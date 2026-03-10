En 2008 China instalaba estaciones de metro en medio de la nada. Ahora hemos descubierto lo ingenuos que fuimos

China lleva décadas aplicando una plan urbanístico inverso al occidental: construye primero infraestructuras como el metro para generar después la ciudad. Esto provoca imágenes de estaciones “en medio de la nada”, que en realidad son fases temporales de planes a 10–20 años. La estación de Caojiawan, inaugurada en 2015 en un paraje vacío, fue criticada por parecer inútil, pero hoy está rodeada de edificios y forma parte de un distrito tecnológico y comercial. Tiene el riesgo de inversiones enormes que endeudan la localidad, pero moldea la urbe
| etiquetas: china , urbanismo , infraestructuras , ciudad
Cines y centros comerciales en "a tomar por saco" de cualquier vivienda, esperando que se hagan en el futuro....
Barrios edificados sin medios de transporte público ni infraestructuras básicas...
En la época pre-crisis del 2008, no se planificaba el urbanismo. Se construía, se cobraba el sobre, y ya si eso veremos si puede servir de algo.
Eso también es economía planificada. La de su bolsillo, concretamente.
Respecto sa las estaciones del AVE en ninguna parte, cada cierta cantidad de kilómetros hay que hacer puntos de adelantamiento técnico por si hay que apartar un tren. Y si hay que apartarlo quizás haya que desalojar pasajeros, para lo que hace falta andenes y pasaje subterráneo debajo de las vías y dar acceso a ese lugar por carretera para que puedan ir a recogerlos en taxi o autobuses.
cada cierta cantidad de kilómetros hay que hacer puntos de adelantamiento técnico
Impresionantes tragaderas, oye Te puedes comer una vaca de lado y sin masticar. Madremía, qué pena... Es sólo gracias a gente como tú que tenemos los políticos que tenemos en este país de pandereta.
Yo pensaba como tú, pero una línea con curvas R7500 no puedes hacerla pasar por sitios para que un colega haga el pelotazo. Te lo digo como aficionada a los trenes, madrileña que ha sufrido a Esperanza Aguirre y la odio.
Coméntales a los de Guadalajara que no tienen una estación de AVE en su ciudad porque, claro, había que pasar por los terrenos de Espe... Y, hombre, ya que estás.. Qué menos que hacerle una estación. Ya verás cómo se ríen.
Que las cosas se pueden planear para optimizar???
Imposible!!!!
La única optimización posible es la que provee el mercado. La maquina perfecta. El pináculo de la creación humana. El mejor sistema posible. Todo lo demás es dictadura, miseria y pobreza
elpais.com/espana/madrid/2026-03-10/el-derribo-de-73-casas-por-culpa-d
En este caso el problema y la cagada es que querían dar servicio al hospital del henares, pese a las recomendaciones técnicas que decían que no era correcto el trazado que proponían los políticos
Y en Madrid capital Arroyofresno estuvo construida y cerrada dos décadas antes de que se urbanizara la zona y los trenes pasaban sin parar.
www.facebook.com/tecuentocomoeramadrid/posts/1974-curiosa-imagen-de-lo
www.instagram.com/reels/DVsg7pTDCVv/
Ahora lo hacen al revés: primero las casas y luego el metro, así hay que picar dos veces el suelo y cobramos dos comisiones.
Políticas de Pim Pam Pum, pero claro, eso es lo que votó la gente, #Pimpampún.
El pelotazo de Aguirre, en cifras y detalle:
www.elplural.com/extratele/tv-audiencias/historia-pelotazo-familia-pol
No es por nada, pero eso también se hace en España.
También se prolongó la la linea 7B más allá de San Fernando de Henares, hasta Torejón de Ardoz, pero en vista del fiasco de San Fernando de Henares y de la nula utilidad de esa linea, ni siquiera se equipó la galería con vías. Más que nada porque hacer el mismo trayecto y hasta el mismo intercambiador qué el bus interurbano no tiene ningún sentido. Y tampoco sería una alternativa real al Cercanías.
El metro es la ostia en entornos densos y compactos porque te ahorras la mitad de tiempo que en el coche. En cuanto añades una autovía de circunvalación esa ventaja se desvanece para trayectos un poco largos con acceso bueno a esa autovía. En el caso de un municipio de la periferia hastaa capital el bus interurbano es más eficaz.
Por cierto, que la han "cagao" con lo del carril bus-vao ... me da que al final no se va a poner en marcha (después de adaptarlo), porque el remedio es mucho peor que la enfermedad.
De todas maneras el metro a torrejón , tal y como lo tenían planteado, creo que no tenía mucho sentido. Creo que estaba conectado con el aeropuerto, en lugar de directamente con Madrid.
Y los buenos somos nosotros y nuestro sistema corrupto,por que además tiene libertad.