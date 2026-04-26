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Tamayo. Destapando el negocio de los fondos buitre
Tamayo se hace pasar por un fondo buitre y lo cuenta en un documental de investigación.
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tamayo
,
fondos buitre
,
vivienda
,
inquilinos
,
negocio
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#1
pablisako_1
Lo interesante es que cuando un fondo compra un edificio entero con inquilinos, además del descuento por comprar el piso entero, paga muchiiiiiiiiiisimo menos de impuestos que un particular.
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#2
OdaAl
#1
Eso no es normal, debería pagar igual o más, pero nunca menos
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#3
pablisako_1
#2
Pues el impuesto de transmisiones patrimoniales ITTP pagan muchísimo menos que un particular, aparte de otros impuesros
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#5
Mutiko30
y no se podría crear un fondo "paloma" privado, con aportaciones de ciudadanos, que compren edificios, los alquilen a precios razonables y los reinvierta en comprar mas edificios que se alquilen a un precio razonable y que ese dinero se reinvierta, etc..?
Utilizando las mismas herramientas que los fondos buitres, pero para "el bien".
Por que ya que sea el gobierno, viendo lo imbéciles que somos votando a Ayuso ( yo globalista, vamos, voto de la mayoría, no yo de mi)
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#6
pablisako_1
#5
Eso igual se llama cooperativa.
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#7
Mutiko30
#6
No, es un fondo con mucha pasta de mucha gente, comprando viviendas y alquilándolas sin seguir las reglas del mercado, ganando lo suficiente para mantener en condiciones los edificios, pagar los salarios de los trabajadores y reinvertir en mas casa.
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#8
ostiayajoder
Mientras alquilar sea el negocio q es la juventud no va a tener vivenda.
El resto es literatura.
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#9
The_Ignorator
*
Ayer vi un cacho por un youtuber y creo que si ensaya esto no le sale tan humorístico (creo que Pantomima Full debería querellarse o algo)
youtu.be/-vhcVCf_YYo?si=bsktDB2-XiLn4sLd&t=338
"¿Affordable?"
"Significa
Asequible
[...] No quiero entrar en tecnicismos, pero [...]
asset manager
,
wealthy
(de gente rica), f
or service providers
,....tienes que tener un track record....
Value Added
que es valor añadido,
Neto prelin kinkong
(¿?)..."
¡Mi idioma, cabronazo!¿Hablas mi idoma? Te reto. Te reto 2 veces.
Y esta gente todavía llevará pulserita para acordarse de que país es
0
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#4
pablisako_1
¿Cuánto desgrava un fondo de inversión?
La principal ventaja fiscal asociada a los fondos de inversión consiste en el llamado diferimiento fiscal, que consiste en que podrás traspasar el dinero de un fondo a otro sin pagar impuestos.
Por otro lado, existen gastos deducibles en materia de fondos de inversión. En concreto, se trata de los gastos asociados a la adquisición y a la venta (administración y custodia, comisiones de compraventa, etc.), que se compensarán con el posible beneficio o pérdida fruto de esta operación.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2026/04/26/891553-como-tr
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Utilizando las mismas herramientas que los fondos buitres, pero para "el bien".
Por que ya que sea el gobierno, viendo lo imbéciles que somos votando a Ayuso ( yo globalista, vamos, voto de la mayoría, no yo de mi)
El resto es literatura.
youtu.be/-vhcVCf_YYo?si=bsktDB2-XiLn4sLd&t=338
"¿Affordable?"
"Significa Asequible [...] No quiero entrar en tecnicismos, pero [...] asset manager, wealthy (de gente rica), for service providers,....tienes que tener un track record....Value Added que es valor añadido, Neto prelin kinkong (¿?)..."
¡Mi idioma, cabronazo!¿Hablas mi idoma? Te reto. Te reto 2 veces.
Y esta gente todavía llevará pulserita para acordarse de que país es
La principal ventaja fiscal asociada a los fondos de inversión consiste en el llamado diferimiento fiscal, que consiste en que podrás traspasar el dinero de un fondo a otro sin pagar impuestos.
Por otro lado, existen gastos deducibles en materia de fondos de inversión. En concreto, se trata de los gastos asociados a la adquisición y a la venta (administración y custodia, comisiones de compraventa, etc.), que se compensarán con el posible beneficio o pérdida fruto de esta operación.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2026/04/26/891553-como-tr