron encima en medio de la calle. Ya hasta se mezclan los casos de extrema profesionalidad de las FFCCSE...
3 K 29
makinavaja #7 makinavaja
#3 Ya sabes que el caso será sobreseído, y los dos policías se irán de rositas, como siempre....
5 K 56
troll_hdlgp #15 troll_hdlgp
#7 De hecho la noticia será que los acusen (y condenen) de algo medianamente grave.
0 K 10
autonomator #14 autonomator *
La autopsia confirma que Abderrahim, el hombre reducido en Torrejón por dos policías, murió fue asesinado por asfixia de “forma violenta”
5 K 65
#2 Hoypuedeserungrandia
Pero las cámaras corporales obligatorias para poder comprobar las actuaciones de los agentes ni pensar, aunque no servirá para nada porque siempre tienen a la judicatura de su parte.
7 K 55
#24 El_Pobrecito_Hablador
#5 Y que las imágenes valgan como pruebas. Por supuesto, eso conllevaría la eliminación de la puñetera presunción de veracidad de la que abusan muchos.
0 K 6
#4 HangTheRich
hay que tener la cara de hormigon armado para decir que causas que influyeron en la muerte es que el tio era delgado y que tenia una lesion cardiaca.
4 K 38
strike5000 #9 strike5000
#4 Es que si hubiese sido más corpulento y no tuviese lesiones cardíacas quizás no hubiera muerto. No es que esas fuesen las causas, fueron unas de las causas, junto con lo demás.
5 K 34
#21 HangTheRich
#9 si no hubiera estado vivo, no podría haber muerto. Condición preexistente: estaba vivo
1 K 20
mr.wolf #17 mr.wolf
#4 Y además, respiraba aire.
2 K 34
Mark_ #23 Mark_ *
Fue asesinado, queréis decir? Porque la policía sabe perfectamente dónde y como aplicar qué fuerzas para conseguir qué.
0 K 13
#25 Gsus71
#23 Ojalá fuera asi, pero no, la mayoria de veces son verdaderos inútiles exmalotes de barrio con placa y pistola
0 K 6
consuerte76 #13 consuerte76
Ahora es cuando la Justicia mira para otro lado.
1 K 12
#22 eipoc *
#_9 claro, y si lo hacen con un niño y una mujer siempre pueden decir que una de las causas es que no median dos metros y pesaban 130kg de puro muscúsculo. No es que fuese la causa, pero sería una de las causas, junto con las demás.

Menuda idiotez.
0 K 10
Celuis #11 Celuis
Policías desertores del arado que no quieren doblarla y tampoco conducir que es otra de las profesiones que ejercen estos paletos.
0 K 8
Tanenbaum #20 Tanenbaum
#11 Desertores del arado no, en la policía por desgracia ha entrado mucha gentuza, perfiles además buscados a propósito. Se de varios buscalios/problemáticos del instituto que han acabado ahí...
0 K 6
Mo_1 #16 Mo_1
Un ladrón violento muere al forcejear con las fuerzas del orden cuando intenta ser retenido.
6 K -39
Ludovicio #18 Ludovicio
#16 Que no encontrasen el supuesto objeto robado no parece importarte.
2 K 33
chemari #19 chemari *
#16 Primero fueron a por los moros, pero como yo comía jamón, no hice nada...

Cuando te toque a tí, por rojo, sindicalista, gay, indepe, por que te desalojan por no pagar el alquiler, o por aparecer en la manifestación equivocada, entonces ya veremos si te autodenominas como "un violento que forcejea"
5 K 53

menéame