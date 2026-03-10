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En 2008 China instalaba estaciones de metro en medio de la nada. Ahora hemos descubierto lo ingenuos que fuimos

En 2008 China instalaba estaciones de metro en medio de la nada. Ahora hemos descubierto lo ingenuos que fuimos

China lleva décadas aplicando una plan urbanístico inverso al occidental: construye primero infraestructuras como el metro para generar después la ciudad. Esto provoca imágenes de estaciones “en medio de la nada”, que en realidad son fases temporales de planes a 10–20 años. La estación de Caojiawan, inaugurada en 2015 en un paraje vacío, fue criticada por parecer inútil, pero hoy está rodeada de edificios y forma parte de un distrito tecnológico y comercial. Tiene el riesgo de inversiones enormes que endeudan la localidad, pero moldea la urbe

| etiquetas: china , urbanismo , infraestructuras , ciudad
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41 comentarios
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Comentarios destacados:            
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Es la economía planificada. amigos
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#4 Tronchador.
#2 Bien planificada.
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#35 user31
#2 Esto con planear el urbanismo sirve, no hace falta ser China. Con que un gobierno no deshaga lo que el anterior ha hecho sirve.
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mente_en_desarrollo #37 mente_en_desarrollo
#35 He visto cosas que no creerías.

Cines y centros comerciales en "a tomar por saco" de cualquier vivienda, esperando que se hagan en el futuro....
Barrios edificados sin medios de transporte público ni infraestructuras básicas...

En la época pre-crisis del 2008, no se planificaba el urbanismo. Se construía, se cobraba el sobre, y ya si eso veremos si puede servir de algo.
1 K 19
ezbirro #41 ezbirro
#2 Aquí somos mas de sobreplanificar.
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Cuñado #10 Cuñado
No sé qué le veis de especial. Eso también lo hizo Esperanza Aguirre poniendo una parada de AVE en medio de la puta nada en Guadalajara en un lugar en el que ¡oh, el destino! tenía unos milloncejos de metros cuadrados de suelo rústico :tinfoil:

Eso también es economía planificada. La de su bolsillo, concretamente.
10 K 105
#16 PerritaPiloto
#10 Es un bulo. Que hubiese que expropiar a Esperanza Aguirre pornlaspor las obras del AVE al igual que a muchos paisanos no es ningún pelotazo. El trazado tiene cirvascurvas de siete kilometros de radio en ancho internacional. No es precisamente fácil decidir a quien le van a cortar los terrenos en dos o cortar un esquinazo de su terreno.

Respecto sa las estaciones del AVE en ninguna parte, cada cierta cantidad de kilómetros hay que hacer puntos de adelantamiento técnico por si hay que apartar un tren. Y si hay que apartarlo quizás haya que desalojar pasajeros, para lo que hace falta andenes y pasaje subterráneo debajo de las vías y dar acceso a ese lugar por carretera para que puedan ir a recogerlos en taxi o autobuses.
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Cuñado #20 Cuñado *
#16 Pero qué expropiar... xD xD xD La estación la fueron a poner en un puto pubelo de 200 personas en el que Espe jodeloquesomos tenía millones de metros cuadrados de suelo rústico... que ya no son suelo rústico. ¿Entiendes por dónde van los tiros? Es (qué casualidad) el pueblo que más ha crecido en toda España :tinfoil:

cada cierta cantidad de kilómetros hay que hacer puntos de adelantamiento técnico

xD xD xD Impresionantes tragaderas, oye :clap: Te puedes comer una vaca de lado y sin masticar. Madremía, qué pena... Es sólo gracias a gente como tú que tenemos los políticos que tenemos en este país de pandereta.
1 K 21
#27 no_soy_un_bot
#20 Eran de un familiar de Espe... ella no puede ni pagar la luz...
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#28 PerritaPiloto
#20 Tiene millones de metros cuadrados. Eso hace literamente imposible evitar sus tierras.

Yo pensaba como tú, pero una línea con curvas R7500 no puedes hacerla pasar por sitios para que un colega haga el pelotazo. Te lo digo como aficionada a los trenes, madrileña que ha sufrido a Esperanza Aguirre y la odio.
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Cuñado #34 Cuñado
#28 ¿Pero qué evitar? :palm: ¿Qué parte de "pusieron la puta estación en medio de sus tierras" no has entendido?

Coméntales a los de Guadalajara que no tienen una estación de AVE en su ciudad porque, claro, había que pasar por los terrenos de Espe... Y, hombre, ya que estás.. Qué menos que hacerle una estación. Ya verás cómo se ríen.
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#8 HangTheRich
Pero que me estas quentin tarantino.
Que las cosas se pueden planear para optimizar???
Imposible!!!!
La única optimización posible es la que provee el mercado. La maquina perfecta. El pináculo de la creación humana. El mejor sistema posible. Todo lo demás es dictadura, miseria y pobreza
10 K 86
#11 Eldelcable
#8 ¡Para ti la planificación! ¡Yo quiero cañasssszzszsz!
4 K 40
#17 Frank84
#11 ¡para ti las cañas! ¡yo quiero la mano invisible! Es como si te la cascase otra persona ¿o he mezclado conceptos? xD :troll:
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#1 tropezon
Igualito que en Madrizzz
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colipan #5 colipan
#1 las mejores estaciones de metro Chinas, las de madriz
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#6 tropezon
#5 sastamente xD
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capitansevilla #15 capitansevilla
#1 #5 #6 en Madrid son más de hacer el metro después de las casas y luego pasa lo que pasa

elpais.com/espana/madrid/2026-03-10/el-derribo-de-73-casas-por-culpa-d
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#25 MADMax2
#15 En general se hace así, primero las casas, y una vez que hay necesidad, se crea el metro.
En este caso el problema y la cagada es que querían dar servicio al hospital del henares, pese a las recomendaciones técnicas que decían que no era correcto el trazado que proponían los políticos
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avalancha971 #12 avalancha971 *
#1 Así es, en el Metrosur de Madrid hay unas cuantas.

Y en Madrid capital Arroyofresno estuvo construida y cerrada dos décadas antes de que se urbanizara la zona y los trenes pasaban sin parar.
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#14 mcfgdbbn3 *
#1: Es que en Madrid {0x1f49c} se hizo así con la línea 7, pero era otra época.
www.facebook.com/tecuentocomoeramadrid/posts/1974-curiosa-imagen-de-lo
www.instagram.com/reels/DVsg7pTDCVv/

Ahora lo hacen al revés: primero las casas y luego el metro, así hay que picar dos veces el suelo y cobramos dos comisiones.
Políticas de Pim Pam Pum, pero claro, eso es lo que votó la gente, #Pimpampún.
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ccguy #33 ccguy
#1 en Madrid se ha hecho, aunque por error. Un par de estaciones fantasma de las que el metro no paraba porque no había nada.
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EvilPreacher #39 EvilPreacher
#1 En Madrid también se han hecho estaciones de metro en medio de la nada. En terrenos que luego dio la casualidad de que pertenecían a alguien cercano a Esperanza Aguirre.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
Además, es la manera fácil de hacer el Metro, sin incordiar a nadie.
5 K 65
pandacolorido #13 pandacolorido
En muchísimas ciudades de EEUU y Rusia primero se creó la vía y después la ciudad. Esto viene a ser más o menos lo mismo, con sus matices.
2 K 26
Ashark #40 Ashark
#13 EFectivamente, en las famosas fotografías de "la tierra de noche" se puede seguir perfectamente el trazado del Transiberiano por el brillo de pueblos y ciudades que se crearon en torno a esta vía de comunicación.
El pelotazo de Aguirre, en cifras y detalle:
www.elplural.com/extratele/tv-audiencias/historia-pelotazo-familia-pol
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JackNorte #3 JackNorte
Si solo fuera una estacion de metro.
1 K 24
#21 PerritaPiloto
Este artículo ya ha salido más veces, con esas mismas fotos. No lo meneo, pero tampoco lo negativizo.
1 K 18
#22 NanakiXIII
"China lleva décadas aplicando una plan urbanístico inverso al occidental: construye primero infraestructuras como el metro para generar después la ciudad".

No es por nada, pero eso también se hace en España.
1 K 16
#36 Feliberto
Cuando no se piensa en robar a 4 años vista, las cosas funcionan.
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#24 davidvsgoliat
En Canarias también lo hacen. Solo que primero construyen carreteras y aceras. Luego la justicia declara no urbanizable el suelo donde alguien ya dio un pelotazo ilegal y luego se quedan abandonadas calles con farolas en medio de la nada.
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#9 chocoleches
SI lo hiciéramos así aquí, daríamos mucho más tiempo a los especuladores para que el precio del suelo estuviera imposible antes de hacer la primera calle.
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#19 PerritaPiloto
#9 ¿Que pasaría si te dijese que hay bóvedas para hacer vestibulos de estaciones en algunos puntos de bajo Metrosur que en su momento estaban despoblados.

También se prolongó la la linea 7B más allá de San Fernando de Henares, hasta Torejón de Ardoz, pero en vista del fiasco de San Fernando de Henares y de la nula utilidad de esa linea, ni siquiera se equipó la galería con vías. Más que nada porque hacer el mismo trayecto y hasta el mismo intercambiador qué el bus interurbano no tiene ningún sentido. Y tampoco sería una alternativa real al Cercanías.
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#26 MADMax2
#19 Sustituyeron la línea de metro prometida por un apeadero al final de Torrejón, junto al hospital. y las últimas nuevas urbanizaciones.
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#30 PerritaPiloto
#26 Es que la linea de metro hasta Avenida de América o nuevos ministerios no tiene ningún sentido habiendo coche, cercanías y autobuses.

El metro es la ostia en entornos densos y compactos porque te ahorras la mitad de tiempo que en el coche. En cuanto añades una autovía de circunvalación esa ventaja se desvanece para trayectos un poco largos con acceso bueno a esa autovía. En el caso de un municipio de la periferia hastaa capital el bus interurbano es más eficaz.
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#32 MADMax2 *
#30 Supongo que lo que se pretendía era ahorrarse la supercongestión de la A2. Por las mañanas en sentido Madrid es la leche. Y por las tardes lo mismo. Y el bus urbano se traga todo ese atascazo.

Por cierto, que la han "cagao" con lo del carril bus-vao ... me da que al final no se va a poner en marcha (después de adaptarlo), porque el remedio es mucho peor que la enfermedad.

De todas maneras el metro a torrejón , tal y como lo tenían planteado, creo que no tenía mucho sentido. Creo que estaba conectado con el aeropuerto, en lugar de directamente con Madrid.
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Nube_Gris #18 Nube_Gris
Es lo que tiene un gobierno que en lugar de robar lo que hace es mirar por sus ciudadanos y que en lugar de tener proyectos máximo para 4 años vista los hace con décadas de antelación.

Y los buenos somos nosotros y nuestro sistema corrupto,por que además tiene libertad.
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glynch #29 glynch
Ay, qué tontos somos y qué listos los chinos.
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Freya9 #38 Freya9
Me parece maravilloso cómo planifican con antelación todas esas cosas, no como aquí, que en Sevilla Este, el barrio me más populoso de Sevilla, llevamos 20 años esperando el metro, y para colmo empiezan a hacer la línea 3 de Pino Montano antes que la 2 de Sevilla Este...
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Empresaurio_Pantano #31 Empresaurio_Pantano
Chineame.net
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menéame