Casi el 70% de los jóvenes de menos de 34 años vive en casa de sus padres por no poder alquilar o comprar vivienda

Son muy pocos quienes ahorran pese a vivir en casa de sus padres. El 7,4% de quienes tienen entre 18 y 34 años y viven en esa situación está ahorrando para alquilar o comprar en el futuro. Por grupos de edad, los más jóvenes se ven enquistados en casa de sus progenitores con mayor intensidad. El 93% de quienes tienen entre 18 y 25 años vive con sus padres, frente al 44,3% de quienes tienen entre 26 y 34 años.
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#6 te sorprenderia lo jodido que puede ser ahorrar para la entrafa de un piso a esas edades en zonas tensionadas. No todo el mundo consigue 100k para la hipoteca
Sospecho por los comentarios que es la enesima vez que esta implicito uno de los grandes problemas de meneame, y es la ausencia de gente joven. Me da la impresion de que todos los que comentan por aqui tienen minimo 45