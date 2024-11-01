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Un hombre acaba con cáncer de próstata y castración química tras esperar un año y medio una consulta con el urólogo
Un valenciano esperó 514 días para ser atendido por un urólogo y acabó siendo diagnosticado con un cáncer de próstata grave.
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:
sanidad pública
,
cáncer
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#1
Supercinexin
Después de ocho años PSPV/Compromís contratando más médicos, nacionalizando la Sanidad de nuevo, acortando listas de espera... llega la Derecha y vuelve el tercermundismo y el morirte de cosas que en realidad tienen cura.
Nada que sorprenda a quien tenga dos dedos de frente.
#TodosIguales
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#2
Arkhan
#1
Creo que tu mismo en el primer párrafo dejas claro que ese
#TodosIguales
no es así...
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#3
laruladelnorte
*
el caso ha sido analizado por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, que califica la situación como una "demora injustificable" e insta a la Conselleria de Sanidad a indemnizar al paciente con 3.000 euros
¿En eso se valora este despropósito?
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#5
XtrMnIO
Pues que como ángel vengador vaya capando a los votantes pepetarras uno por uno hasta conseguir una montaña de huevos que se vea desde Albacete.
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#6
woke
*
#4
los patriotas:
El Gobierno español destina aproximadamente
1.700 millones de euros
anuales a través de MUFACE para financiar la
sanidad privada
de cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. El coste se ha elevado a unos 1.450-1.600 euros anuales por funcionario para retener a las aseguradoras privadas hasta 2027, tras una subida del 17%.
#5
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#7
omega7767
el desmantelamiento de la sanidad publica votada por una mayoria de españoles
una indenizacion basura
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#4
Arzak_
Esos "parriotas" que privatizan y desmantelan la sanidad pública...
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#8
CarlesM86
Inspección General de Servicios Sanitarios tampoco ve problemas cuando los código ictus se pasan una hora solos en radiología; menudos sinvergüenzas. Y los que decís que es por el cambio de gobierno no veis más allá de vuestras talibanadas: en el clínico está la misma dirección .
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K
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8
comentarios)
menéame
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Nada que sorprenda a quien tenga dos dedos de frente.
#TodosIguales
¿En eso se valora este despropósito?
El Gobierno español destina aproximadamente 1.700 millones de euros anuales a través de MUFACE para financiar la sanidad privada de cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. El coste se ha elevado a unos 1.450-1.600 euros anuales por funcionario para retener a las aseguradoras privadas hasta 2027, tras una subida del 17%.
#5
una indenizacion basura