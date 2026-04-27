Casi el 70% de los jóvenes de menos de 34 años vive en casa de sus padres por no poder alquilar o comprar vivienda

Son muy pocos quienes ahorran pese a vivir en casa de sus padres. El 7,4% de quienes tienen entre 18 y 34 años y viven en esa situación está ahorrando para alquilar o comprar en el futuro. Por grupos de edad, los más jóvenes se ven enquistados en casa de sus progenitores con mayor intensidad. El 93% de quienes tienen entre 18 y 25 años vive con sus padres, frente al 44,3% de quienes tienen entre 26 y 34 años.