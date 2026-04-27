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VÍDEO | "Nunca más es nunca más para todos": el aplaudido discurso de un estudiante de EEUU ante un soldado israelí

VÍDEO | "Nunca más es nunca más para todos": el aplaudido discurso de un estudiante de EEUU ante un soldado israelí  

La intervención interrumpió la charla y el estudiante tuvo que abandonar la sala ...

| etiquetas: eeuu , holocausto , israel , palestina , genocidio
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3 comentarios
16 3 0 K 170 actualidad
sotillo #3 sotillo
Brutal, por lo directa, clara y sin paliativos
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YeahYa #2 YeahYa *
#1 Lo dejo igual, que esto es una noticia y lo otro un post en Reddit.

Por otro lado, está subtitulado, y puede llegar a más usuarios.

Pero gracias por avisar igual
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menéame