Un ser vivo de con forma de trompeta demuestra que no hace falta un cerebro para ser inteligente  

Este protozoo ha derribado un neuromito. La estructura, organización y conectividad neuronal son factores mucho más importantes que el volumen. En cualquier caso, consideramos indispensable una estructura orgánica como el cerebro. Sin embargo, la naturaleza se empeña en llevarnos la contraria como ocurre con Stentor coeruleus, un protozoo de 1 mm de tamaño, con forma de trompeta, capaz de ejecutar procesos de aprendizaje asociativo, lo que se consideraba hasta ahora imposible para seres vivos sin cerebros complejos.

| etiquetas: stentor , protozoo , cerebro , inteligencia , aprendizaje
JanSmite #7 JanSmite
  
#2 HangTheRich
prueba de ello es Trumpeta, sin cerebro y posteando en redes
Romfitay #4 Romfitay
¡Qué hermosa metáfora!
#5 j-light
Hay un señor francés que tenía una vida prácticamente normal y tenía reducido el cerebro al 10%

Hay artículo 100tífico al respecto: www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61127-1/ful

Lo de "prácticamente normal" es lo que me resulta curioso...¿lo verían como algo lerdo pero aún así...? No sé. Era funcionario, a más señas, con familia y dos hijos: www.sciencealert.com/a-man-who-lives-without-90-of-his-brain-is-challe
rafaLin #3 rafaLin
El mejor titular de la historia xD xD xD
Doctorow #6 Doctorow
Ya me parecía a mi que tanto ruido no era normal
