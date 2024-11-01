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Un hombre acaba con cáncer de próstata y castración química tras esperar un año y medio una consulta con el urólogo

Un hombre acaba con cáncer de próstata y castración química tras esperar un año y medio una consulta con el urólogo

Un valenciano esperó 514 días para ser atendido por un urólogo y acabó siendo diagnosticado con un cáncer de próstata grave.

| etiquetas: sanidad pública , cáncer
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8 comentarios
13 3 0 K 164 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Después de ocho años PSPV/Compromís contratando más médicos, nacionalizando la Sanidad de nuevo, acortando listas de espera... llega la Derecha y vuelve el tercermundismo y el morirte de cosas que en realidad tienen cura.

Nada que sorprenda a quien tenga dos dedos de frente.

#TodosIguales
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Arkhan #2 Arkhan
#1 Creo que tu mismo en el primer párrafo dejas claro que ese #TodosIguales no es así...
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#3 laruladelnorte *
el caso ha sido analizado por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, que califica la situación como una "demora injustificable" e insta a la Conselleria de Sanidad a indemnizar al paciente con 3.000 euros

¿En eso se valora este despropósito? :wall:
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Pues que como ángel vengador vaya capando a los votantes pepetarras uno por uno hasta conseguir una montaña de huevos que se vea desde Albacete.
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#6 woke *
#4 los patriotas:

El Gobierno español destina aproximadamente 1.700 millones de euros anuales a través de MUFACE para financiar la sanidad privada de cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. El coste se ha elevado a unos 1.450-1.600 euros anuales por funcionario para retener a las aseguradoras privadas hasta 2027, tras una subida del 17%.

#5
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#7 omega7767
el desmantelamiento de la sanidad publica votada por una mayoria de españoles

una indenizacion basura
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Arzak_ #4 Arzak_
Esos "parriotas" que privatizan y desmantelan la sanidad pública... 8-D
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CarlesM86 #8 CarlesM86
Inspección General de Servicios Sanitarios tampoco ve problemas cuando los código ictus se pasan una hora solos en radiología; menudos sinvergüenzas. Y los que decís que es por el cambio de gobierno no veis más allá de vuestras talibanadas: en el clínico está la misma dirección .
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menéame