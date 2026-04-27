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Casi el 70% de los jóvenes de menos de 34 años vive en casa de sus padres por no poder alquilar o comprar vivienda

Son muy pocos quienes ahorran pese a vivir en casa de sus padres. El 7,4% de quienes tienen entre 18 y 34 años y viven en esa situación está ahorrando para alquilar o comprar en el futuro. Por grupos de edad, los más jóvenes se ven enquistados en casa de sus progenitores con mayor intensidad. El 93% de quienes tienen entre 18 y 25 años vive con sus padres, frente al 44,3% de quienes tienen entre 26 y 34 años.

| etiquetas: vivienda , jóvenes , casa , padres , independizarse
7 4 0 K 88 Vivienda
8 comentarios
7 4 0 K 88 Vivienda
Benzo #7 Benzo
Muy triste la situación actual, o se toman medidas de verdad con la vivienda o esto no mejora.
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#6 minossabe
Y digo yo que con 34 años, mínimo te has pasado 10 trabajando y si estás en casa los papis habrás ahorrado para una entrada de piso o estudio, no?
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Doisneau #8 Doisneau *
#4 Claro, ahora que por fin he acabado la ingenieria me voy a la españa vaciada a arar, fisuras sin plan.

#6 te sorprenderia lo jodido que puede ser ahorrar para la entrafa de un piso a esas edades en zonas tensionadas. No todo el mundo consigue 100k para la hipoteca

Sospecho por los comentarios que es la enesima vez que esta implicito uno de los grandes problemas de meneame, y es la ausencia de gente joven. Me da la impresion de que todos los que comentan por aqui tienen minimo 45
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Uhmmm no conozco ni uno así... vosotros? la estadística hace medias raras pero....
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taSanás #2 taSanás
#1 yo tampoco, jóvenes de 34 años, ni uno. Y menos si viven con sus padres, están avejentados de cojones
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Ñadocu #3 Ñadocu *
#2 xD jeje
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Ñadocu #4 Ñadocu
Yo con la cantinela de siempre. Queréis tener vivienda? Id a sitios con menos gente. Pueblos grandes. Ciudades pequeñas
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Cuchipanda #5 Cuchipanda *
#4 me cago en la mar serena, que estoy viviendo en la región soterrada y las cajas de cerillas se alquilan por debajo de unos 100e de lo que estoy pagando por un piso normal, que me he puesto a mirar los pueblos de alrededor y seguiría pagando exactamente lo que estoy pagando en una zona más o menos céntrica con el agravante de tener que encima abonar transporte. Y si me muevo a 30 km, con el inconveniente que eso supone respecto a desplazamientos, estoy al lado de otra "gran" ciudad…   » ver todo el comentario
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menéame