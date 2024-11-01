edición general
15 meneos
77 clics

Un estudiante judío en Rutgers Univ. se pronuncia en contra de un terrorista del IOF  

Un estudiante judío en Rutgers Univ. se pronuncia en contra de un terrorista del IOF al que invitó el club “Students Supporting Israel”.

| etiquetas: estudiante , terrorismo , fdi , rutgers
13 2 0 K 242 actualidad
5 comentarios
13 2 0 K 242 actualidad
DocendoDiscimus #2 DocendoDiscimus
IOF > Israel Occupying Force. He tenido que buscarlo, lo dejo aquí por si alguien vive en la ignorancia como yo.
1 K 21
qwertyTarantino #3 qwertyTarantino
#2 apostaría a que suele referirse más a Offensive para hacer el contrapunto a Defensive. Aunque para el caso, siguen siendo el mismo brazo armado de una entidad terrorista.
1 K 21
DocendoDiscimus #4 DocendoDiscimus
#3 Yo lo he cogido de aquí (no leí el artículo, con el título entendí que IOF se refería a Israel Occupying Force): www.alhaq.org/monitoring-documentation/6180.html

Pero ya te digo, lo he tenido que buscar, así que no sé si realmente es eso, o como tu señalas "Offensive". Sea como fuere, se refieren a las infames IDF.
0 K 11
Asimismov #5 Asimismov
#2 lo podía calificar como "Fuerzas de Ocupación de Palestina" o POF.
0 K 13
wata #1 wata
Valiente chaval diciendo verdades como puños.
0 K 11

menéame