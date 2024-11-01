Un ser vivo de con forma de trompeta demuestra que no hace falta un cerebro para ser inteligente  

Este protozoo ha derribado un neuromito. La estructura, organización y conectividad neuronal son factores mucho más importantes que el volumen. En cualquier caso, consideramos indispensable una estructura orgánica como el cerebro. Sin embargo, la naturaleza se empeña en llevarnos la contraria como ocurre con Stentor coeruleus, un protozoo de 1 mm de tamaño, con forma de trompeta, capaz de ejecutar procesos de aprendizaje asociativo, lo que se consideraba hasta ahora imposible para seres vivos sin cerebros complejos.
| etiquetas: stentor , protozoo , cerebro , inteligencia , aprendizaje
Hay artículo 100tífico al respecto: www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61127-1/ful
Lo de "prácticamente normal" es lo que me resulta curioso...¿lo verían como algo lerdo pero aún así...? No sé. Era funcionario, a más señas, con familia y dos hijos: www.sciencealert.com/a-man-who-lives-without-90-of-his-brain-is-challe